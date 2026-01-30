Goal.com
United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport

بسبب حديثه عن أسعار تذاكر كأس العالم .. بوتشيتينو يهاجم نجم أمريكا علنًا!

رفض مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوتشيتينو الدخول في الجدل حول أسعار تذاكر كأس العالم، مشدداً على أنه لا هو ولا لاعبوه يجب أن يعلقوا على قرارات الفيفا. ورداً على تصريحات تيموثي ويا، أكد الأرجنتيني مجدداً أن المسؤولية الوحيدة للمنتخب الأمريكي هي الاستعداد والمنافسة والأداء على أرض الملعب.

  • United States v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    بوتشيتينو يرسم خطاً واضحاً

    أوضح المدرب الأرجنتيني أن مناقشة أسعار تذاكر كأس العالم خارج نطاق مسؤوليته، مؤكداً أن دوره - ودور لاعبيه - يقتصر على الجانب الرياضي فقط.

    وقال بوتشيتينو: "أولاً وقبل كل شيء، أعتقد أن اللاعبين يجب أن يتحدثوا على أرض الملعب، أثناء لعب كرة القدم، وليس خارجها. ليس من واجب [وياه] تقييم سعر التذكرة. كما أن وظيفتي وواجبي هو إعداد الفريق، المنتخب الوطني الأمريكي للرجال، بأفضل طريقة ممكنة ليقدم أداءً جيداً. نحن لسنا سياسيين. نحن رياضيون لا يمكننا التحدث إلا عن عملنا، وأعتقد أن الفيفا إذا فعلت شيئًا أو اتخذت قرارًا، فهي تعرف السبب، ومن مسؤوليتها أن تشرح السبب. لكن ليس من شأننا إبداء رأينا. مسؤوليتنا هي الأداء واللعب والأداء على أرض الملعب، ثم يمكن للأشخاص المسؤولين عن الاتحاد أن يعطوا رأيهم، لكنني المدرب الرئيسي للاتحاد".

    وأضاف أن القرارات التي تتخذها الفيفا هي مسؤولية المنظمة في شرحها، وليس مسؤولية المنتخب الأمريكي.

  • Tim Weah Marseille 2025-26Getty

    وياه يثير الجدل حول التذاكر

    أشار وياه في مقابلة مع صحيفة Le Dauphiné إلى أن أسعار تذاكر كأس العالم هذا الصيف مرتفعة للغاية وقد تمنع العديد من المشجعين من الحضور. وقد حددت الفيفا أسعار التذاكر بـ 8680 دولارًا، مع رسوم وقوف السيارات التي تصل إلى 175 دولارًا، مما أثار انتقادات من المشجعين في جميع أنحاء العالم.

    وقال: "إنها باهظة الثمن. يجب أن يظل الجميع يستمتع بكرة القدم. إنها الرياضة الأكثر شعبية. ستكون كأس العالم هذه جيدة، لكنها ستكون أشبه بعرض. أنا فقط أشعر بخيبة أمل قليلاً بسبب أسعار التذاكر. سيغيب الكثير من المشجعين الحقيقيين عن المباريات".

  • FIFA President Gianni Infantino Attends US Conference Of Mayors In Washington, DCGetty Images News

    الفيفا تدافع عن نموذج التسعير

    دافع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو علناً عن استراتيجية التسعير، مشيراً إلى الطلب الهائل - الذي يقال إنه تجاوز 500 مليون طلب تذكرة - مع الاعتراف بأن الأسعار قد ترتفع أكثر في السوق الثانوية بمجرد بدء توزيع التذاكر.

    ومع ذلك، أوضح ماوريسيو بوتشيتينو أن هذا الموقف لا يقع ضمن اختصاص الاتحاد الأمريكي لكرة القدم: "أعتقد أنه من الضروري أن تطلب وسائل الإعلام ذلك مباشرة من الفيفا، وبالتأكيد ستتلقون إجابة جيدة، لكن لا، ليس من شأننا أن نسكت عن هذا النوع من الأمور. علينا أن نركز على الجانب الرياضي وأن نثق في المنظمة المسؤولة عن كرة القدم في جميع أنحاء العالم بأنها ستقوم بالأمور الصحيحة".

  • United States v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    ما هو المستقبل الذي ينتظر المنتخب الأمريكي لكرة القدم؟

    في غضون ذلك، أكد بوتشيتينو أن شهر مارس هو شهر حاسم في استعدادات المنتخب الأمريكي. سيواجه الفريق بلجيكا والبرتغال في مباراتين وديتين، قد تحددان مصير العديد من اللاعبين المرشحين للعب في كأس العالم ضمن منتخب الولايات المتحدة.

