أخبار الهلال اليوم | الاتفاق يرفض "التبادل" لرحيل راضي العتيبي .. وهوساوي إلى الزعيم دون الإخلال بالـ"30 مليونًا"!

أبدى نادي الهلال رغبة في تدعيم صفوفه، بضم راضي العتيبي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، من أجل تعويض رحيل البرتغالي جواو كانسيلو الذي انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة، وقلة العناصر في ذلك المركز.

وأوضح الإعلامي عيسى الجوكم، عبر منصة (إكس)، أن نادي الهلال خاطب الاتفاق، من أجل ضم راضي العتيبي، كما حدد الأزرق المبلغ المالي لضم اللاعب، فيما كان "فارس الدهناء" منفتحًا على العرض، إلا أنه طالب برفع المقابل المادي لإتمام الصفقة.

وبحسب ما ذكره الجوكم، فإن عرض الهلال الأول، يتضمن مبلغ 15 مليون ريال مع انتقال عبد الإله المالكي، إلا أن الاتفاق رفض العرض، وطالب بزيادة المقابل المادي بدون اللاعب الذي رحل بعد ذلك إلى صفوف الدرعية.