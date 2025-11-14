تشتد المنافسة على حجز المقاعد لكأس العالم الصيف المقبل عالميًا، وتزداد حدتها بشكل خاص في التصفيات الآسيوية.

حتى الآن، حجزت ثمانية منتخبات آسيوية مقاعدها في نهائيات كأس العالم 2026، فيما تواصل الإمارات والعراق السعي للحصول على المركز التاسع، حيث سيضمن الفائز في مباراة الذهاب والإياب القادمة التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات في مارس.

لطالما كانت مواجهات الإمارات والعراق مثيرة عبر التاريخ، وستكون مباراة 13 نوفمبر هي اللقاء الثاني والثلاثين بين الفريقين خلال الخمسين عامًا الماضية. فقد كانت آخر مواجهة بينهما كانت في عام 2022، حيث حقق منتخب العراق فوزًا صعبًا 1-0 في تصفيات كأس العالم 2022.

إذا أردت مشاهدة هذه المواجهة المرتقبة، دع GOAL يزودك بكل المعلومات الأساسية حول تذاكر مباراة الإمارات والعراق في أبوظبي، بما في ذلك أماكن الشراء وأسعار التذاكر لتضمن حضورك هذه المباراة الحاسمة.

متى تقام مباراة الإمارات العربية المتحدة والعراق في تصفيات كأس العالم؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الخميس، 18 نوفمبر، الساعة 4 عصراً العراق ضد الإمارات العربية المتحدة — تصفيات كأس العالم 2026 استاد البصرة الدولي، البصرة، العراق تذاكر من 1,109 درهم إماراتي

كيفية شراء تذاكر مباراة الإمارات العربية المتحدة ضد العراق في تصفيات كأس العالم

عادةً ما تكون الاتحادات الوطنية لكرة القدم المصدر الأول للتحقق من توفر تذاكر المباريات الدولية، وفي هذه الحالة يمكن زيارة موقع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم. من المتوقع أن يكون الطلب على التذاكر مرتفعًا نظرًا لأهمية المباراة.

تتوفر تذاكر تصفيات كأس العالم أيضًا في السوق الثانوية. يبيع موقع Ticombo حاليًا تذاكر بسعر يبدأ من 1,109 درهم إماراتي.

تذاكر مباراة الإمارات العربية المتحدة والعراق في تصفيات كأس العالم: كم تبلغ تكلفتها؟

تتراوح أسعار تذاكر مباريات الإمارات العربية المتحدة عادةً بين حوالي 20 درهمًا إماراتيًا للمدرجات العامة وما يزيد عن 1,000 درهم للمقاعد المميزة، مع إمكانية تغيّر الأسعار حسب الطلب والعروض.

في مواقع إعادة البيع مثل Ticombo، يمكن للمشجعين الحصول على تذاكر تتراوح أسعارها بين 1,109 درهم إماراتي

ما الذي يجب معرفته عن مباراة الإمارات العربية المتحدة والعراق؟

تعرض منتخب الإمارات لهزيمة مؤلمة الشهر الماضي بعد خسارته أمام قطر في الريان، وقد تؤثر هذه النتيجة على طموحاته في التأهل إلى كأس العالم، لكنها لم تنهِ آماله بالكامل. مع اقتراب مباراة الإياب الصعبة في البصرة يوم 18 نوفمبر، يدرك "الأبيض" ضرورة تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه في استاد محمد بن زايد. يعزز ثقته بأدائه الأخير على أرضه، حيث لم يخسر في الإمارات منذ أكثر من عام، محققًا أربع انتصارات وتعادلين منذ خسارته 1-0 أمام إيران في سبتمبر 2024.

إذا تمكن كوزمين أولارويو، الذي تولى تدريب المنتخب في أبريل من هذا العام، من قيادة اللاعبين إلى كأس العالم، فستكون هذه المرة الأولى منذ إيطاليا 1990 التي تصل فيها الإمارات إلى النهائيات، وهي مشاركتها الوحيدة حتى الآن على المستوى العالمي.

يمتلك العراق سجلًا مشابهًا، إذ لم يصل إلى النهائيات سوى مرة واحدة، وكانت مشاركته في المكسيك 1986، أي قبل أربع سنوات من تأهل الإمارات إلى البطولة.