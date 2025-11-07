فضلوا نجم آخر عليه .. مدير ألميريا يكشف عن سبب فشل انتقال لاعب ريال مدريد السابق إلى الأهلي!

خلال تصريحات عبر صحيفة Diario de Almería، كشف العاصي أن النجم الإسباني أريباس كان قريبًا جدًا من الرحيل إلى الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وأوضح العاصي أن نجم ألميريا الحالي كان ضمن اهتمامات نادي الأهلي، الذي كان مستعدًا لتقديم عرض بقيمة 28 مليون يورو، إلى جانب راتب سنوي قدره 10 ملايين يورو.

وقال العاصي: "كان أريباس الخيار الثاني في قائمة النادي المهتم بضمه، لكنهم في النهاية تعاقدوا مع الخيار الأول".

وأضاف: "أريباس هو نجم الفريق الحالي، وأعتقد أنه خلال عام أو عامين سيبيعه النادي بمبلغ ضخم، وريال مدريد لا يملك بند إعادة شراء، بل فقط نسبة 50% من بيعه، وهذه النسبة غير قابلة للتفاوض".