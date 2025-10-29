تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Ittihad v Damac FC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أسعار مباريات دوري روشن تبدأ من 17 ريال
GOAL

كيفية الحصول على تذاكر دوري روشن 2025/26: الأسعار والمباريات والفرق وغيرها

كل ما تحتاج معرفته لشراء تذاكر دوري روشن ومشاهدة مباريات كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة

شهد دوري روشن السعودي في السنوات الأخيرة نقلة نوعية جعلته أحد أكثر الدوريات متابعة في آسيا والعالم، بعد الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الأندية واستقطاب مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالميين.

ومع هذا الزخم، ازداد الإقبال الجماهيري بشكل لافت؛ فقد تجاوز عدد الحضور في الموسم الماضي 2.5 مليون مشجع، أي بزيادة أكثر من 1.3 مليون مقارنة قبل عشر سنوات فقط.

وإذا كنت تتطلع لحضور واحدة من القمم المنتظرة في المملكة، مثل ديربي البحر بين الاتحاد والأهلي، أو ديربي العاصمة بين الهلال والنصر، أو ديربي الشرق بين الاتفاق والقادسية، فالأجواء ستكون بلا شك مشتعلة.

اترك لـ GOAL مهمة إرشادك إلى كل ما تحتاج معرفته حول تذاكر مباريات دوري روشن، من أماكن الشراء إلى تفاصيل الأسعار وأفضل طرق الحجز.

أسعار مباريات دوري روشن تبدأ من 17 ريالاشترِ تذكرتك الآن!

كل ما تحتاج معرفته عن دوري روشن لعام 2025/26

التاريخ28 أغسطس 2025 – مايو 2026
الفرق18
الصيغةيلعب كل فريق 34 مباراة
الموقعالمملكة العربية السعودية
الهبوطتنزل الفرق الثلاثة الأخيرة إلى دوري الدرجة الثانية
التذاكرالتذاكر

مباريات دوري روشن القادمة

التاريخالمباراةالوقت AST (GMT +3 ساعات)التذاكر
الخميس، 30 أكتوبرداماك ضد الفاتح 6:15 مساءًالتذاكر
الخميس 30 أكتوبرالأهلي ضد الرياض 8:30 مساءًالتذاكر
الخميس 30 أكتوبرالخلود ضد نيوم 8:30 مساءًالتذاكر
الجمعة 31 أكتوبرالخودود ضد النجمة 4:40 مساءًالتذاكر
الجمعة 31 أكتوبرالهلال ضد الشباب 5:50 مساءًالتذاكر
الجمعة 31 أكتوبرالاتفاق ضد الحزم 8:30 مساءًالتذاكر
السبت 1 نوفمبرالتعاون ضد القادسية 4:30 مساءًالتذاكر
السبت، 1 نوفمبرالخليج ضد الاتحاد 5:35 مساءًالتذاكر
السبت، 1 نوفمبرالنصر ضد الفيحة 8:30 مساءًالتذاكر
الخميس 6 نوفمبرالحزم ضد الخليج 5:55 مساءًالتذاكر
الخميس 6 نوفمبرالرياض ضد داماك 8:30 مساءًالتذاكر
الخميس، 6 نوفمبرالقدسية ضد الخلود 8:30 مساءًالتذاكر
الجمعة 7 نوفمبرالفايحة ضد الخدود 4:20 مساءًالتذاكر
الجمعة 7 نوفمبرالفاتح ضد التعاون 5:35 مساءًالتذاكر
الجمعة 7 نوفمبرالنجمة ضد الهلال 8:30 مساءًالتذاكر
السبت 8 نوفمبرنيوم ضد النصر 4:50 مساءًالتذاكر
السبت، 8 نوفمبرالشباب ضد الاتفاق 5:45 مساءًالتذاكر
السبت، 8 نوفمبرالاتحاد ضد الأهلي 8:30 مساءًالتذاكر

كيفية شراء تذاكر دوري روشن

لشراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، يُعد الموقع الرسمي للدوري الوجهة الأكثر أمانًا وموثوقية. يمكنك ببساطة الانتقال إلى قسم "المباريات / التذاكر" ضمن تبويب "المباريات" واختيار المباراة التي ترغب في حضورها.

تُقام مباريات الدوري عادةً على مدار ثلاثة أيام أسبوعيًا، من الخميس إلى السبت، لتتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت). وتُطرح التذاكر عادةً قبل أسبوعين من موعد كل مباراة.

أما إذا كنت ترغب في حجز تذاكر مبكرًا قبل الطرح الرسمي أو في الحصول على مقاعد في اللحظة الأخيرة، فيمكنك الاعتماد على منصات إعادة البيع مثل StubHub وTicombo، حيث تبدأ الأسعار من 17 ريالًا سعوديًا تقريبًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر  دوري روشن؟

تتراوح أسعار تذاكر مباريات دوري روشن عادةً بين 50 و100 ريال سعودي، مما يجعل حضور المباريات متاحًا للجميع, سواء كنت مسافرًا بمفردك أو من محبي كرة القدم مع العائلة والأصدقاء.

ومع ذلك، قد تكون أسعار المباريات الكبرى، خصوصًا تلك التي تضم أندية جماهيرية مثل الهلال والنصر، أعلى من المعتاد، لا سيما في مناطق الجلوس المميزة والمقاعد القريبة من أرض الملعب.

كما يمكنك أيضًا شراء تذاكر دوري روشن عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub وTicombo، حيث قد تتغير الأسعار صعودًا أو هبوطًا بحسب أهمية المباراة ومدى اقتراب موعدها، وتبدأ الأسعار عادةً من 17 ريالًا سعوديًا تقريبًا.

أسعار مباريات دوري روشن تبدأ من 17 ريالاشترِ تذكرتك الآن!

كيفية مشاهدة أو بث مباريات دوري روشن

يمكن لعشاق كرة القدم في المملكة المتحدة مشاهدة مباريات دوري روشن مباشرة عبر منصة DAZN.

يتوفر تطبيق DAZN على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وApple وAndroid وFire TV وRoku وأجهزة التلفزيون الذكية والعديد من الأجهزة الأخرى.

يمكنك الاشتراك في DAZN في المملكة المتحدة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا ضمن خطة لمدة 12 شهرًا، أو اختيار الباقة المرنة مقابل 19.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا مع إمكانية الإلغاء في أي وقت.

كما تتوفر الباقة السنوية المدفوعة مقدمًا مقابل 129.99 جنيهًا إسترلينيًا، وهي الخيار الأفضل من حيث القيمة مقابل المال.

شاهد مباريات دوري روشن على DAZN في المملكة المتحدةاشترك الآن!

في الولايات المتحدة، يتم بث مباريات دوري روشن مباشرة عبر قناة FOX Soccer Plus، ويمكن مشاهدة القناة من خلال خدمة البث Fubo.

تقدّم Fubo مجموعة متنوعة من خطط الاشتراك، من بينها الخطة الرياضية الجديدة "Fubo Sports"، التي تبلغ 45.99 دولارًا في الشهر الأول ثم 55.99 دولارًا شهريًا بعد ذلك.

تُعد هذه الباقة خيارًا مثاليًا لعشاق الرياضة، إذ تضم أكثر من 28 قناة رياضية، من بينها: ESPN، ESPN2، ESPNews، ESPNU، NFL Network، Tennis Channel، إضافة إلى شبكات محلية مثل ABC، CBS، وFOX.

كما توفر Fubo خططًا أخرى مثل:

الباقة الأساسية "Pro" بسعر يقارب 85 دولارًا شهريًا.

باقة "Elite" المميزة بسعر نحو 95 دولارًا شهريًا.

باقة "Latino" المخصصة للمحتوى الرياضي والترفيهي باللغة الإسبانية.

تقدّم الخدمة أيضًا تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد في جميع خططها.

شاهد مباريات دوري روشن على Fubo في الولايات المتحدةاشترك الآن!

فرق وملاعب دوري روشن لعام 2025/26

النادي الملعب (الموقع) السعة
نادي الاتحادمدينة الملك عبد الله الرياضية (جدة)62,345
نادي الأهليمدينة الملك عبد الله الرياضية (جدة)62,345
نادي الخليجاستاد الأمير محمد بن فهد (الدمام)35
نادي الهلالملعب المملكة (الرياض)30
نادي النصر لكرة القدمأول بارك (الرياض)25
نادي الاتفاق لكرة القدمملعب نادي الاتفاق (الدمام)15
نادي الشباب لكرة القدماستاد SHG (الرياض)15
نادي الرياضاستاد الأمير تركي بن عبد العزيز (الرياض)15
نادي الأخدوداستاد الأمير حثلول بن عبد العزيز الرياضي (نجران)12
نادي نيوماستاد مدينة الملك خالد الرياضية (تبوك)12
نادي القصدية لكرة القدمملعب الأمير سعود بن جلاوي (الخبر)11,800
نادي الفتحملعب نادي الفتح (المبراز)11
نادي النجمةملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بريدة (عنزة)10
نادي الحازمملعب نادي الحازم (الراس)8
نادي الخلودملعب نادي الحازم (الراس)8
نادي الفيحة مدينة المجمع الرياضية7

ما الذي يجب معرفته عن  دوري روشن 2025/26؟

قد يكون دوري روشن السعودي قد انطلق رسميًا عام 2007، إلا أن جذوره تعود إلى خمسينيات القرن الماضي عندما كانت المنافسة تُعرف باسم الدوري الملكي.

ومنذ ذلك الحين، توّجت تسعة أندية مختلفة بلقب البطولة إذا عدنا إلى تلك الحقبة المبكرة.

لكن منذ تغيير اسم البطولة إلى الدوري السعودي للمحترفين، هيمنت ثلاثة أندية فقط على المشهد الكروي المحلي. فمن أصل 17 لقبًا منذ 2007، فاز الهلال بـ8 ألقاب، والنصر والاتحاد بثلاثة ألقاب لكلٍ منهما. ومن اللافت أنه لم يفز أي نادٍ آخر بالبطولة خلال السنوات التسع الماضية.

النجاح يجلب الشعبية، وليس من المستغرب أن تكون أندية الاتحاد والهلال والنصر (إلى جانب الأهلي) الأكثر جذبًا للجماهير. إذ تستحوذ هذه الأندية مجتمعة على أكثر من 60٪ من إجمالي الحضور السنوي لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، كما أنها الوجهة المفضلة لأبرز النجوم الأجانب الذين يختارون مواصلة مسيرتهم في الشرق الأوسط.

وشهد عام 2022 الحدث الأبرز في تاريخ دوري روشن بتعاقد نادي النصر مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو، في صفقة غيّرت ملامح كرة القدم السعودية بالكامل.

فقد مهدت هذه الخطوة الطريق أمام انضمام أسماء لامعة من الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد أن أثبتت الصفقة أن السعودية أصبحت وجهة حقيقية للنجوم.

ومع وجود أربعة من أندية الدوري في العاصمة الرياض، الهلال والنصر والشباب والرياض، أصبحت زيارة المدينة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم لحضور مباراة حية خلال عطلاتهم.

وبوجود نجوم من طراز كريستيانو رونالدو وساديو ماني وألكسندر ميتروفيتش ونيمار وجون دوران وداروين نونيز، ليس غريبًا أن يكون الإقبال الجماهيري كبيرًا كلما خاض الهلال أو النصر مبارياتهم.

ورغم هيمنة أندية العاصمة في فترات طويلة، فإن نادي الاتحاد من مدينة جدة الساحلية حافظ على مكانته المرموقة كأحد أعمدة الكرة السعودية والآسيوية.

ويحظى بطل الدوري السعودي الحالي بشعبية واسعة بفضل كوكبة نجومه مثل كريم بنزيمة وستيفن بيرغوين وموسى ديابي وفابينيو، ما يجعل مبارياته من أكثر اللقاءات التي ينتظرها المشجعون شغفًا.

أسعار مباريات دوري روشن تبدأ من 17 ريالاشترِ تذكرتك الآن!

أسئلة الأكثر شيوعًا

لشراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات" ثم اختيار "الجدول/التذاكر". قد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بعض المعلومات الشخصية لإتمام عملية الحجز.

 

تُقام جولات الدوري عادةً على مدار ثلاثة أيام، وغالبًا من الخميس إلى السبت لتتوافق مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت). وتُطرح التذاكر عادة قبل المباراة بأسبوعين تقريبًا.

 

كما يمكن للجماهير حجز تذاكر المباريات عبر منصة WeBook.com، التي أصبحت المنصة الرسمية لبيع تذاكر دوري روشن السعودي بعد شراكتها مع الدوري العام الماضي.

نعم، يمكن للجماهير أيضًا شراء المقاعد من السوق الثانوية. تُعد منصتا StubHub وTicombo من أبرز البائعين لأولئك الذين يسعون للحصول على التذاكر عبر قنوات بديلة. فهي تجار موثوقون في سوق إعادة البيع وتوفر مكانًا آمنًا للمشجعين لشراء التذاكر.

يُعد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والمعروفة باسم "الجوهرة"، حاليًا أكبر ملعب في دوري روشن السعودي. وهو ملعب متعدد الاستخدامات تم بناؤه لتوفير منشأة كروية عالمية المستوى لمدينة جدة.

 

سبق أن كانت أندية جدة تلعب مبارياتها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الأصغر والأغلب غير المغطى. تم افتتاح ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في عام 2014، ويبلغ سعته 62,345 متفرجًا. ويتشارك نادي الاتحاد الأرض مع نادي الأهلي، كلاهما من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

يُعد نيمار أغلى لاعب في تاريخ دوري روشن السعودي، إذ بلغت قيمته 77.6 مليون جنيه إسترليني عندما اشترته الهلال من نادي باريس سان جيرمان في عام 2023.

0