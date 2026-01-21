تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أسعار تذاكر مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني تبدأ من 172 يورو
GOAL

كل ما تحتاج معرفته للحصول على تذاكر مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الأسباني: الأسعار والمواعيد ومنافذ البيع

احجز مقعدك لحضور واحدة من أكثر مباريات الدوري الإسباني إثارة

يدخل فياريال المواجهة وهو يسعى لمواصلة زخمه الهجومي هذا الموسم، بعد إنهائه الدوري الإسباني في المركز الثامن خلال موسم 2023/24 ثم الخامس في 2024/25. ويطمح الغواصات الصفراء حاليًا إلى تثبيت موقعهم في المركز الثالث، وهو المركز الذي حافظوا عليه بشكل لافت منذ شهر سبتمبر.

لكن التحدي القادم سيكون من العيار الثقيل، إذ يستضيف فياريال ريال مدريد، صاحب المركز الثاني بفارق سبع نقاط، على أرضية ملعب إستاديو دي لا سيراميكا (إل مادريغال) يوم السبت 24 يناير. وتُعد هذه المواجهة واحدة من أبرز مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، ولا تريد أن تفوّت فرصة حضورها من المدرجات.

هل نشهد مهرجان أهداف جديدًا؟ احجز مقعدك واكتشف ذلك بنفسك. يقدّم لك GOAL الدليل الكامل لمباراة فياريال وريال مدريد في الليغا، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر، الأسعار، وكل التفاصيل المهمة قبل انطلاق صافرة البداية.

أسعار تذاكر مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني من 172 يورواشترِ تذكرتك الآن!

متى ستقام مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني؟

التاريخالموعد (بتوقيت وسط أوروبا)المكانالتذاكر
السبت، 24 يناير 2026فياريال ضد ريال مدريد (9 مساءً)استاد لا سيراميكا (فياريال)التذاكر

يُعد استاد دي لا سيراميكا أحد أبرز ملاعب كرة القدم في فياريال، إسبانيا، وهو الملعب الرسمي لنادي فياريال منذ افتتاحه عام 1923. وتبلغ سعة الملعب نحو 23 ألف متفرج، وهو رقم يعادل تقريبًا نصف عدد سكان المدينة، ما يمنحه طابعًا فريدًا وأجواءً حماسية مميزة في أيام المباريات.

الدوري الإسباني
فياريال crest
فياريال
فياريال
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد

وفي يناير 2017، أعلن نادي فياريال تغيير اسم الملعب من إل مادريغال إلى استاد دي لا سيراميكا، في خطوة تهدف إلى تكريم ودعم صناعة السيراميك المحلية التي تشتهر بها المدينة والمنطقة.

كيفية شراء تذاكر مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني

هناك عدة طرق للحصول على تذاكر مباريات فياريال. يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي فياريال، أو من متجر الاستاد، متجر وسط المدينة، وشباك التذاكر في الملعب.

ومع ذلك، نظرًا لامتلاك النادي أكثر من 20,000 حامل تذاكر موسمية في ملعب تبلغ سعته 23,000 متفرج، قد يكون الحصول على التذاكر من خلال النادي تحديًا، خاصةً في المباريات الكبرى ضد ريال مدريد أو برشلونة، أو خلال ديربي دي لا كومونيتات ضد فالنسيا.

إذا نفدت التذاكر، أو كنت تبحث عن مقاعد في اللحظة الأخيرة، يمكن التفكير في الشراء من الباعة الثانويين الموثوقين مثل StubHub، لضمان حضورك لمشاهدة المباريات المهمة دون تفويت أي لحظة من الإثارة.

ماذا يمكن توقعه من مباراة فياريال ضد ريال مدريد؟

خسر فياريال أربع مباريات فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، كانت واحدة منها أمام ريال مدريد في البرنابيو خلال سبتمبر الماضي. رغم السيطرة النسبية لفريق الغواصات الصفراء في الشوط الأول، انطلق لوس بلانكوس بقوة في الثاني وحسم المباراة بنتيجة 3-1، في لقاء مثير وأثبت أن مباريات فياريال ضد ريال مدريد دائمًا ما تكون مليئة بالإثارة.

على الرغم من خسارة فياريال آخر ثلاث مواجهات ضد ريال مدريد، قدم الفريق أداءً قويًا وأظهر مقاومة كبيرة، مما يجعل أجواء مباراة هذا الأسبوع في استاد دي لا سيراميكا حماسية للغاية. وكان آخر فوز محلي للغواصات الصفراء على العملاق الإسباني في يناير 2023، بعد تسجيل ييريمي بينو وجيرارد مورينو هدفين قبل وبعد ركلة جزاء من كريم بنزيمة، مما جعل جماهير فياريال المغامرة بالملعب تحتفل بانتصار معنوي رائع.

ولمحبي المباريات التاريخية، لا يمكن نسيان مواجهة مايو 2024 بين الفريقين، التي شهدت مباراة لا تُنسى. رغم تأخر فياريال بأربعة أهداف في الشوط الأول، عاد الفريق الأصفر بقوة ليهزم الرياح المستحيلة، ويسجل ألكسندر سورلوث أربعة أهداف رائعة، لينتهي اللقاء بتعادل 4-4 وسط فرحة جنونية لجماهير لا سيراميكا.

ما تكلفة تذاكر مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني؟

تتراوح أسعار تذاكر مباريات فياريال في الدوري الإسباني عادةً بين 20 و50 يورو، لكن المباريات الكبيرة مثل مواجهة ريال مدريد قد يبدأ سعرها من 70 يورو فما فوق.

للحصول على أحدث المعلومات حول التوافر والأسعار الرسمية، تابع بوابة التذاكر الرسمية لنادي فياريال. وفي حال نفدت التذاكر، تتوفر خيارات بديلة عبر مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub، حيث تبدأ الأسعار حاليًا من 172 يورو، مما يتيح لك فرصة حضور المباريات الكبرى حتى في اللحظة الأخيرة.

أسعار تذاكر مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني تبدأ من 172 يورواشترِ تذكرتك الآن!

إذا كنت ترغب في تجربة زيارة فاخرة لمباريات فياريال، تقدم استاد لا سيراميكا باقات الضيافة المميزة مثل “تجربة Match Groove”، التي تبدأ أسعارها من 275 يورو للشخص الواحد، وقد ترتفع للمباريات الكبيرة ضد فرق مثل ريال مدريد أو برشلونة.

تشمل باقة الضيافة المميزة:

تذكرة دخول متحف Inmersion Villarreal

مشاهدة وصول الفريق من داخل الملعب

زيارة مقصورة كبار الشخصيات وغرفة الصحافة

مشاهدة الإحماء من جانب الملعب

لقاء حصري مع اللاعبين بعد المباراة

وشاح Villarreal CF الرسمي

تذكرة VIP في Super Tribuna

تجربة الضيافة هذه تضمن لك أقصى درجات الفخامة والراحة، مع فرصة الاستمتاع بمشاهدة المباريات من أقرب نقطة إلى الملعب وبجو لا يُنسى.

فياريال ضد ريال مدريد: المباريات الأخيرة بين الفريقين

التاريخالمسابقةالنتيجةالمكان
أكتوبر 2025 الدوريريال مدريد 3-1 فياريالسانتياغو برنابيو (مدريد)
مارس 2025الدوريفياريال 1-2 ريال مدريدلا سيراميكا (فياريال)
أكتوبر 2024الدوريريال مدريد 2-0 فياريالسانتياغو برنابيو (مدريد)
مايو 2024الدوريفياريال 4-4 ريال مدريدلا سيراميكا (فياريال)
ديسمبر 2023الدوريريال مدريد 4-1 فياريالسانتياغو برنابيو (مدريد)
أبريل 2023الدوريريال مدريد 2-3 فياريالسانتياغو برنابيو (مدريد)

أسعار تذاكر مباراة فياريال وريال مدريد في الدوري الإسباني تبدأ من 172 يورواشترِ تذكرتك الآن!

أسئلة الأكثر شيوعًا

يمكنك شراء تذاكر مباريات فياريال بعدة طرق مختلفة: عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي على موقعه الإلكتروني، أو من متجر النادي في الملعب، أو من المتجر الموجود في وسط مدينة فياريال، أو من شباك التذاكر في الاستاد.

لكن مع وجود أكثر من 20,000 حامل تذاكر موسمية في استاد يسع 23,000 متفرج فقط، قد يكون من الصعب الحصول على التذاكر من خلال النادي، خصوصًا للمباريات الكبيرة ضد ريال مدريد أو برشلونة، وكذلك مباريات Derbi de la Comunitat ضد فالنسيا.

نعم، يمكن لمحبي حضور مباريات فياريال الاطلاع على مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للحصول على التذاكر إذا لم تتوفر عبر القنوات الرسمية.

يمكن الوصول إلى الاستاد بعدة وسائل:

بالقطار: تخدم فياريال خط C-6 من شبكة قطارات Cercanías Valencia، وتقع على خط 50 من Renfe Media Distancia بين فالنسيا وتورتوسا.

بالسيارة: تقع فياريال على طريق Autopista AP-7 (طريق البحر الأبيض المتوسط)، الذي يربطها بفالنسيا خلال أقل من ساعة، وبارشلونة على بعد حوالي 3 ساعات.

سيرًا على الأقدام: الاستاد قريب جدًا من وسط المدينة، حيث يبعد 10 دقائق فقط سيرًا على الأقدام، وحوالي 20 دقيقة من محطة القطار.

بالحافلة: يمكنك استخدام الحافلات المحلية Urba، خط L1A وL1B، التي تصل وسط المدينة بمحطة القطار وتنقلك مباشرة إلى قرب الاستاد.

حصل فياريال على لقبه من أغنية فرقة البيتلز الشهيرة، التي أصبحت نشيدًا غير رسمي للنادي في الستينيات. كما أن قميص النادي أصفر منذ عام 1947.

هل يمكن القيام بجولة في استاد لاس سيراميكا؟

نعم، يمكنكم القيام بجولة إرشادية في الاستاد تشمل زيارة المتحف الرسمي خلف الكواليس، وتستغرق الجولة حوالي ساعتين، متوفرة باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

تقام الجولات يوم الخميس والجمعة بعد الظهر، السبت صباحًا ومساءً، والأحد صباحًا، وتبلغ قيمة التذكرة 15 يورو للزوار من سن 12 عامًا فما فوق.

نعم، يمكن شراء التذاكر من شباك الاستاد (Taquillas) الذي يُفتح قبل ساعتين من انطلاق المباراة، كما يمكن الشراء من المتجر الرسمي للنادي في الاستاد أو من المتجر الرسمي في وسط مدينة فياريال.

0