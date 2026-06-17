فالدهوف مانهايم

فالدهوف مانهايم نظرة عامة

Bundesliga, Logo

Clube alemão usa IA para contratar jogadores, técnico e até dirigente

Após o rebaixamento na Bundesliga, o Bochum está recorrendo à inteligência artificial para reconstruir sua estrutura esportiva — desde a contratação de jogadores até a escolha do novo diretor esportivo. Diante da instabilidade na gestão e da necessidade de modernizar seu modelo de recrutamento, o clube estaria em negociações com a plataforma de IA Plaier para reformular a forma como observa, avalia e desenvolve talentos no futebol

Bundesliga2. Bundesliga
المزيد
المزيد

الترتيب

الدوري الألماني الدرجة الثالثة crestالدوري الألماني الدرجة الثالثة

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
81860 ميونخ crest1860 ميونخ381511125453156
خ
خ
ت
ف
ت
9ويهين crestويهين38158155452253
ف
خ
خ
ت
ت
10فالدهوف مانهايم crestفالدهوف مانهايم38157165972-1352
خ
ف
خ
ت
ت
11فيكتوريا كولن 1904 crestفيكتوريا كولن 190438156175153-251
ت
خ
ف
خ
خ
12إينجولستادت crestإينجولستادت381310156556949
ف
ف
خ
ف
خ
المزيد

Betting spotlight

World Cup 2026 betting predictions: Odds, favourites and expert tips
شاهد المزيد من مقالات الرهان
Goal.com
جميع الحقوق محفوظة © 2023 Goal المعلومات الواردة في Goal يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal