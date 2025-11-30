Liverpool FC v Ipswich Town FC - Premier LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

"أشركت فان دايك لأنه هولندي؟" .. أبو تريكة يهاجم سلوت بكشف رسالته "الخفية" لصلاح أمام وست هام!

بعد إجلاسه على مقاعد البدلاء في مباراة وست هام..

عاود محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، الهجوم مجددًا ضد آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بعد قراره بإبقاء محمد صلاح، على مقاعد البدلاء، في مباراة وست هام يونايتد.

وبقي صلاح على مقاعد البدلاء، حيث لم يشارك في فوز ليفربول، على مضيفه وست هام بنتيجة (0-2)، على ملعب لندن، ضمن حساب الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2025-2026.

    ليفربول يرى النور بعد 3 هزائم كارثية

    وعاش آرني سلوت، في كابوس كبير، خلال الفترة الماضية، وسط هجوم لاذع من قِبل الجماهير والمحللين ونجوم الكرة السابقين، بسبب الهزائم الكبيرة التي تعرض لها ليفربول، في مبارياته الثلاث الأخيرة، فضلًا عن نتائجه الكارثية خلال موسم 2025-2026.

    ومني حامل لقب البريمييرليج، بثلاث هزائم متتالية، بين السقوط أمام مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست بنتيجة (0-3) في كلتا المباراتين، ثم الانهيار أمام آيندهوفن بنتيجة (1-4) في آنفيلد رود، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، لتصبح المرة الأولى التي يتلقى فيها الريدز خسائر متتالية بفارق 3 أهداف، في جميع المسابقات، منذ ديسمبر 1953.

    هذه النتائج أيضًا، فتحت الباب لانتقادات عنيفة تجاه محمد صلاح، نجم ليفربول، والذي شهد مستواه هبوطًا كبيرًا، مقارنة بالموسم الماضي الذي سجل فيه 34 هدفًا و23 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، وقاد الليفر للتتويج بالدوري الإنجليزي، مع الفوز بجميع الجوائز الفردية، بين الهداف وأفضل صانع ألعاب، وأفضل لاعب في البريمييرليج.

    وفي غياب محمد صلاح، حقق ليفربول الفوز على وست هام، بثنائية حملت توقيع أليكساندر إيزاك وكودي جاكبو، في الدقيقتين 60 و90+2، ليحقق الريدز فوزه السابع، هذا الموسم، ويحتل المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 21 نقطة.

    رسالة سلوت إلى صلاح: أنت تتحمل المسؤولية

    وقال أبو تريكة، خلال ظهوره في الاستديو التحليلي عبر فضائية beIN Sports، "فارق كبير بين أن تحمّل الجماهير نجمها مسؤولية النتائج والمستوى، وأن يفعل المدرب ذلك، عندما يقرر آرني سلوت إبقاء صلاح على دكة البدلاء، وسط تلك النتائج السيئة، فكأنه يقول له: أنا أحمّلك المسؤولية عن هذه النتائج".

    وأضاف "هناك أشياء يشعر بها اللاعب، بأنه لا يصير سعيدًا إذا شعر بأن المدرب يحمّله أمرًا، حتى وإن خرج في الإعلام وأشاد به، ولكن أمام الضغط العالي، أصبح سلوت يبحث عن لاعب يتحمل المسؤولية".

    لماذا لعب بفان دايك؟

    ووجه أبو تريكة، رسالة إلى آرني سلوت، متسائلًا "لماذا أشركت (فيرجيل) فان دايك، رغم خطئه الكبير بدفع الكرة بيده في المباراة الماضية (أمام آيندهوفن)، أم لأنه هولندي مثلك؟".

    واختتم رسالته إلى سلوت، قائلًا "سياسة التعامل مع نجم الفريق، لم تصل إليك بعد، إذا ما أردت أن تكسب نجمه، عامله كنجم استثنائي، ولكن هذه الأشياء لن تصل إليها".

    ولا يزال أبو تريكة يوجه سهام النقد إلى آرني سلوت، حتى مع بدايته الجيدة مع ليفربول، هذا الموسم، حيث سخر منه بعد الفوز على بيرنلي، بوصفه "آرني لاكي" في إشارة إلى حظه الذي قاده للحفاظ على العلامة الكاملة مع ليفربول، بعد مرور أولى أربع جولات من الدوري الإنجليزي.

    ووجه أبو تريكة اتهامات إلى آرني سلوت، بأنه لا يجيد التعامل مع النجوم، وأنه كثير البكاء، ويتحدث بشكل جيد عندما يفوز الفريق، ولكن ما إن يخسر، حتى يبدأ بوضع اللوم على اللاعبين، واصفًا إياه بأنه العدو الأول لليفربول.

    أيضًا نال جمهور ليفربول نصيبه من "انتقادات" أبو تريكة، والذي دافع عن محمد صلاح، بوصفه بأنه جلب بمفرده بطولة الدوري للريدز، في الموسم الماضي.

    ماذا قال سلوت عن استبعاد صلاح؟

    وكان آرني سلوت قد تحدث عن سر استبعاد محمد صلاح من التشكيل، قبل مباراة وست هام، حيث قال لشبكة "سكاي سبورتس"، "لعبنا أربع مباريات في 10 أيام، لدي العديد من اللاعبين الجيدين، لذا اخترت تشكيلة مختلفة اليوم. أحيانًا يكون أليكس على مقاعد البدلاء، وأحيانًا يكون فلوريان. الأمر يتعلق باللاعبين الموجودين على أرض الملعب، إنهم الـ11 الذين اخترتهم. لدي أكثر من 11 لاعبًا جيدًا، وهذه ليست المرة الأولى التي أقرر فيها عدم إشراك (مو)".

    ورغم أن سلوت عانق التاريخ مع ليفربول، عندما قاده للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، في موسم 2024-2025، ليعادل رقم مانشستر يونايتد كأكثر فريق تحقيقًا للألقاب في التاريخ، بـ20 بطولة، إلا أن نتائج الموسم الحالي قد وضعت المدرب الهولندي في بؤرة الهجوم الجماهيري، خاصة بعدما حقق الريدز 11 فوزًا فقط في 21 مباراة، بينما تعرض لـ10 هزائم.

    هذه النتائج، زادت من حدة التكهنات حول الرحيل المرتقب لآني سلوت، في ظل خروج تقارير تؤكد وجود مفاوضات مع المدرب "الأيقوني" يورجن كلوب من أجل العودة لتدريب الريدز.

