"القرار يعود لي" .. آرني سلوت يشرح سبب استبعاد محمد صلاح للمرة الثالثة أمام ليدز!

وتطرق آرني سلوت، للحديث عن احترافية محمد صلاح، عندما كان صاحب الـ33 عامًا، بديلًا لم يشارك في لندن، خلال مباراة الأحد الماضي، حيث قال للصحفيين، إن صلاح لم يكن سعيدًا بقرار استبعاده بالطبع، ولكنه تعامل مع الموقف بطريقة جيدة للغاية، حيث جاء استبعاده للمرة الأولى أمام وست هام.

وأضاف سلوت "هذا رد فعل طبيعي من لاعب جيد بما يكفي للعب معنا، وأقول ذلك بلطف، لأنه كان رائعًا جدًا مع هذا النادي لسنوات عديدة، وسيظل كذلك في المستقبل. لم يكن الوحيد الذي لم يكن سعيدًا لعدم مشاركته في التشكيل الأساسي وهذا أمر طبيعي".

وتابع "هو لاعب منضبط للغاية، يعرف ما يجب فعله ليحافظ على لياقته. بغض النظر عما إذا كان يلعب جيدًا أم لا، لعب أم لم يلعب، سيظل دائمًا ذلك المحترف المتميز، وهذا ما كان عليه في اليومين الماضيين".

واستطرد سلوت "يحدث مع جميع اللاعبين من كل أنحاء العالم، هناك أيضًا مراحل في وقتك في النادي تكون فيها إنسانًا، لقد سجل الكثير من الأهداف لنا، وأنا متأكد أنه سيواصل ذلك في المستقبل، ولكن علينا أن نجد طريقة للعب بدونه، لأنه لن يكون هنا"، في إشارة إلى انضمام صلاح لمنتخب مصر في 15 ديسمبر، تحضيرًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025.