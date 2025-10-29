مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من نوفمبر، يعود نجوم الفورمولا 1 إلى حلبة لوسيل الدولية في قطر بعد سبعة أشهر من آخر سباق لهم في المنطقة. الموسم الحالي مليء بالإثارة، وسباق قطر قد يكون نقطة حاسمة لتحديد بطل السائقين. هذا السباق يمثل بداية سلسلة من السباقات المتتالية التي تنتهي بسباق أبو ظبي في 7 ديسمبر، قبل انطلاق موسم 2026 بعد فترة انتظار قصيرة.

من مقاعد المدرجات إلى التذاكر العامة وتجارب VIP المميزة، سباق الجائزة الكبرى في قطر يقدم خيارات لجميع المشجعين. تعرف مع كووورة على كل ما تحتاجه: طرق شراء التذاكر، الأسعار، والجدول الزمني قبل انطلاق الإثارة على حلبة لوسيل الدولية.

متى سيقام سباق الجائزة الكبرى لفورمولا 1 في قطر 2025؟

التاريخ الأحد، 30 نوفمبر الوقت 7 مساءً بالتوقيت المحلي (4 مساءً بتوقيت غرينتش، 11 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي) المكان حلبة لوسيل الدولية، لوسيل، الداين، قطر التذاكر التذاكر

كيفية شراء تذاكر سباق الجائزة الكبرى لقطر 2025

تتوفر تذاكر سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في قطر 2025 عبر الموقع الرسمي للفورمولا 1 وبوابة حلبة لوسيل، بالإضافة إلى منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub، حيث تبدأ الأسعار من 175 ريال قطري، مما يضمن للمشجعين تجربة شراء آمنة ومريحة.

تذاكر سباق الجائزة الكبرى لفورمولا 1 في قطر 2025: كم تبلغ تكلفتها؟

في سباق الجائزة الكبرى لقطر 2025، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العامة لعطلة نهاية الأسبوع الكاملة من 600 ريال قطري، بينما تتراوح أسعار تذاكر المدرجات لمدة ثلاثة أيام بين 1000 و1500 ريال قطري. على سبيل المثال، تذاكر المدرجات في المنعطفين 2 و3 تكلف 1000 ريال، أما المقاعد في المدرج الشمالي فتصل إلى 1500 ريال قطري. كما تتوفر خيارات الضيافة بجانب المضمار، مثل باقة F1 Experiences Champions Club لمدة ثلاثة أيام التي تبلغ تكلفتها 17,475 ريال قطري.

نظرًا لارتفاع الطلب على التذاكر، يمكن للمشجعين حجز مقاعدهم عبر منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub، حيث تبدأ الأسعار من 175 ريال قطري. كما تتوفر تذاكر يومية أو لمدة ثلاثة أيام حسب رغبة الحضور.

جدول عطلة نهاية الأسبوع لسباق الجائزة الكبرى لفورمولا 1 في قطر 2025

سيُقام سباق الجائزة الكبرى لقطر 2025 خلال عطلة نهاية الأسبوع من 28 إلى 30 نوفمبر، مع جدول يشمل تدريبات، تصفيات سريعة، والسباق الرئيسي على مدار ثلاثة أيام.

التاريخ الجلسة الوقت (المحلي) الجمعة، 28 نوفمبر التدريب 1 4:30 مساءً الجمعة، 28 نوفمبر تصفيات السباق 8:30 مساءً السبت، 29 نوفمبر سباق السرعة 5 مساءً السبت، 29 نوفمبر التصفيات 9 مساءً الأحد، 30 نوفمبر سباق الجائزة الكبرى 7 مساءً

أين يقام سباق الجائزة الكبرى لفورمولا 1 في قطر 2025؟

تقع حلبة لوسيل الدولية خارج مدينة لوسيل شمال الدوحة، قطر، ويبلغ طول المضمار 5.4 كيلومتر مع مسار مستقيم رئيسي طوله 1 كيلومتر. افتتحت الحلبة في عام 2004 واستضافت فورًا سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية.

في 2007، أُضيفت إضاءة دائمة لاستضافة السباقات الليلية، وسجل سباق MotoGP لعام 2008 أول حدث ليلي في تاريخ البطولة. أما سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 فبدأ في قطر عام 2021، وتم تحديث الحلبة وزيادة سعتها من 8,000 إلى 52,000 متفرج قبل نسخة 2023. حاليًا، يحمل لاندو نوريس الرقم القياسي للفة بسرعة 1:22.384 بسيارته ماكلارين خلال سباق 2024.

كيفية مشاهدة أو بث سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في قطر 2025

إذا لم تتمكن من حضور سباق الجائزة الكبرى في قطر، يمكنك متابعة كل الإثارة مباشرة عبر Sky Sports F1 وMain Event في المملكة المتحدة، بدءًا من التدريبات والتصفيات يومي الجمعة والسبت وصولًا إلى السباق الرئيسي يوم الأحد.

تتيح باقة Sky Sports+ للمشتركين مشاهدة جميع الأحداث الرياضية مباشرة، مع إمكانية تنزيل البث عبر تطبيق Sky Sports على الهواتف والأجهزة اللوحية. كما يمكن لعشاق الرياضة استخدام اشتراك “Sports Day” من NOW TV للوصول إلى جميع قنوات Sky Sports لمدة 24 ساعة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا.

في الولايات المتحدة، يمكن متابعة سباق الجائزة الكبرى لقطر مباشرة عبر قنوات ESPN، التي تبث جميع سباقات الفورمولا 1 لهذا الموسم على ESPN أو ESPN2. كما توفر ESPN تغطية شاملة طوال الموسم، مع مراسلين في كل موقع سباق وتحديثات مستمرة حول البطولة.

يمكنك أيضًا الوصول إلى السباق عبر خدمة البث FuboTV، التي تضم ESPN ضمن جميع باقاتها. تقدم Fubo عدة خيارات اشتراك، بما في ذلك باقة "Fubo Sports" بسعر 45.99 دولارًا للشهر الأول و55.99 دولارًا بعد ذلك، وتشمل أكثر من 28 قناة رياضية، مثل ESPN وESPN2 وESPNews وESPNU وNFL Network وTennis Channel، إلى جانب القنوات المحلية ABC وCBS وFox. كما توفر Fubo باقات أخرى مثل "Pro" مقابل حوالي 85 دولارًا شهريًا، و"Elite" مقابل نحو 95 دولارًا، وباقة "Latino" المخصصة للمحتوى الرياضي والترفيهي باللغة الإسبانية. جميع الخطط تتضمن تجربة مجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد، لتتيح لهم متابعة جميع أحداث الفورمولا 1 مباشرة وبجودة عالية.

ماذا نتوقع من سباق الجائزة الكبرى لقطر 2025؟

أقيم سباق الجائزة الكبرى القطري لأول مرة في نوفمبر 2021 على حلبة لوسيل الدولية، واستؤنف السباق بعد كأس العالم 2022 في 2023، ضمن اتفاقية تمتد لعقد كامل. سيصل ماكس فيرستابن إلى قطر وهو في أوج الثقة بعد فوزه المتتالي في لوسيل عامي 2023 و2024. يُعد السباق من أربعة سباقات ليلية هذا الموسم، مع أضواء تزين المضمار والأفق، ودرجات حرارة أكثر اعتدالاً تجعل تجربة المشاهدة ممتعة.

ويشهد هذا السباق جلسات "سباق السرعة" الخاصة، حيث يتضمن الجمعة سباقًا سريعًا، والسبت سباق السرعة والتأهل، على أن يُختتم الأحد بالسباق الكبير. تتضمن جميع التذاكر الوصول إلى حفلات ما بعد السباق، حيث سيطل Seal يوم الجمعة وMetallica بعد سباق الأحد. كما توفر مناطق المشجعين مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية، بما في ذلك مقابلات مع السائقين على المسرح الرئيسي طوال عطلة الأسبوع.

بالإضافة إلى الإثارة على المضمار، يمكن للمشجعين استكشاف مدينة الدوحة، التي تجمع بين الثقافة الثرية والتجارب الترفيهية المتنوعة، بدءًا من الطعام الفاخر ومراكز التسوق وصولًا إلى المعالم الطبيعية والأنشطة في الهواء الطلق. بفضل استضافة كأس العالم 2022 والفعاليات الكبرى الأخرى، أصبحت الدوحة وجهة مثالية لعشاق الرياضة والسياحة خلال نوفمبر إلى مارس، حيث يكون الطقس مثالياً للاستمتاع بالرحلات والاستكشاف.