يعرفه منذ ال15 .. أرتيتا عن "ألاعيب" بيب: نحن مثل فيدرير ونادال!

عندما سُئل عما إذا كان يمكن تفسير تلك التعليقات على أنها ألعاب ذهنية، رفض أرتيتا هذه الفكرة. وقال: "بالنسبة لي؟ لا أعتقد ذلك". "نحن لا نتحدث مثل زوجتي كل ثلاثة أيام، لكننا نتحدث بشكل عام. يتحدث عن مشاعره وهذا كل شيء. إذا كانت هناك ألعاب ذهنية، فهناك ألعاب ذهنية، لكنني لا أعيرها اهتمامًا كبيرًا لأنك في النهاية يجب أن تذهب إلى الملعب وتقدم أداءً جيدًا".

وأشار أرتيتا إلى أنه لا ينبغي أن يكون من المفاجئ أنه لا يزال على علاقة وثيقة مع جوارديولا على الرغم من التنافس بينهما، بحجة أن الاحترام المتبادل يجب أن يظل أساسيًا في الرياضة النخبوية. وأشار إلى نادال وفيدرير، اللذين سيطرا على تنس الرجال لأكثر من عقد من الزمان مع الحفاظ على علاقة شخصية قوية، وفازا معًا بـ 42 لقبًا في بطولات جراند سلام.

قال أرتيتا: "بالنسبة لي، المفاجأة هي عدم [الحفاظ على تلك العلاقة]". "أعتقد أن ذلك سيكون مثالاً سيئاً للغاية للرياضة. في الرياضة، عليك أن تتعلم، وربما أكبر درس تعلمناه من الرياضة هو العلاقة التي كانت تربط بين رافا نادال وروجر فيدرر على سبيل المثال. أنا لست على هذا المستوى على الإطلاق. لكن أحد أفضل الرياضيين في التاريخ، أو أفضل رياضيين اثنين، والعلاقة التي تربطهما عندما يتعين عليهما خوض نهائي، واحد ضد الآخر، فكيف لا أكون على علاقة رائعة مع شخص أحترمه وعملت معه وهو زميل لي؟ لكن الأمر نفسه ينطبق على أي خصم آخر. عندما ندخل الملعب، فإن الفوز هو للفائز".