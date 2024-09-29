أتلتيكو وريال مدريد | غياب مبابي يعيد لنا ملكي الموسم الماضي وهدية مقبولة من روديجر!

كيف كان ديربي مدريد؟!

شهدت مباراة ديربي مدريد بين أتلتيكو وريال مدريد أحداثًا ساخنة للغاية مع حلول النصف ساعة الأخيرة من عمرها التي شهدت تقدم الملكي واستفزازات من تيبو كورتوا لجماهير أصحاب الأرض تبعها إلقاء للمقذوفات منهم، تضمنت ولاعات وأشياء أخرى.

كان الشوط الأول متوازنًا إلى حد كبير، وبدأ الشوط الثاني بقوة كبيرة لصالح أصحاب الأرض، وجاء الهدف عكس سير اللقاء من خطأ نفذه لوكا مودريتش بشكل رائع لصالح فينيسيوس جونيور الذي لعب عرضية رائعة سددها إيدير ميليتاو بشكل مذهل في شباك يان أوبلاك.

كيف حقق ريال مدريد الفوز؟ وكيف أثر غياب كيليان مبابي على الفريق؟ وما هو المقصود بهدية روديجر؟ ذلك ما نتحدث عنه فيما يلي:

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