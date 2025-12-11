لم يكن العرض الناري الذي قدمه مشجعو بايرن ميونخ المتشددون خلال فوزهم في دوري أبطال أوروبا على سبورتينج لشبونة مجرد عرض للشغف، بل كان، حسب ما ورد، مناورة استراتيجية محسوبة تهدف إلى التلاعب بالجدول الزمني التأديبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. من خلال إثارة حظر حتمي على دخول الملعب الآن، تهدف مجموعات المشجعين إلى قضاء عقوبتهم خلال مباراة ذات أهمية قليلة، وبالتالي ضمان بدء مرحلة خالية من العقبات في مراحل خروج المغلوب الحاسمة من المسابقة.
لم تكن لمجرد المتعة فقط! .. الألعاب النارية أمام سبورتينج وسيلة جمهور بايرن ميونخ للتحايل على عقوبات يويفا ضده!
بايرن يضيء ملعب أليانز أرينا
غمر ضباب كثيف ملعب أليانز أرينا في بداية الشوط الثاني من مباراة الثلاثاء الماضي، عندما أشعلت جماهير المدرج الجنوبي "الكورفا سود" - قلب مشجعي بايرن النشطين - أكثر من 80 شعلة في عرض منسق. ورغم أن المشهد كان مذهلاً، حيث شكلت الشعلات جداراً من اللهب الأحمر خلف المرمى، إلا أن هذا التصرف تسبب في مشاكل كبيرة في الرؤية وأثار غضب إدارة النادي على الفور.
ومع ذلك، وفقًا لتقارير صحيفة بيلد، لم يكن هذا اندفاعًا عفويًا. بل كان "تصعيدًا" متعمدًا بهدف بيروقراطي محدد في الاعتبار: فترة المراقبة التأديبية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).
- Getty Images Sport
فخ المراقبة
لفهم منطق المشجعين المتطرفين، يجب النظر إلى سجل بايرن ميونخ التأديبي. فقد كان النادي يخضع لعقوبة مع وقف التنفيذ بعد حوادث سابقة تتعلق باستخدام الألعاب النارية، وأبرزها خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باير ليفركوزن في مارس من هذا العام. وقد حذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) صراحة من أن أي انتهاكات أخرى تتعلق باستخدام الألعاب النارية خلال فترة عامين ستؤدي تلقائياً إلى إغلاق جزئي للملعب.
كان مشجعو بايرن ميونخ المدافعون عن النادي على دراية تامة بالخطر، وبإشعالهم الألعاب النارية ضد سبورتينج، فقد قاموا فعليًا بتفعيل العقوبة، مما أجبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على تحويل العقوبة الموقوفة إلى عقوبة فعالة.
لماذا الآن؟ عامل يونيون سان جيلواز
من المقرر أن يخوض بايرن ميونخ مباراته التالية والأخيرة على أرضه في مرحلة الدوري في 21 يناير ضد فريق يونيون سان جيلواز البلجيكي. في نظر المشجعين المتعصبين، تمثل هذه المباراة اللحظة "المثالية" لتنفيذ الحظر. يُنظر إلى يونيون سان جيلواز على أنه خصم أقل جاذبية بكثير من الفرق الأوروبية الكبرى التي من المرجح أن يواجهها بايرن في دور الـ16 أو ربع النهائي. من خلال فرض الإغلاق الجزئي للملعب الآن، من شبه المؤكد أن الحظر سيطبق على المباراة ضد الفريق البلجيكي.
وبمجرد تنفيذ الحظر، يتم إعادة تعيين "فترة الاختبار" فعليًا أو على الأقل يتم إزالة التهديد الفوري بالإغلاق في الجولة التالية. وتتمثل الاستراتيجية في التضحية بالأجواء في مباراة غير مؤثرة في مرحلة المجموعات لضمان أن يكون "المدرج الجنوبي" مفتوح بالكامل ومليء بالحماس عندما تكون المخاطر في ذروتها في الربيع.
يقال إن الخطة أعمق من ذلك. تشير صحيفة بيلد إلى أن المشجعين المتطرفين سبقوا العقوبة الحتمية بخطوة. توقعًا لإغلاق منطقة "المدرج الجنوبي" الواقفة لمباراة يونيون سان جيلواز، يقال إن الشخصيات البارزة في أوساط المشجعين المتطرفين تنظم بالفعل شراء تذاكر في قطاعات أخرى من ملعب أليانز أرينا.
وهذا سيسمح للمشجعين المتشددين بالبقاء في الملعب، وإن كان في مقاعد مختلفة، مما يلغي فعليًا التأثير "البصري" للحظر مع الامتثال من الناحية الفنية لقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بإغلاق قطاعهم المحدد.
- Getty Images Sport
قادة بايرن غاضبون من الأداء
في حين أن المشجعين قد يرون في ذلك ضربة تكتيكية بارعة ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، فإن مجلس إدارة بايرن ميونخ لم يبد إعجابه بذلك. لم يخف الرئيس التنفيذي يان-كريستيان دريسن إحباطه بعد المباراة، معترفًا تمامًا بأن النادي أصبح عاجزًا عن منع العقوبات القادمة.
وقال: "سيتم إغلاق جزء من مدرجات الجهة اليُسرى أمام المشجعين. كان ذلك تهديدًا واضحًا بفرض عقوبات بسبب فترة المراقبة التي حصلنا عليها".
وأعرب دريسن عن قلقه ليس فقط بشأن العقوبات المالية - التي من المتوقع أن تكون كبيرة - ولكن أيضًا بشأن المخاطر الأمنية التي تنطوي عليها.
وأضاف: "بطبيعة الحال، لا أجد ذلك جيدًا. أدت الظروف الجوية إلى بقاء الدخان والضباب في الملعب. شعرت بالقلق لفترة وجيزة من أن المباراة قد يتم إلغاؤها بسبب ضعف الرؤية. هذا أمر غير مقبول ببساطة".
مع انقشاع الدخان، يجب على بايرن ميونخ الآن الاستعداد لغرامة باهظة وأجواء أكثر هدوءًا في ملعب أليانز أرينا في يناير. ولكن إذا ثبتت صحة حسابات المشجعين المتعصبين، فسوف يعود صوت صيحات المشجعين في "الكورفا سود" في الوقت المناسب للمباريات التي ستحدد مصير الموسم. ويبقى السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) سوف يكتشف "الحيلة" ويفرض عقوبة أشد على تكرار المخالفة، وهو العيب الوحيد في خطة جريئة بخلاف ذلك.