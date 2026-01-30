Getty Images Sport
بسبب حديثه عن أسعار تذاكر كأس العالم .. بوتشيتينو يهاجم نجم أمريكا علنًا!
بوتشيتينو يرسم خطاً واضحاً
أوضح المدرب الأرجنتيني أن مناقشة أسعار تذاكر كأس العالم خارج نطاق مسؤوليته، مؤكداً أن دوره - ودور لاعبيه - يقتصر على الجانب الرياضي فقط.
وقال بوتشيتينو: "أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أن اللاعبين يجب أن يتحدثوا على أرض الملعب، أثناء لعب كرة القدم، وليس خارجها. ليس من واجب [وياه] تقييم سعر التذكرة. كما أن وظيفتي وواجبي هو إعداد الفريق، المنتخب الوطني الأمريكي للرجال، بأفضل طريقة ممكنة ليقدم أداءً جيداً. نحن لسنا سياسيين. نحن رياضيون لا يمكننا التحدث إلا عن عملنا، وأعتقد أن الفيفا إذا فعلت شيئًا أو اتخذت قرارًا، فهي تعرف السبب، ومن مسؤوليتها أن تشرح السبب. لكن ليس من شأننا إبداء رأينا. مسؤوليتنا هي الأداء واللعب والأداء على أرض الملعب، ثم يمكن للأشخاص المسؤولين عن الاتحاد أن يعطوا رأيهم، لكنني المدرب الرئيسي للاتحاد".
وأضاف أن القرارات التي تتخذها الفيفا هي مسؤولية المنظمة في شرحها، وليس مسؤولية المنتخب الأمريكي.
وياه يثير الجدل حول التذاكر
أشار وياه في مقابلة مع صحيفة Le Dauphiné إلى أن أسعار تذاكر كأس العالم هذا الصيف مرتفعة للغاية وقد تمنع العديد من المشجعين من الحضور. وقد حددت الفيفا أسعار التذاكر بـ 8680 دولارًا، مع رسوم وقوف السيارات التي تصل إلى 175 دولارًا، مما أثار انتقادات من المشجعين في جميع أنحاء العالم.
وقال: "إنها باهظة الثمن. يجب أن يظل الجميع يستمتع بكرة القدم. إنها الرياضة الأكثر شعبية. ستكون كأس العالم هذه جيدة، لكنها ستكون أشبه بعرض. أنا فقط أشعر بخيبة أمل قليلاً بسبب أسعار التذاكر. سيغيب الكثير من المشجعين الحقيقيين عن المباريات".
الفيفا تدافع عن نموذج التسعير
دافع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو علناً عن استراتيجية التسعير، مشيراً إلى الطلب الهائل - الذي يقال إنه تجاوز 500 مليون طلب تذكرة - مع الاعتراف بأن الأسعار قد ترتفع أكثر في السوق الثانوية بمجرد بدء توزيع التذاكر.
ومع ذلك، أوضح ماوريسيو بوتشيتينو أن هذا الموقف لا يقع ضمن اختصاص الاتحاد الأمريكي لكرة القدم: "أعتقد أنه من الضروري أن تطلب وسائل الإعلام ذلك مباشرة من الفيفا، وبالتأكيد ستتلقون إجابة جيدة، لكن لا، ليس من شأننا أن نسكت عن هذا النوع من الأمور. علينا أن نركز على الجانب الرياضي وأن نثق في المنظمة المسؤولة عن كرة القدم في جميع أنحاء العالم بأنها ستقوم بالأمور الصحيحة".
ما هو المستقبل الذي ينتظر المنتخب الأمريكي لكرة القدم؟
في غضون ذلك، أكد بوتشيتينو أن شهر مارس هو شهر حاسم في استعدادات المنتخب الأمريكي. سيواجه الفريق بلجيكا والبرتغال في مباراتين وديتين، قد تحددان مصير العديد من اللاعبين المرشحين للعب في كأس العالم ضمن منتخب الولايات المتحدة.
