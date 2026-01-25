Arsenal Arteta make or break January GFXGOAL
علي رفعت

هفوة زوبيمندي واختفاء الهجوم.. كيف سلم آرسنال مفاتيح "التوب فور" لمانشستر يونايتد؟!

تقلص فارق صدارة آرسنال في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي إلى أربع نقاط بعد هزيمتهم المفاجئة 3-2 أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد. لعب "الجانرز" بتوتر وقلق لا يليق بأبطال محتملين، مع إحباط مسموع من الجماهير في ملعبهم طوال أحداث المباراة في شمال لندن.

رغم النتيجة النهائية، بدأ آرسنال بشكل جيد وافتتح التسجيل بعد نصف ساعة. هيأ بوكايو ساكا الكرة لمارتين أوديجارد ليرسل عرضية منخفضة نحو يوريين تيمبر. ربما أربك تمركز الظهير الأيمن مدافع يونايتد ليساندرو مارتينيز، الذي وجه الكرة بالخطأ في شباك حارسه سين لامنس.

بدا أن ذلك منح الحياة لفريق يونايتد الباهت، حيث سدد برونو فيرنانديش كرتين بعيداً عن المرمى، إحداهما في هجمة مرتدة والأخرى عندما مرر ويليام ساليبا تمريرة خاطئة في الدقائق التي تلت هدف الافتتاح. كلف دفاع أصحاب الأرض المهتز بشكل غير معهود الفريق في النهاية عندما انقض بريان مبيمو على تمريرة خاطئة من مارتن زوبيمندي، وراوغ زميله السابق في برينتفورد دافيد رايا ليعادل النتيجة قبل الاستراحة.

في الشوط الثاني، تقدم يونايتد بطريقة مذهلة. هيأ برونو فيرنانديش كرة حائرة لباتريك دورجو، الذي توغل للداخل من الجهة اليسرى، وأطلق تسديدة نصف طائرة قوية اصطدمت بأسفل العارضة وسكنت الشباك.

أجرى ميكيل أرتيتا أربعة تبديلات في الدقيقة 58 واستنفد دكة البدلاء بالكامل في الربع ساعة الأخير لمحاولة تحويل الدفة لصالح آرسنال. ومرة أخرى، كانت ركلة ثابتة هي المنقذ؛ حيث ارتبك لامنس في التعامل مع ركلة ركنية وكان ميكيل ميرينو حاضراً ليضعها في الشباك من مسافة قريبة قبل ست دقائق من النهاية.

لكن كان هناك وقت لتقلب آخر. هجمة منظمة لليونايتد شهدت توغل ماتيوس كونيا للداخل وتسديد كرة قوية نحو الزاوية السفلى، ليعجز رايا مرة أخرى عن التصدي لها بينما غادر الزوار بالنقاط الثلاث كاملة.

تقييم لاعبي آرسنال في لقاء الليلة

    حارس المرمى والدفاع

    دافيد رايا (6/10): لم يكن بإمكانه فعل الكثير حيال أي من الأهداف، بل إنه جعل المهمة صعبة للغاية على صديقه المقرب مبيمو لتسجيل ما كان ينبغي أن يكون فرصة أسهل.

    يوريين تيمبر (6/10): أجبر مارتينيز على تسجيل هدف في مرماه ليفتتح آرسنال التسجيل بعد أن كان يتسلل باستمرار إلى منطقة جزاء يونايتد قبل ذلك. لا يمكن لومه على ما حدث لاحقاً.

    ويليام ساليبا (6/10): قام بتدخل رائع لمنع برونو فيرنانديش قبل أن يتعادل يونايتد في النهاية. تقدم للمواقع الهجومية وكان أكثر ارتياحاً بالكرة من معظم مهاجمي آرسنال.

    جابرييل ماجاليايش (6/10): لم تكن الأمور لصالحه أمام بريان مبيمو في منطقته، ولا أمام القصير مارتينيز عند مهاجمة الركنيات.

    بيرو هينكابي (5/10): أداء متواضع بالكرة وبدونها. تم استبداله بوايت.

    وسط الملعب

    مارتن زوبيمندي (4/10): يوم سيئ نادر لأحد صفقات الموسم، حيث سمحت تمريرته الخاطئة لبريان مبيمو بمعادلة النتيجة 1-1. من بين الأخطاء الثلاثة التي ارتكبها آرسنال وأدت إلى أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كان مسؤولاً عن اثنين منها. تم استبداله بميكيل ميرينو.

    ديكلان رايس (5/10): قاد خط الوسط عندما كان آرسنال متفوقاً والنتيجة 0-0، لكن تأثيره تراجع عندما احتاج آرسنال إلى هدوء أكبر للعودة في اللقاء.

    مارتين أوديجارد (5/10): مباراة كبيرة أخرى لم يظهر فيها قائد آرسنال بمستواه الحقيقي، رغم بعض لمحات المهارة. تم استبداله بإيبيريشي إيزي.

    هجوم

    بوكايو ساكا (6/10): كان العنصر الأكثر إشراقاً في آرسنال، رغم أن المستوى العام للفريق لم يكن عالياً. وكحال معظم لاعبي الجانرز، استمتع بأفضل فتراته في وقت مبكر من الشوط الأول.

    جابرييل جيسوس (5/10): حصل على الفرصة في الهجوم بدلاً من جيوكيريس، لكنه خذل نفسه بلمسات أولى سيئة، ولم يشكل خطورة تذكر على خط دفاع يونايتد. تم استبداله في النهاية باللاعب الدولي السويدي.

    لياندرو تروسار (5/10): أمسية هادئة للاعب آرسنال المتخصص في المباريات الكبيرة. خرج ليدخل مادويكي.

    البدلاء والمدير

    بن وايت (5/10):

    حل محل هينكابي. لم يكن أفضل بكثير من الإكوادوري.

    إيبيريشي إيزي (5/10):

    حل محل أوديجارد لكنه فشل هو الآخر في التأثير على مجريات المباراة.

    ميكيل ميرينو (7/10):

    حل محل مواطنه زوبيمندي. سجل هدفًا آخر في لحظة حاسمة، لكن فرحتة سرعان ما تلاشت بهدف كونيا.

    فيكتور جيوكيريس (5/10):

    حل محل جيسوس. بذل جهدًا أكبر من البرازيلي، لكن جهوده ذهبت سدى.

    نوني مادويكي (5/10):

    حل محل تروسار. فقد الكرة بسرعة مقلقة.

    ميكيل أرتيتا (4/10):

    كان هذا أسوأ أداء لأرسنال تحت قيادة أرتيتا، حيث كان الفريق مشحونًا عاطفيًا وسرعان ما نفدت أفكاره في اللعب المفتوح. كانت استبدالاته الأربعة في بداية الشوط الثاني تنم عن اليأس.

