رحل بسبب فلوريان فيرتس ولكن .. فرصة أمام هارفي إليوت للعودة إلى ليفربول رغم خيار الشراء في عقد أستون فيلا

لن يتمكن إليوت من مواجهة ناديه الأصلي هذا الأسبوع عندما يزور أستون فيلا ليفربول، وذلك بسبب شروط الاتفاقية التي انتقل بموجبها لاعب الوسط إلى أستون فيلا خلال الصيف.

ومع ذلك، كان من غير المرجح أن يلعب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا دورًا في فريق أوناي إيمري، حيث عانى من صعوبة في الحصول على وقت لعب منذ انتقاله في آخر يوم من فترة الانتقالات.

لعب إليوت مباراة واحدة فقط في الدوري مع فيلا هذا الموسم، كانت في الفوز 3-1 على فولهام الشهر الماضي، بينما سجل 97 دقيقة فقط من وقت اللعب مع فريق إيمري. وحتى في تلك المباراة، تم استبدال الشاب في الشوط الأول ضد فولهام، وكانت المباراة الوحيدة الأخرى التي لعبها أساسيًا هي الهزيمة بركلات الترجيح في كأس كاراباو أمام برينتفورد.

فيلا ملزمة بتحويل إعارة إليوت إلى انتقال دائم مقابل 35 مليون جنيه إسترليني خلال الصيف، ولكن حتى ذلك الحين، لن يصبح ذلك ساريًا إلا بعد أن يلعب لاعب الوسط عددًا معينًا من المباريات. وهذا يعني أن إليوت يمكنه، من الناحية النظرية، العودة إلى ليفربول إذا فشل في تحقيق العدد المطلوب من المشاركات.