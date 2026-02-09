حتى عندما يخيب الأداء، يواصل كيليان مبابي حمل ريال مدريد على عاتقه. أمام فالنسيا يوم الأحد، فاز الميرينجي مرة أخرى دون أن يلمع (0-2)، بقيادة فعالية رقم 9، الذي يرتدي الرقم 10.
"أعتقدنا أن رونالدو لن يتكرر" .. أربيلوا يكيل المديح لمبابي والأخير يهين الحكم بالفرنسية!
- Getty Images
مبابي، المحرك الرئيسي لريال مدريد تحت الضغط
سجل كيليان مبابي هدفاً في الوقت الإضافي، محرزاً بذلك هدفه الثالث والعشرين في الدوري الإسباني هذا الموسم. رقم مثير للإعجاب يوضح مدى ثباته، في الوقت الذي يعاني فيه فريق ريال مدريد من صعوبات في تقديم أداء مقنع على المدى الطويل. في جميع المسابقات، سجل المهاجم الفرنسي 38 هدفًا في 31 مباراة، وهو أعلى رصيد في أوروبا، متساويًا مع هاري كين.
بعد أن سجل هدفًا للمباراة السادسة على التوالي في الدوري، أصبح قائد المنتخب الفرنسي بمثابة ضمانة لريال مدريد. إن كفاءته المستمرة تبقي مدريد في سباق اللقب وفي أعقاب برشلونة المتصدر للترتيب. لولا وجوده، لكانت النتائج مختلفة تمامًا.
- Getty/GOAL
أربيلوا يجرؤ على المقارنة مع كريستيانو رونالدو
في نهاية المباراة، لم يخفِ ألفارو أربيلوا إعجابه في المؤتمر الصحفي. حتى أن المدرب الجديد لريال مدريد قارنه بشكل إطرائي بأسطورة النادي الحديثة، كريستيانو رونالدو، أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد: "لا توجد كلمات كافية لوصف كيليان. كنا نعتقد أننا لن نرى لاعباً مثل كريستيانو أبداً، ويبدو أن مبابي في طريقه ليصبح مثله"، قال الإسباني أمام وسائل الإعلام.
تصريح قوي ورمزي يؤكد التأثير الفوري للفرنسي منذ بداية العام. الإشارة إلى كريستيانو رونالدو، الأيقونة المطلقة لبرنابيو، تضع مبابي أمام توقعات هائلة، ولكن أيضًا أمام تقدير سبق أن أبداه مدربه.
- (C)Getty Images
إحباط التحكيم والتوترات المستمرة
هذا النجاح الفردي يتناقض مع الأجواء المتوترة التي تحيط بالفريق. يبدو ريال مدريد متوتراً في بعض الأحيان، وتثير قرارات الحكام غضب اللاعبين بشكل منتظم.
يوم الأحد، أظهرت لقطات بثتها قناة DAZN إسبانيا كيليان مبابي وهو يتحدث إلى الحكم الرابع في الاستراحة: "كيف يمكن أن يكون في وضع تسلل؟ أطلب منك تفسيراً". قبل أن يواصل، وهو في حالة غضب واضح، باللغة الفرنسية. ويمكن قراءة عبارات مثل "Tête de bite" (رأس قضيب ) أو "c'est trop des bouffons (...), les arbitres frère"(إنهم مهرجون (...)، الحكام يا أخي) على شفتيه.
حلقة جديدة تكشف عن توتر كامن، على الرغم من النتائج.