هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
جازينيت سيستاس

جازينيت سيستاس نظرة عامة

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONA

PSG line up SHOCK €50m swoop to replace injured Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain are reportedly lining up a massive January move for Bayer Leverkusen prospect Ibrahim Maza after Khvicha Kvaratskhelia suffered a devastating season-ending knee injury. The French side face heavy competition for the highly-rated Algerian international as Luis Enrique urgently searches for an attacking replacement.

TransfersI. Maza
المزيد
October 2026
كأس فرنسا
جازينيت سيستاس badge
جازينيت سيستاس
CES
Le Bouscat badge
Le Bouscat
LEB
المزيد

الترتيب

Primera Division crestPrimera Division

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Lyon crestLyon7421135814
ف
خ
ف
ت
ف
2Paris Saint-Germain crestParis Saint-Germain7421149514
ف
ف
ف
ف
خ
3Paris FC crestParis FC7421127514
ف
خ
ف
ت
ف
4Lille crestLille7421105514
ت
ف
خ
ف
ف
5Monaco crestMonaco7421106414
خ
ت
ف
ت
ف
المزيد

Betting spotlight

Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Predictions: An easy BVB win
شاهد المزيد من مقالات الرهان
Goal.com
جميع الحقوق محفوظة © 2023 Goal المعلومات الواردة في Goal يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal