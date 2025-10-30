Sunderland v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
رحل بسبب فلوريان فيرتس ولكن .. فرصة أمام هارفي إليوت للعودة إلى ليفربول رغم خيار الشراء في عقد أستون فيلا

أمور في يد أستون فيلا، لكن إيمري يصعبها على اللاعب..

انتقل هارفي إليوت من ليفربول إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء في يوم انتهاء فترة الانتقالات.

 إليوت، الذي تألق مع منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، اضطر إلى التراجع في الترتيب الهرمي للريدز بعد التعاقد مع فلوريان فيرتس. ومع ذلك، لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها بالنسبة للاعب البالغ من العمر 22 عامًا في فيلا بارك بعد انتقاله إلى ميدلاندز.

    إليوت لن يتمكن من اللعب مع ناديه الأم هذا الأسبوع

    لن يتمكن إليوت من مواجهة ناديه الأصلي هذا الأسبوع عندما يزور أستون فيلا ليفربول، وذلك بسبب شروط الاتفاقية التي انتقل بموجبها لاعب الوسط إلى أستون فيلا خلال الصيف. 

    ومع ذلك، كان من غير المرجح أن يلعب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا دورًا في فريق أوناي إيمري، حيث عانى من صعوبة في الحصول على وقت لعب منذ انتقاله في آخر يوم من فترة الانتقالات.

    لعب إليوت مباراة واحدة فقط في الدوري مع فيلا هذا الموسم، كانت في الفوز 3-1 على فولهام الشهر الماضي، بينما سجل 97 دقيقة فقط من وقت اللعب مع فريق إيمري. وحتى في تلك المباراة، تم استبدال الشاب في الشوط الأول ضد فولهام، وكانت المباراة الوحيدة الأخرى التي لعبها أساسيًا هي الهزيمة بركلات الترجيح في كأس كاراباو أمام برينتفورد.

    فيلا ملزمة بتحويل إعارة إليوت إلى انتقال دائم مقابل 35 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف، ولكن حتى ذلك الحين، لن يصبح ذلك ساريًا إلا بعد أن يلعب لاعب الوسط عددًا معينًا من المباريات. وهذا يعني أن إليوت يمكنه، من الناحية النظرية، العودة إلى ليفربول إذا فشل في تحقيق العدد المطلوب من المشاركات.

  • لاعب خط الوسط لم يدخل حتى في تشكيلة مانشستر سيتي

    اتخذ إيمري قرارًا باستبعاد إليوت من تشكيلة فيلا في المباراة الأخيرة التي فاز فيها الفريق 1-0 على مانشستر سيتي، مما يعزز التكهنات بأن الإسباني ليس مقتنعًا تمامًا باللاعب الإنجليزي المعار. سجل ماتي كاش هدف الفوز في المباراة التي انتهت بفوز صعب على فريق بيب جوارديولا، وهي نتيجة تعني أن فيلا فاز في ست من آخر سبع مباريات في جميع المسابقات.

    سيحتاج إليوت إلى تحول جذري ليدخل في خطط إيمري، وهو ما يمثل ضربة قوية للاعب ليفربول. في الواقع، كان إليوت يأمل في الحصول على دقائق لعب منتظمة في فيلا بارك، حيث يسعى إلى فرض نفسه في خطط توماس توخيل لمنتخب إنجلترا مع اقتراب كأس العالم 2026.

    إذا قرر فيلا التعاقد بشكل دائم، سيحتفظ ليفربول أيضًا بشرط إعادة الشراء وشرط إعادة البيع.

    "أنا شخص متطلب للغاية"

    وقد تطرق إيمري سابقًا إلى قلة وقت لعب إليوت، مشيرًا إلى أنه لم يكن راضٍ عن أداء اللاعب المعار عندما تم استدعاؤه. وقال إيمري: "أنا متطلب للغاية في اختيار اللاعبين الذين سيبدأون المباراة واللاعبين الذين سيجلسون على مقاعد البدلاء واللاعبين البدلاء، وأحاول دائمًا الحصول على أفضل أداء جماعي من خلال اللاعبين الفرديين.

    "هارفي هو رقم 10 في هيكلنا، في تشكيلتنا، وهو يلعب بعض المباريات وما زال هناك تكيف ليضيف نفسه بشكل فردي في هيكلنا، وهي المهمة التي لدينا. بالطبع، إنه يتدرب جيدًا، والتزامه جيد جدًا أيضًا، لكن أدائه لم يكن كافيًا (حتى هذه اللحظة). في الوقت نفسه، لدينا لاعبون آخرون يمكنهم اللعب في مركز 10 وهم يؤدون أداءً جيدًا، ولدي لاعبون مختلفون.

    واختتم: "هذا هو السبب الرئيسي لعدم مشاركته في الدقائق الأخيرة من المباريات، ولكن عليه أن يواصل العمل كما يفعل في التدريبات، وبالطبع اكتساب الثقة في الأداء الذي نحتاجه منه".

  • أستون فيلا يسعى لتحقيق أول فوز له في أنفيلد منذ أكثر من 10 سنوات

    النتائج الوحيدة السيئة في سجل فيلا مؤخراً كانت الهزيمة 2-1 أمام جو أهيد إيجلز في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي. في تلك الفترة، حقق فيلا انتصارات رائعة على توتنهام ومانشستر سيتي، وهزم كل من بولونيا وفينورد في المسابقات الأوروبية.

    ويتابع فيلا رحلته إلى ليفربول بمباراة على أرضه ضد مكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي، ثم يستقبل بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل فترة التوقف الدولية.

    يأمل إيمري في تحقيق أول فوز لأستون فيلا على ليفربول منذ أن سجل جابي أجبونلاهور الهدف الوحيد في المباراة التي انتهت بفوز فيلا 1-0 في عام 2014.

