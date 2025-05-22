رمى طوق النجاة لبيولي بعد أزمة النصر .. اتهام تاليسكا بـ"الشخصنة" مع رونالدو بسبب رسالته القديمة!

النصر خسر المنافسة على جميع البطولات..

رغم مرور 5 شهور على مغادرته للنصر، إلا أن الجناح البرازيلي أندرسون تاليسكا، المحترف في صفوف فنربخشه، لا يزال يظهر في أحاديث النقاد والأوساط الرياضية السعودية بين حين وآخر.

اليوم، وبعد النتائج التي حققها النصر، وخروجه "خالي الوفاض" من جميع المسابقات، خلال موسم 2024-2025، عاد اسم تاليسكا للظهور مجددًا، سواءً بالتساؤل حول المسؤول عن رحيله، أو مدى نجاح الكولومبي جون دوران، الذي تم التعاقد معه بعد رحيل البرازيلي، في قيادة هجوم العالمي، برفقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

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