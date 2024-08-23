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الدوري الإسباني – لا ليجا
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جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
أحمد مجدي

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل بلد الوليد، ضيفًا على ريال مدريد، في ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يدخل ريال مدريد، المباراة وعينه على تفادي التعثر الماضي أمام مايوركا وبداية حملته في الحفاظ على لقبه بالدوري، بكل قوة بقيادة التدعيمات الجديدة وعلى رأسها النجم كيليان مبابي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 25 أغسطس 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مايوركا وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 3.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنتالمعلق
ريال مدريد - بلد الوليدالأحد 25 أغسطس 2024،
18:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 3سانتياجو برنابيوTODحفيظ دراجي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفران جارسيا - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال
خط الوسطفيدريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني
خط الهجومفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو
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