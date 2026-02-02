رغم أن القنوات الرياضية حول العالم ستوفر تغطية شاملة لمنافسات الألعاب الأولمبية الشتوية، إلا أن التجربة الحقيقية لا تُقارن بمشاهدة الأحداث مباشرة من المدرجات، وسط الأجواء الحماسية وصخب الجماهير.

ولحسن حظ عشاق الرياضات الشتوية، فإن الانتظار الذي استمر أربع سنوات يقترب من نهايته. تنطلق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026 في 4 فبراير، مع بداية منافسات الكيرلنج، لتبدأ أسبوعان كاملان من الإثارة، السرعة، واللحظات التي لا تُنسى على الجليد والثلج.

إذا كنت تخطط لرحلة رياضية استثنائية هذا الشتاء، فهذه فرصتك لصناعة ذكريات تدوم مدى الحياة في إيطاليا. من التزلج الفني وهوكي الجليد إلى سباقات السرعة والتحديات الثلجية، تنتظرك أقوى المنافسات العالمية على أرض الواقع.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج معرفته عن تذاكر أولمبياد ميلانو كورتينا 2026، بما في ذلك أماكن الشراء، الأسعار، طرق الحجز، وأفضل النصائح لضمان مقعدك قبل نفاد التذاكر.

متى ستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026؟

تستضيف إيطاليا دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في نسخة مرتقبة تُقام بشكل مشترك بين ميلانو وكورتينا دامبيتسو خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير، لتسجل بذلك ثالث مرة في تاريخها تستقبل فيها هذا الحدث العالمي بعد نسختي 1956 و2006.

ورغم أن المدينتين هما المضيفان الرسميان، فإن المنافسات لن تقتصر عليهما فقط، حيث ستتوزع فعاليات أولمبياد ميلانو كورتينا 2026 على 15 موقعًا مختلفًا في شمال وشمال شرق إيطاليا، ما يمنح الجماهير تجربة متنوعة بين الجبال الثلجية والمدن التاريخية الخلابة.

وبعد ختام الأولمبياد الشتوي مباشرة، تتواصل الأجواء الرياضية مع الألعاب البارالمبية الشتوية 2026، التي تُقام في الفترة من 6 إلى 15 مارس، لتسلط الضوء على نخبة الرياضيين من أصحاب الهمم في منافسات لا تقل إثارة وتشويقًا.

ما هو جدول الألعاب الأولمبية الشتوية 2026؟

من بين 16 رياضة مدرجة في برنامج دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو كورتينا 2026، تخطف رياضة التزلج على الجبال (Ski Mountaineering) الأضواء باعتبارها الإضافة الجديدة كليًا إلى جدول المنافسات، حيث تجمع بين التزلج وصعود المرتفعات سيرًا على الأقدام في اختبار حقيقي للتحمل والسرعة.

لكن التشويق لا يتوقف عند هذا الحد. نسخة 2026 تشهد أيضًا إدراج فئات ومسابقات جديدة في عدد من الرياضات التقليدية، ما يضيف مزيدًا من التنوع والإثارة للبرنامج الأولمبي. فقد تمت إضافة منافسات الفرق المختلطة في الزلاجة الصدرية، إلى جانب سباق الزوجي للسيدات في الزلاجة الجماعية، في خطوة تعزز الحضور النسائي وتزيد من حدة المنافسة.

ومع هذا المزيج من الرياضات الكلاسيكية والابتكارات الجديدة، يمكن للجماهير توقع جدول حافل باللحظات الحماسية والسباقات المتقاربة.

فيما يلي أبرز منافسات أولمبياد الشتاء 2026 التي تستحق المتابعة عن كثب:

التاريخ الرياضة الحدث التذاكر الجمعة، 6 فبراير حفل الافتتاح التذاكر السبت، 7 فبراير التزلج الألبي التزلج السريع للرجال التذاكر الزلاجة فردي الرجال التذاكر التزلج على الجليد الرجال في القفز تذاكر الأحد، 8 فبراير التزلج الألبي التزلج السريع للسيدات التذاكر الاثنين، 9 فبراير الزلاجة فردي السيدات تذاكر التزلج على الجليد القفز النسائي تذاكر الثلاثاء، 10 فبراير الكيرلنج نهائي الزوجي المختلط تذاكر الأربعاء، 11 فبراير التزلج على الجليد رقص على الجليد تذاكر الزلاجة زوجي رجال وسيدات تذاكر الخميس، 12 فبراير لوج تتابع الفرق تذاكر الزلاجة رجال تذاكر التزلج على الجليد تزلج الجليد للرجال تذاكر الجمعة، 13 فبراير التزلج على الجليد فردي الرجال تذاكر الزلاجة سيدات تذاكر التزلج على الجليد تزلج الجليد النسائي تذاكر الأحد، 15 فبراير الزلاجة فريق مختلط تذاكر الاثنين، 16 فبراير زلاجة ثنائي تذاكر التزلج على الجليد زوجي تذاكر الخميس، 19 فبراير التزلج على الجليد فردي السيدات تذاكر هوكي الجليد نهائي السيدات تذاكر الجمعة، 20 فبراير زلاجة 2 سيدات تذاكر السبت، 21 فبراير البوبسلي 4 رجال تذاكر الكيرلنج نهائي الرجال تذاكر الأحد، 22 فبراير الكيرلنج نهائي السيدات التذاكر هوكي الجليد نهائي الرجال تذاكر حفل الختام التذاكر

ماذا نتوقع من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026؟

سواء كنت من محبي الرياضات الداخلية أو الخارجية، فهناك ما يناسب الجميع في ميلانو كورتينا 2026، وهي النسخة الخامسة والعشرون من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. إلى جانب الكيرلنج، تشمل الرياضات الداخلية التزلج على الجليد والهوكي على الجليد والتزلج السريع.

إذا كنت تفضل الأنشطة الخارجية، فهناك الكثير لتستمتع به مثل التزلج الألبي والزلاجة الجماعية والزلاجة الصغيرة والتزلج على الجليد والتزلج على الجليد. يتم شراء تذاكر الأحداث، بالإضافة إلى تذاكر حفلي الافتتاح والختام، بسرعة، حيث تم بيع حوالي 850,000 تذكرة بالفعل، لذلك لا تتأخر إذا كنت ترغب في الانضمام إلى ما يقدر بنحو مليوني زائر سيتدفقون إلى إيطاليا للاستمتاع بالاحتفالات الأولمبية.

وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فقد تمت إضافة رياضة جديدة إلى الألعاب الأولمبية الشتوية لأول مرة منذ سولت ليك سيتي في عام 2002. مع إدخال رياضة التزلج على الجبال (أو Skimo كما يعرفها المطلعون)، فإن ذلك يعني أن 116 ميدالية ستكون متاحة للفوز بها في 16 رياضة في هذه الألعاب.

ستقام الأحداث في عدة مواقع في شمال إيطاليا، حيث ستستضيف ميلانو الرياضات الجليدية الداخلية، بينما ستستضيف كورتينا دامبيزو والوديان المحيطة بها الأحداث الجبلية مثل التزلج والرياضات الانزلاقية.

وبالطبع، فإن إيطاليا لديها خبرة كبيرة في استضافة الألعاب الأولمبية، حيث استضافت ثلاث دورات سابقة، اثنتان منها شتوية (كورتينا دامبيزو في عام 1956 وتورينو في عام 2006) وواحدة صيفية (روما في عام 1960). خلال آخر دورة في تورينو، قبل عشرين عامًا، احتلت ألمانيا صدارة الترتيب بعد حصدها 11 ميدالية ذهبية (و29 ميدالية إجمالاً).

لكن تلك كانت آخر مرة تحقق فيها هذا الإنجاز، حيث أصبحت النرويج القوة المهيمنة في الألعاب الأخيرة. حصدت الدولة الاسكندنافية 16 ميدالية ذهبية في بكين قبل أربع سنوات.

كيفية شراء تذاكر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026

يمكن شراء التذاكر الرسمية لأولمبياد الشتاء 2026، للمسابقات الفردية والاحتفالات الأولمبية، مباشرة من موقع Milano Cortina 2026. تم طرح حوالي 1.5 مليون تذكرة للبيع في البداية.

خلال مرحلة البيع الأولية، التي بدأت في فبراير 2025، تم تخصيص الوصول إلى الأحداث عالية الطلب من خلال نظام يانصيب يمنح المستخدمين المختارين فترة شراء مدتها 48 ساعة. منذ أبريل 2025، أصبحت التذاكر متاحة للبيع المفتوح على أساس أسبقية الحضور. تتطلب جميع عمليات شراء التذاكر الرسمية تسجيل المستخدم مسبقًا. يُسمح للأفراد بشراء ما يصل إلى 25 تذكرة لكل حساب، بحد أقصى 10 تذاكر لكل جلسة محددة (أو أقل من ذلك للأحداث التي تشهد إقبالاً كبيراً مثل الاحتفالات).

تُباع التذاكر لكل جلسة على حدة وليس ليوم المنافسة بأكمله، مع توفر فئات متعددة للمقاعد في معظم الملاعب. توفر الفئة A أقرب المقاعد، وصولاً إلى الفئة D، التي تقع عادةً في الطوابق العليا أو الأقسام الجانبية. توفر بعض الأحداث أيضًا تذاكر بدون مقاعد مخصصة، وهي عادةً أقل تكلفة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 من السوق الثانوية. Ticombo هي واحدة من أبرز شركات البيع بالتجزئة لمن يرغبون في شراء التذاكر من خلال قنوات بديلة. وهي شركة بيع شرعية في سوق إعادة بيع التذاكر ومكان آمن لشراء التذاكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026؟

تختلف أسعار التذاكر الرسمية للألعاب الأولمبية الشتوية 2026 حسب الرياضة ومرحلة المنافسة وفئة المقاعد. تبدأ أرخص التذاكر من 30 يورو (35 دولارًا) لمباريات مختارة من الدور التمهيدي لهوكي الجليد. أكثر من 20٪ من جميع التذاكر أقل من 40 يورو (47 دولارًا)، وأكثر من 50٪ أقل من 100 يورو (119 دولارًا).

من حيث أسعار الرياضات، تشمل الرياضات الأكثر بأسعار معقولة الكيرلنج، الذي يتراوح سعره بين 40 و 150 يورو، والبياتلون (50-200 يورو) والتزلج على الجليد (50-440 يورو). على الطرف الآخر من المقياس، تميل تذاكر التزلج على الجليد إلى أن تكون من بين الأغلى، حيث تتراوح بين 280 و 1200 يورو.

تتوفر مجموعة واسعة من الأسعار لمباريات الهوكي على الجليد، حيث تبدأ أسعار المباريات التمهيدية من 30 يورو، بينما تتراوح أسعار مباريات نصف النهائي بين 200 و500 يورو. بالنسبة لنهائي الرجال، يرتفع السعر إلى 1400 يورو.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في حجز مقاعد في حفل الافتتاح في سان سيرو في ميلانو (6 فبراير)، والذي يضم عروضاً لماريا كاري وأندريا بوتشيلي، تبدأ الأسعار من 260 يورو.

من الجدير التحقق من الموزعين الثانويين، مثلTicombo، إذا كنت تواجه صعوبة في شراء تذاكر لأحداث أو جلسات معينة، حيث تم بيع بعضها مبكرًا عبر القنوات الرسمية أو أن الكمية المتاحة محدودة.

كيفية الحصول على تذاكر الضيافة للألعاب الأولمبية الشتوية 2026

تشمل باقات الضيافة للألعاب الأولمبية الشتوية 2026 التي تُباع عبر On Location تذاكر الأحداث وخدمات إضافية.

تبدأ الأسعار من 150 يورو ويمكن أن تتجاوز 10000 يورو للباقات المميزة التي تغطي النهائيات أو الاحتفالات.

اعتمادًا على الباقة، قد تشمل الخدمات الدخول ذي الأولوية، والدخول إلى الصالة مع خدمة تقديم الطعام، ومقاعد مميزة، والإقامة في الفندق، والنقل.

أين ستقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026؟

ستكون هذه الألعاب الشتوية الأكثر انتشارًا في التاريخ. الموقعان الرئيسيان للمسابقات هما ميلانو وكورتينا دامبيزو.

يقع المنتجع الشتوي في جبال الدولوميت على بعد أكثر من 250 ميلًا من ميلانو بالطريق البري. سيتنافس الرياضيون أيضًا في ثلاث مجموعات جبلية أخرى إلى جانب كورتينا، بينما ستقام حفل الختام في فيرونا، التي تقع على بعد 100 ميل شرق ميلانو.