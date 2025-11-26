سخر آرسنال الإنجليزي من بايرن ميونخ داخل ملعب الإمارات في لندن، بعد انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء.
بأغنية إيطالية .. آرسنال يسخر من بايرن ميونخ في ملعب الإمارات
- Getty Images Sport
آرسنال يفوز على بايرن ميونخ
واصل آرسنال فرض هيمنته على مشواره الأوروبي هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا لافتًا على بايرن ميونخ بنتيجة 3-1 في مباراة أكدت الشخصية القوية التي بات يتحلى بها فريق ميكيل أرتيتا، وكرّست تفوقه الكامل في مرحلة الدوري بتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن.
دخل آرسنال اللقاء بثقة عالية واندفاع هجومي واضح، وترجم سيطرته المبكرة عبر هدف سجله المدافع جورين تيمبر في الدقيقة 22 بعد متابعة مثالية لركلة ركنية نُفذت بإتقان. الهدف أعطى دفعة إضافية لصالح أصحاب الأرض، لكن بايرن عاد تدريجيًا إلى أجواء المباراة.
وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، استطاع الشاب لينارت كارل أن يُربك حسابات آرسنال بتسجيله هدف التعادل من كرة لعبها بلمسة فنية رائعة داخل منطقة الجزاء، ليذهب الفريقان لغرف الملابس على إيقاع تكافؤ في الأداء والنتيجة.
مع بداية الشوط الثاني، بدا آرسنال أكثر جرأة وتنظيمًا، وفرض سيطرته على مجريات اللعب وسط تراجع ملحوظ من الجانب البافاري.
وهنا ظهر واضحًا الفارق في عمق التشكيل وجودة البدلاء؛ إذ تمكن البديل نوني مادويكي من تسجيل الهدف الثاني، مستغلًا ثغرة دفاعية في الجانب الأيسر لبايرن.
ولم يكتفِ آرسنال بذلك، بل واصل ضرباته الموجعة عبر البديل الآخر جابرييل مارتينيلي الذي وقّع على الهدف الثالث بطريقة رائعة، مؤكدًا أن أرتيتا يمتلك دكة قادرة على تغيير مجرى المباريات في أي لحظة.
المباراة حملت أيضًا قصة خاصة، تمثلت في عودة هاري كين إلى ملعب الإمارات ولكن بقميص بايرن ميونخ هذه المرة. ورغم أن المهاجم الإنجليزي كان دائمًا ما يُشكل صداعًا لآرسنال خلال فترة لعبه مع توتنهام، فإن دفاع الجانرز نجح في احتوائه هذه المرة بشكل كامل.
كين ظل معزولًا عن زملائه أغلب فترات المباراة، واضطر كثيرًا للتراجع إلى الخلف بحثًا عن الكرة، لكنه لم يترك أي بصمة تُذكر، في ليلة خرج فيها بايرن بخسارته الأولى هذا الموسم بجميع المسابقات.
وأصبح آرسنال الفريق الوحيد في دوري الأبطال الذي جمع 15 نقطة من 5 مباريات، ليعزز حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 وهو في صدارة الترتيب دون منازع.
ماذا حدث عقب انتهاء المباراة؟
عقب صافرة النهاية مباشرة في ملعب الإمارات، وبينما كانت جماهير آرسنال تحتفل بانتصار كبير على بايرن ميونخ، تفاجأ الجميع بتشغيل أغنية "Bella Ciao" الإيطالية الشهيرة عبر مكبرات الصوت في الملعب.
الأغنية التي تعني بالعربية: "وداعًا يا جميلة" لم تكن مجرد موسيقى عابرة، بل رسالة ساخرة واضحة تحمل دلالات تهكمية على خروج بايرن مهزومًا وعودته إلى ألمانيا بلا أي مكاسب.
فور انطلاق الأغنية، عمّت الابتسامات أرجاء المدرجات، وبدأت جماهير آرسنال في ترديد كلماتها بصوت واحد، لتتحول ساحة الملعب إلى ما يشبه احتفالًا جماعيًا يحمل نغمة "الوداع" للفريق البافاري.
وتفاعل الحضور الإنجليزي مع اللحن الشهير المنتشر عالميًا، ليضيفوا لمسة سينمائية على ليلة كان فيها آرسنال هو الطرف الأكثر بريقًا وتأثيرًا.
وفي الوقت نفسه، كانت الكاميرات تلتقط لحظات صعبة لنجوم بايرن ميونخ، الذين وقفوا أمام جماهيرهم القليلة التي حضرت إلى لندن، محاولين تقديم الاعتذار بعد الخسارة الأولى هذا الموسم.
- Getty Images Sport
آرسنال يسير بخطى ثابتة محليًا وأوروبيًا
ويسير آرسنال هذا الموسم بخطى أكثر ثباتًا ونضجًا من أي وقت مضى، سواء على الصعيد القاري أو المحلي. ففي دوري أبطال أوروبا، واصل الفريق مسلسل انتصاراته المتتالية محققًا فوزه الخامس على التوالي، ليصل إلى النقطة 15 في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، في إنجاز يعكس التطور الكبير في شخصية الفريق وقدرته على التحكم في مجريات المباريات مهما كان حجم المنافس.
هذا التألق الأوروبي يسير جنبًا إلى جنب مع أداء مميز في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعتلي الجانرز القمة برصيد 29 نقطة، متقدمًا بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، وبفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثالث.
الفوارق الرقمية لا تعكس فقط قوة آرسنال، بل تُظهر أيضًا استمرارية الفريق في تحقيق النتائج بثبات، وقدرته على حصد النقاط أمام مختلف المدارس التكتيكية داخل البريميرليج.
ويطمح آرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا إلى كتابة فصل جديد في تاريخ النادي، من خلال استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب منذ 22 عامًا.
فمنذ آخر تتويج عام 2004، الذي حمل توقيع الجيل الذهبي بقيادة فييرا وبيركامب وهنري، لم ينجح الفريق اللندني في العودة إلى منصة التتويج، لكن النسخة الحالية من آرسنال تبدو الأكثر جاهزية لاقتناص اللقب، بفضل التوازن بين الدفاع والهجوم، والعمق الكبير في دكة البدلاء، إضافة إلى شخصية فريق بات يعرف كيف يفوز في اللحظات الصعبة.
ما القادم لآرسنال؟
ويستعد آرسنال لمواجهة قوية للغاية مساء يوم الأحد، حينما يحل ضيفًا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، وذلك في ديربي لندن، إذ سيكون اللقاء في غاية الإثارة، خاصة وأن الفريقين يتنافسا على صدارة الترتيب.
وبعدها سيلعب آرسنال ضد برينتفورد مساء يوم الأربعاء المقبل، ثم أمام أستون فيلا السبت 6 ديسمبر، وبعدها سيخوض الجانرز مواجهة مهمة ضد كلوب بروج البلجيكي بدوري أبطال أوروبا.