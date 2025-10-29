كل ما تحتاج معرفته عن تذاكر مهرجان Soundstorm 2025: التواريخ والأسعار ومنصات إعادة البيع

استعدوا لتجربة موسيقية مثيرة مع عودة مهرجان MDLBEAST Soundstorm 2025 إلى الرياض، المملكة العربية السعودية.

يشتهر المهرجان بتحويل صحراء بنبان إلى وجهة نابضة بالحياة للموسيقى والثقافة، مقدمًا ثلاثة أيام مليئة بالإثارة مع مجموعة من الفنانين الدوليين والإقليميين.

منذ انطلاقه، رسخ Soundstorm مكانته كظاهرة موسيقية عالمية، ويُعرف بـ "رد السعودية على المهرجانات الضخمة عالميًا"، واستضاف في دوراته السابقة مواهب عالمية مثل إيمينيم، لينكين بارك، كاميلا كابيلو، وكالفين هاريس.

يوفر GOAL كل المعلومات الأساسية التي تحتاجها للحصول على تذاكرك، من التواريخ والمكان إلى أفضل الأسعار وأماكن الشراء الآن.

متى سيقام مهرجان صوت العاصفة 2025؟

سيُقام مهرجان صوت العاصفة 2025 على مدار ثلاثة أيام، من الخميس 11 ديسمبر إلى السبت 13 ديسمبر 2025. سيُقام المهرجان يوميًا من الساعة 5:00 مساءً إلى 3:00 صباحًا.

التاريخ الاسم المكان التذاكر الخميس، 11 ديسمبر 2025 صوت العاصفة 2025 منطقة بانبان الصحراوية، الرياض، المملكة العربية السعودية التذاكر الجمعة، 12 ديسمبر 2025 صوت العاصفة 2025 منطقة بانبان الصحراوية، الرياض، المملكة العربية السعودية التذاكر السبت، 13 ديسمبر 2025 صوتستورم 2025 منطقة بانبان الصحراوية، الرياض، المملكة العربية السعودية التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر صوت العاصفة 2025؟

تتمثل الطريقة الأساسية للحصول على تذاكر ساوندستورم 2025 في الشراء عبر الموقع الرسمي لـ MDLBEAST أو من خلال تطبيق NOFOMO، المنصة الرسمية المخصصة لبيع التذاكر وإدارتها.

أما لمن يبحث عن خيارات إضافية، فيمكنه الاطلاع على المنصات الثانوية الموثوقة مثل StubHub، حيث تُعرض حاليًا تذاكر الثلاثة أيام بأسعار تبدأ من 283 ريالًا سعوديًا.

يُنصح دائمًا بشراء التذاكر مبكرًا لتجنب نفادها والاستفادة من أسعار الموجات المبكرة (Early Wave) التي تكون عادة أقل بكثير. كما يُفضل تنزيل تطبيق NOFOMO وإنشاء حساب مسبق لتسهيل عملية الحجز وتلقي الإشعارات حول أي تحديثات أو موجات بيع جديدة.

كم تبلغ أسعار تذاكر Soundstorm 2025؟

للباحثين عن خيار الدخول بسعر مناسب إلى مهرجان ساوندستورم 2025، كانت تذاكر STORM ليوم واحد متاحة في الموجات المبكرة بأسعار تبدأ من 119 ريالًا سعوديًا فقط.

أما لمن يخطط لحضور الأيام الثلاثة الكاملة، فتعد تذكرة STORM لمدة ثلاثة أيام الخيار الأفضل من حيث القيمة، إذ بدأت أسعارها المبكرة من 269 ريالًا سعوديًا. تتيح هذه التذاكر الدخول إلى جميع المسارح وتشمل عادةً مزايا إضافية مثل مواقف مجانية للسيارات ورصيد في المحفظة الرقمية يُستخدم لشراء الطعام أو المشروبات أو البضائع أو حتى خدمات التجميل داخل المهرجان.

ومع تقدم مراحل البيع واقتراب موعد الحدث، ترتفع الأسعار تدريجيًا. فعلى سبيل المثال، بلغت أسعار تذاكر STORM ليوم واحد في المراحل اللاحقة 249 ريالًا سعوديًا، بينما وصلت تذاكر الثلاثة أيام إلى حوالي 559 ريالًا سعوديًا. لذا، يُنصح دائمًا بشراء التذاكر مبكرًا لضمان أفضل الأسعار وأوسع الخيارات.

كما أشارت بعض منصات البيع الإضافية إلى أن الأسعار تبدأ من نحو 283 ريالًا سعوديًا لتذاكر ساوندستورم 2025، وهو ما يعكس غالبًا الموجات اللاحقة أو الفئات الخاصة لعدة أيام.

ما هي الخيارات المميزة لـ Soundstorm 2025؟

إلى جانب تذاكر STORM الأساسية، يقدم مهرجان ساوندستورم 2025 مجموعة من الخيارات المميزة التي تتيح للزوار الارتقاء بتجربتهم الموسيقية إلى مستوى استثنائي.

تبدأ تذاكر STORM+ من حوالي 559 ريالًا سعوديًا (للموجة الثانية ولثلاثة أيام)، وتشمل مزايا إضافية مثل تخطي الطوابير، والوصول إلى مناطق مشاهدة خاصة، ومواقف سيارات مخصصة، وممر دخول خاص، ومنطقة مشاهدة مرتفعة في مسرح Big Beast، بالإضافة إلى رصيد محفظة بقيمة 150 ريالًا سعوديًا لتغطية المشتريات داخل المهرجان.

أما تذاكر VIB (Very Important Beast)، فهي الخيار الأمثل لمن يبحث عن تجربة أكثر فخامة. توفر هذه التذاكر أولوية الدخول، ومواقف سيارات مخصصة قريبة من موقع الحدث، والوصول الحصري إلى ممر Storm Loop المرتفع للتنقل بسهولة بين المسارح، إلى جانب إطلالات بانورامية من منصات VIB، ورصيد محفظة بقيمة 300 ريال سعودي لتذاكر الثلاثة أيام. يبدأ سعر هذه الفئة من نحو 799 ريالًا سعوديًا.

أما فئة VIB+ فهي الأعلى على الإطلاق، وتبلغ تكلفتها نحو 7,349 ريالًا سعوديًا. تشمل المزايا دخولًا خاصًا عبر بوابة VIB Box، وموقف سيارات خاص، ومنصة جانبية قريبة من كبائن الدي جي، والتنقل بسيارات جولف بين المسارح، والدخول إلى VIB Box Lounge مع طعام ومشروبات مجانية، ورصيد محفظة بقيمة 500 ريال سعودي.

وللباحثين عن أقصى درجات الرفاهية، يقدم المهرجان باقات ضيافة حصرية مثل VIB Table التي تُطرح بحوالي 12,499 ريالًا سعوديًا ل6 تذاكر مع طاولة محجوزة ورصيد 900 ريال سعودي، وLog VIB Balcona بسعر يقارب 18,699 ريالًا سعوديًا لعشر تذاكر ورصيد 1,500 ريال سعودي، وPlexi VIB Balcona التي تصل إلى 27,999 ريالًا سعوديًا لـ15 تذكرة مع رصيد 2,250 ريالًا سعوديًا. أما التجربة الفاخرة المطلقة فهي في باقة VIB Box، التي تُقدر بحوالي 80,000 ريال سعودي وتشمل مقصورة خاصة لـ20 شخصًا مع ضيافة مخصصة ووجبات ومشروبات فاخرة.

كل فئة من هذه الخيارات تقدم منظورًا مختلفًا لتجربة هذا الحدث الموسيقي العالمي الفريد في الرياض.

الجدول الزمني والتواريخ القادمة لـ Soundstorm

يعود مهرجان ساوندستورم 2025 بثلاثة أيام مليئة بالموسيقى والإثارة، من الخميس 11 ديسمبر حتى السبت 13 ديسمبر 2025، في منطقة بنبان الصحراوية شمال الرياض — الموقع المصمم خصيصًا لاحتضان هذا الحدث العالمي.

سيضم المهرجان عروضًا متواصلة على عدة مسارح عالمية المستوى تمتد من المساء حتى الساعات الأولى من الصباح، بمشاركة نجوم عالميين مثل Post Malone وCalvin Harris وHalsey وTyla وAva Max وBenson Boone، إلى جانب كبار نجوم الموسيقى الإلكترونية مثل Armin Van Buuren وSwedish House Mafia وSteve Aoki.

يُنصح الزوار بالتخطيط المسبق للوصول والمغادرة، إذ يبعد الموقع حوالي 40 دقيقة عن وسط الرياض. سيتم الإعلان عن تفاصيل النقل ومواقف السيارات المجانية قريبًا. للاستمتاع بأجواء المهرجان بالكامل، يُفضل الحضور قبل غروب الشمس لاستكشاف العروض الافتتاحية والتركيبات التفاعلية والفنية المنتشرة في أنحاء المهرجان.

تابع قنوات MDLBEAST الرسمية وتطبيق NOFOMO للبقاء على اطلاع بأحدث التحديثات حول قائمة الفنانين والمواعيد والتفاصيل اللوجستية.

ساوندستورم ليس مجرد مهرجان موسيقي، بل تجربة غامرة تمزج بين الإبداع والإثارة وتترك ذكريات لا تُنسى.

هل يجب عليّ استخدام موزعي التذاكر؟

رغم أن القنوات الرسمية مثل تطبيق NOFOMO وموقع MDLBEAST تظل الخيار الأكثر أمانًا لشراء تذاكر ساوندستورم، يمكن اللجوء إلى منصات إعادة البيع الموثوقة في حال نفاد التذاكر الرسمية أو للبحث عن فئات محددة.

إذا قررت الشراء من مواقع مثل StubHub، احرص على استخدام منصات معروفة توفر حماية للمشتري وتتحقق من صحة التذاكر. يُنصح دائمًا بمقارنة الأسعار، ومراجعة تقييمات البائعين، والاطلاع على شروط المنصة الخاصة بإعادة البيع لضمان تجربة آمنة.

وتذكر: تجنّب المواقع غير الرسمية أو الأفراد الذين يبيعون التذاكر خارج القنوات الموثوقة، لتفادي مخاطر الاحتيال أو الأسعار المبالغ فيها.