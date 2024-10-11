أردا جولر ضد الجبل الأسود | أنشيلوتي كان على حق .. والمبالغة في المهارة أحيانًا تكون "سلاحًا في صدرك"!

موهبة ريال مدريد يشارك لمدة 83 دقيقة في مباراة تركيا والجبل الأسود..

لم يكن الخصم سهلًا على الإطلاق، يتكتل دفاعيًا ثم ينطلق بمرتدات خطيرة، إلا أن المنتخب التركي انتزع الفوز، معتمدًا على الضغط الهجومي وتحطيم الجدار الدفاعي بحلول جماعية وفردية، وأيضًا سلاح مهاري رائع اسمه "أردا جولر".

منتخب تركيا حقق فوزًا ثمينًا على الجبل الأسود بنتيجة (1-0)، على ملعب سامسون 19 مايو، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، في المستوى الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية، ليحافظ الأتراك على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد مونتينيجرو بلا نقاط في المركز الأخير.

وشارك أردا جولر أساسيًا مع منتخب تركيا، ولعب لمدة 83، قبل أن يغادر ملعب المباراة، وسط تصفيقات حارة من الجماهير، ليشارك كان أيهان بديلًا له.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء أردا جولر، في مباراته الدولية رقم 15 مع الأتراك..