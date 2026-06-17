فالدهوف مانهايم نظرة عامة

Clube alemão usa IA para contratar jogadores, técnico e até dirigente

Após o rebaixamento na Bundesliga, o Bochum está recorrendo à inteligência artificial para reconstruir sua estrutura esportiva — desde a contratação de jogadores até a escolha do novo diretor esportivo. Diante da instabilidade na gestão e da necessidade de modernizar seu modelo de recrutamento, o clube estaria em negociações com a plataforma de IA Plaier para reformular a forma como observa, avalia e desenvolve talentos no futebol