FBL-ITA-CUP-NAPOLI-PRESSERAFP
أحمد رفعت

"أنا شخصيًا خضت تجربتين بالخارج" .. كونتي يكيل المديح بتطور الدوري السعودي ويكشف رأيه في تجربة إنزاجي وبيولي ومانشيني

كونتي يتحدث عن قوة الدوري السعودي قبل مشاركته في السوبر الإيطالي

كشف أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي نابولي، عن رأيه في تطور الكرة السعودية، متحدثًا عن تجربة الثلاثي سيموني إنزاجي وبيولي وروبرتو مانشيني.

ويتواجد كونتي حاليًا في السعودية، من أجل المشاركة مع فريقه في بطولة كأس السوبر الإيطالي، التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض.

الكود:

 مجاناً وحصرياً عبر تطبيق ثمانيةحمل التطبيق!

  • Antonio Conte Italian Super Cup 2013 JuventusGetty Images

    ماذا قال كونتي عن الدوري السعودي؟

    أكد أنطونيو كونتي خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير" على أن الدوري السعودي يتطور بشكل واضح، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر ليس فقط لتواجد لاعبين مميزين، بل أيضًا مدربين.

    وأوضح: "كرة القدم السعودية تشهد نموًا واضحًا ومميزًا، وبالتأكيد ليس فقط لوجود لاعبين كبار، بل أيضًا لوجود مدربين مميزين".

    وواصل: "هذا الأمر يساهم بشكل كبير في رفع مستوى الدوري السعودي وجعله أكثر أهمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمستوى يرتفع بشكل ملحوظ، وإذا استمر هذا التطور على المدى الطويل، سيكون الدوري السعودي قادرًا على المنافسة".

    السوبر الإيطالي مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية

    • إعلان

  • ما رأي كونتي في تجارب مانشيني وإنزاجي وبيولي؟

    وعن رأيه في تجارب 3 من مواطنيه وهم روبرتو مانشيني وسيموني إنزاجي وبيولي، قال كونتي: "هم بارعين جدًا، وأرى أن تجربتهم في السعودية ممتازة، فهي جديدة وتوسع آفاق المدرب".

    وأضاف: "أنا شخصيًا خضت تجربتين في خارج إيطاليا بإنجلترا بالتحديد، وهذا أمر يفتح العقل ويطور الخبرات، والمدرب يحتاج دائمًا إلى التأقلم مع تقاليد وثقافة البلد الذي يعمل فيه".

    وأنهى مدرب نابولي تصريحاته قائلًا: "المستقبل في السعودية سيكون أكثر انفتاحًا، والمزيد من اللاعبين سيبدون رغبتهم في القدوم والعمل هنا".

  • النصر كان يُريد كونتي

    وكان نادي النصر يُريد التعاقد مع أنطونيو كونتي خلال شهر مايو الماضي، من أجل خلافة المدرب ستيفانو بيولي، الذي تمت إقالته بسبب تراجع مستوى ونتائج الفريق وقتها.

    ودخل النصر في مفاوضات مع كونتي بالفعل، ولكن المدرب الإيطالي رفض العرض، وتمسك بالاستمرار مع نادي نابولي الذي حقق معه لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

    ويُريد كونتي أن يواصل حصد البطولات مع نابولي، بتحقيق بطولة كأس السوبر الإيطالي، التي ستقام في الرياض.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • نابولي يستعد لمواجهة ميلان

    يحل نادي ميلان ضيفًا على مواجهة من العيار الثقيل أمام نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، مساء اليوم الخميس عند الساعة التاسعة بتوقيت الرياض، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإيطالي، وذلك في أول صدام يجمع الفريقين تاريخيًا في البطولة بنظامها الجديد الذي يضم أربعة فرق.

    وتأتي هذه القمة بعد توقف مؤقت لمنافسات الكالتشيو، حيث يسعى الطرفان إلى حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، لملاقاة المتأهل من مواجهة إنتر وبولونيا، في صراع لا يقبل أنصاف الحلول.

    نابولي يدخل اللقاء بطموح إضافة إنجاز جديد إلى خزائنه، بعدما تُوّج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه خلال الموسم الماضي، واضعًا نصب عينيه التتويج بلقب السوبر للمرة الثالثة، بعد نجاحه في حسم اللقب عامي 1990 و2014.

    ورغم طموحاته الكبيرة، يصل الفريق الجنوبي إلى الرياض وسط ظروف غير مثالية، عقب تعرضه لخسارتين متتاليتين، الأولى أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، والثانية أمام أودينيزي في الدوري المحلي، في ظل تراجع واضح في الفاعلية الهجومية، ما أثار علامات استفهام حول أدائه خارج الديار.

    وتكشف الإحصائيات عن معاناة نابولي بعيدًا عن ملعبه هذا الموسم، بعدما تلقى سبع هزائم خارج أرضه، في صورة مغايرة تمامًا لنتائجه القوية على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، الذي حافظ عليه دون خسارة طوال عام كامل.

    تمتلك شبكة ثمانية  -الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإيطالي حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة بولونيا وإنتر في كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

السوبر الإيطالي
نابولي crest
نابولي
نابولي
ميلان crest
ميلان
ميلان
0