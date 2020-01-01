“Sports Bra” .. ما هي فائدة الملابس التي يرتديها اللاعبون أسفل القمصان؟

تصميم انتشر في الملاعب السنوات الماضية ولفت الأنظار

إذا كنت تشاهد مباريات كرة القدم حتى النهاية وتتابع أدق التفاصيل، ستلاحظ ارتداء عديد اللاعبين ما يشبه ال "sports bra" أسفل القمصان، فما هي القصة؟

الأمر حقيقة ليس وأن اللاعبين يرتدون حمالة للصدر رياضية، ولكن قطعة متطورة للغاية من التكنولوجيا تساعد الأندية وهؤلاء اللاعبين في التطور والوصول لأعلى المستويات.

القطعة عبارة عن جهاز تتبع في الأساس يجمع المعلومات والإحصائيات من أداء اللاعب في المباريات والتدريبات، والتي يتم تغذية نظام خاص بها عبر الحاسب الآلي، ومعظم الأندية الآن تستخدمها.

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وبحسب "Times"، ثلاثة أرباع أندية البريميرليج تستخدم التقنية مثلاً، والتي تساعد كذلك في الإحصائيات التي تظهر في المباريات أثناء التغطية الحية، ومن أشهر الأندية مانشستر يونايتد وليفربول.

ويقول شين أوكونور، المؤسس لشركة "STATSports" المسؤولة عن التكنولوجيا: "الأمر يساعد في جمع المعلومات أثناء المباريات واتخاذ القرارات، وهكذا تصنع ملفاً عن اللاعب، تتوقع منه فعل هذا وذاك في المباريات والتدريبات، وعلى أساس تلك الأرقام يمكنك تقييمه".

وأضاف: "إذا كنت في تدريب وقام اللاعب بتحقيق الأرقام المطلوبة قبل 25 دقيقة من النهاية، إذاً يمكنك سحبه أو تقليل مجهوده، ونفس الأمر في المباريات، تفيد المدرب إذا كان يختار بين لاعبين لتغيير أحدهما، يمكنه الاعتماد على تلك الأرقام".

الأمر يساعد كثيراً في تفادي الإصابات وتحسين مستوى اللاعبين البدني، وذلك ما أثبتته دراسات من علماء في الرياضة، وعلى أساس تلك الأرقام يتم وضع برامج خاصة بحسب حاجة كل لاعب.

جييرمي باسوس، معد بدني للمنتخب البرازيلي، يقول إن التقنية إضافة مهمة وسلاح ساعده كثيراً: "تعطيني الفرصة لمراقبة الفريق عبر الآيباد، وتساعدني في تقديم معلوماتي للمدرب في التدريبات، تساعد في التحكم بالتدريبات".

بعض المدربين يهتمون كثيراً بالأرقام والإحصائيات وتلعب دوراً في الاختيارات الخاصة بهم، مثل مارسيلو بيلسا، المدير الفني لليدز، والذي يعتمد على التقنية، الأمر الذي أكده العالم في صفوف النادي توم روبينسون.

وقال روبينسون مع "ذا أتلتيك": "إذا كنت لاعباً في صفوف ليدز الآن فيجب أن تكون مهتماً بالتقنية، غير ذلك لن تستطيع إخراج أفضل ما تملك أو تندمج مع المنظومة الحاضرة هنا".

العلم ولغة الأرقام أصبحت أداة مهمة في العصر الحالي، والرياضة هي الأخرى استفادت من التطور التكنولوجي الرهيب، وال"Sport Bra" هي من أحدث الأدواء في ذلك المجال.