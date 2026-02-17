أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | لقطة خربين العاطفية، ومكر إنزاجي.. وتجديد عقود بالجملة!
لقطات مثيرة للجدل والعاطفة
شهدت مباراة الهلال والوحدة الإماراتي مشاهد خطفت أنظار الجماهير، المشهد الأول كان بطله المهاجم السوري عمر خربين الذي التقط شال الهلال من الأرض بعد نهاية المواجهة في لقطة عاطفية تعكس حبه لقميص فريقه السابق.
أما المشهد الثاني فكان من نصيب المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي الذي حاول بذكاء تعطيل لاعب الوحدة من تنفيذ رمية التماس بسرعة لكي يتمكن من إجراء تبديلاته الفنية في الوقت المناسب.
إنزاجي يتغنى بعقلية نونيز ويأسف لغيابه
أكد سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال أنه بحاجة لجميع اللاعبين خلال المرحلة القادمة المزدحمة بالمنافسات بعد الفوز على الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا للنخبة.
وأشاد المدرب بالمهاجم داروين نونيز صاحب هدفي اللقاء مؤكدًا مساهمته الكبيرة في الانتصارات.، وأبدى إنزاجي حزنه لحصول نونيز على بطاقة صفراء ستمنعه من المشاركة في ذهاب الدور المقبل.
وعن عدم احتفال نونيز معه أكد إنزاجي أن الأجواء داخل الفريق عائلية للغاية منذ بداية الموسم والمشاركة في مسابقة أندية العالم، وقال إنزاجي: "أسعى دائما لاختيار التشكيلة الأنسب لتحقيق أفضل نسخة من الفريق".
مدرب الوحدة يعترف بقوة الزعيم
أعرب داركو ميلانيتش المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي عن سعادته بقدرة لاعبيه على مجاراة الهلال رغم الخسارة.
وتقدم الهلال عبر داروين نونيز في الدقيقة 17 ثم تعادل براهيما ديارا للوحدة في الدقيقة 32 قبل أن يعود نونيز ليحسم اللقاء بهدف الفوز في الدقيقة 77.
وقال ميلانيتش: "قدمنا مباراة جيدة وأشعر بالأسف لأننا لم نحقق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي".
وأضاف: "غاب عنا عدد من اللاعبين الأساسيين لكننا أثبتنا قدرتنا على منافسة فريق كبير بحجم الهلال".
تأمين المستقبل بعقود احترافية
أعلنت إدارة نادي الهلال توقيع وتجديد عقود احترافية مع 22 لاعبًا من فريق الشباب تحت 21 عامًا بهدف دعم المواهب الصاعدة وتعزيز استقرار الفريق.
وشدد النادي على حرصه لدعم الفئات السنية لمساعدة الفريق الأول بالعناصر المميزة مستقبلًا، وضمت القائمة أسماء واعدة مثل سامر النعمي وأحمد حمزة ولؤي العبيدي ومصطفى حسانين ويوسف الشراري وغيرهم من النجوم الشباب.
- Getty Images Sport
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 16 انتصارًا مع 5 تعادلات، في 21 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل التعادل سلبيًا في الأسبوع السابع، مع شباب الأهلي دبي الإماراتي ويختتم دور المجموعات بفوز جديد على الوحدة.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".
أجندة مباريات الهلال القادمة في شهر الحسم
تنتظر كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي مواجهات من العيار الثقيل في مختلف البطولات حيث يدخل الفريق مرحلة الحصاد المحلي والقاري.
قمة نارية أمام الاتحاد
يستعد الهلال لخوض مواجهة مرتقبة أمام فريق الاتحاد يوم 19 فبراير ضمن منافسات دوري روشن السعودي وتعتبر هذه المباراة مفصلية في مشوار الفريق للحفاظ على الصدارة.
صدام الكأس أمام الأهلي
يضرب الزعيم موعدًا حاسمًا مع فريق الأهلي في نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين وهو اللقاء الذي يمثل عقبة كبيرة في طريق الفريق نحو تحقيق اللقب المحلي.
تحدي ثمن النهائي القاري
بعد حسم التأهل وصدارة مجموعة الغرب يستعد الفريق لخوض مباراة ذهاب دور الستة عشر من مسابقة النخبة الآسيوية وسيعاني الفريق في هذه المواجهة من غياب هدافه داروين نونيز بسبب تراكم البطاقات.