Aaron Finch of Australia lifts the ICC Men's T20 World Cup TrophyGetty Images
كيفية شراء تذاكر كأس العالم للكريكيت للرجال T20 2026: المباريات والفرق المشاركة والأسعار والمزيد

كن جزء من أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم مباشرة

يتوحد عالم الكريكيت في جنوب آسيا خلال الأسابيع المقبلة مع انطلاق بطولة T20 العالمية، التي ستجمع 20 فريقًا دوليًا للتنافس على لقب البطولة. احصل على فرصة لحضور كل الإثارة والحماس بحجز تذكرتك الآن، فالفرص محدودة! البطولة تنطلق بـ ثلاث مباريات يوم 7 فبراير، وتشمل 55 مباراة تُقام على ملاعب الهند وسريلانكا، بما في ذلك المباراة النهائية يوم 8 مارس.

تشهد شعبية الكريكيت T20 ارتفاعًا مستمرًا عامًا بعد عام. النجاح الكبير لدوري IPL في الهند وBig Bash في أستراليا ساهم في انتشار بطولات T20 حول العالم. هذه البطولة لا تسحر فقط عشاق الكريكيت التقليديين، بل جذبت أيضًا جمهورًا جديدًا بالكامل إلى اللعبة.

استعد لتجربة أروع الضربات، الرميات المذهلة، والالتقاطات المدهشة طوال البطولة التي تمتد لمدة شهر كامل. فهل تساءلت يومًا عن أسعار تذاكر المباريات، جدول المباريات، وكيفية حجز التذاكر؟ دع موقع GOAL يقدّم لك كل التفاصيل المهمة لتعيش تجربة الكريكيت العالمية عن قرب.

متى ستقام كأس العالم للرجال T20 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم للرجال T20 2026 في ملاعب في سريلانكا والهند من السبت 7 فبراير إلى الأحد 8 مارس. وتقسم البطولة على النحو التالي:

التاريخالمرحلةالتذاكر
7-20 فبرايرمرحلة المجموعاتالتذاكر
21 فبراير - 1 مارسمرحلة السوبر 8التذاكر
4 و 5 مارسنصف النهائيالتذاكر
8 مارسالنهائيالتذاكر

ماذا نتوقع من كأس العالم للرجال T20 2026؟

تُترك الجهود الفردية والألقاب الناديّة جانبًا خلال الأسابيع القادمة، حيث يجتمع أفضل لاعبي T20 في العالم لتمثيل بلادهم والسعي نحو التكريم الوطني. بينما سيُتابع الملايين كل لحظة من البطولة بشغف، سيحرص الآلاف على التواجد مباشرة في الملاعب للاستمتاع بالأحداث عن قرب.

سبق لكل من سريلانكا والهند أن استضافتا كأس العالم T20 بشكل منفرد في عامي 2012 و2016 على التوالي، لكن هذه المرة تتعاون هاتان القوتان الكرويتان العظميان لاستضافة الحدث معًا. تجدر الإشارة إلى أن استضافة مشتركة لكأس العالم T20 ليست بالأمر الجديد، فقد شاركت الإمارات العربية المتحدة وعمان شرف الاستضافة في 2021، كما استضافت جزر الهند الغربية والولايات المتحدة نسخة عام 2024.

أما الهند، التي كانت أول بطلة لكأس العالم T20 في عام 2007، فقد استعادتها أخيرًا في نسخة 2024، وهي تطمح الآن إلى أن تصبح أول دولة تدافع بنجاح عن لقبها في T20، وأيضًا لتكون أول دولة مضيفة تحصد هذا الشرف التاريخي.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم للرجال T20 2026

يمكنك شراء التذاكر الرسمية لكأس العالم T20 2026 بسهولة عبر موقع كأس العالم للكريكيت، الذي يوجهك مباشرة إلى BookMyShow، الشريك الرسمي في بيع التذاكر. يتيح الموقع للمشجعين تصفية التذاكر حسب الفريق لمتابعة جميع مباريات الفريق المفضل، أو حسب الملعب لعرض جميع المباريات المقامة فيه.

بدأت المرحلة الأولى من بيع التذاكر في 11 ديسمبر 2025، حيث تم بيع أكثر من 2 مليون تذكرة خلال فترة البيع الافتتاحية. وقد اعتمد المنظمون سياسة أسعار منخفضة وميسورة خلال هذه المرحلة، لضمان فرصة عادلة ومتساوية لجميع عشاق الكريكيت للحصول على تذاكر المباريات.

أما المرحلة الثانية من البيع فقد انطلقت في 14 يناير، مما يمنح المشجعين فرصة إضافية لتأمين تذاكرهم قبل انطلاق البطولة.

قد تكون بعض المباريات الأكثر شعبية صعبة المنال، لكن لا داعي للقلق، فموقع StubHub يمنحك فرصة ثانية للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة لتعيش تجربة واحدة من أعظم الأحداث الرياضية في العالم.

كم تبلغ تكلفة تذاكر كأس العالم للرجال T20 2026؟

خلال المرحلة الأولى من بيع تذاكر كأس العالم للرجال T20 ICC، بدأت الأسعار من 100 روبية هندية فقط في الهند و1000 روبية سريلانكية في سريلانكا. ولا تزال بعض التذاكر متاحة بهذه الأسعار، رغم أنه قد تضطر لدفع مبلغ أعلى للحصول على مقاعد في المباريات الأكثر أهمية.

إذا واجهت صعوبة في الحصول على تذاكر لمباريات محددة، من المفيد مراجعة الموزعين الثانويين مثل StubHub، حيث قد تنفد بعض التذاكر بسرعة عبر القنوات الرسمية أو يكون عددها محدودًا. حاليًا، تتوفر تذاكر StubHub، لتمنحك فرصة ثانية لتأمين مكانك في هذه البطولة العالمية المثيرة.

ما هو شكل بطولة كأس العالم للرجال T20 2026؟

تنقسم الفرق العشرون المتأهلة إلى أربع مجموعات، تضم كل منها خمسة فرق. في مرحلة المجموعات، سيخوض كل فريق أربع مباريات ضد بقية الفرق ضمن مجموعته بنظام الدوري.

بعد انتهاء مرحلة المجموعات، سيتأهل الفريقان الأعلى تصنيفًا من كل مجموعة إلى مرحلة Super 8، حيث سيتم تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين تضم كل منهما أربعة فرق.

في الدور الثماني الكبير، ستلعب كل فريق ثلاث مباريات ضد الفرق الأخرى في مجموعته. يتأهل أعلى فريقين من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، بدءًا من نصف النهائي وصولًا إلى المباراة النهائية، لتحديد بطل كأس العالم T20.

أين ستقام مباريات كأس العالم للرجال T20 2026؟

في نوفمبر، أعلن الاتحاد الدولي للكريكيت عن الملاعب الهندية والسريلانكية التي ستستضيف مباريات كأس العالم T20 2026. وهي كما يلي:

الهند

أحمد أباد: استاد ناريندرا مودي

تشيناي: استاد ملعب إم إيه تشيدامبارام 

دلهي: استاد أرون جايتلي

كولكاتا: إيدن جاردنز

مومباي: استاد وانكيد

سريلانكا

كولومبو: ملعب ن. ر. بريماداسا

كولومبو: ملعب سينهاليس سبورتس كلوب للكريكيت

كاندي: ملعب باليكيلي للكريكيت

ما هو جدول مباريات كأس العالم للرجال T20 2026؟

التاريخالمباراةالمجموعة/المرحلة المكانالتذاكر
السبت، 7 فبراير باكستان ضد هولندا المجموعة أ SSC، كولومبو التذاكر
 الهند الغربية ضد بنغلاديش المجموعة ج كولكاتا التذاكر
 الهند ضد الولايات المتحدة الأمريكية المجموعة أ مومباي التذاكر
الأحد، 8 فبراير نيوزيلندا ضد أفغانستان المجموعة د تشيناي التذاكر
 إنجلترا ضد نيبال المجموعة C مومباي التذاكر
 سريلانكا ضد أيرلندا المجموعة ب بريماداسا، كولومبو التذاكر
الاثنين، 9 فبراير بنغلاديش ضد إيطاليا المجموعة ج كولكاتا التذاكر
 زمبابوي ضد عمان المجموعة ب SSC، كولومبو التذاكر
 جنوب أفريقيا ضد كندا المجموعة د أحمد أباد التذاكر
الثلاثاء، 10 فبراير هولندا ضد ناميبيا المجموعة دلهي التذاكر
 نيوزيلندا ضد الإمارات العربية المتحدة المجموعة د تشيناي التذاكر
 باكستان ضد الولايات المتحدة الأمريكية المجموعة أSSC، كولومبو التذاكر
الأربعاء، 11 فبراير جنوب أفريقيا ضد أفغانستان المجموعة د أحمد أباد التذاكر
 أستراليا ضد أيرلندا المجموعة ب بريماداسا، كولومبو التذاكر
 إنجلترا ضد جزر الهند الغربية المجموعة ج مومباي التذاكر
الخميس، 12 فبرايرسريلانكا ضد عمان المجموعة بكانديالتذاكر
 نيبال ضد إيطالياالمجموعة جمومبايالتذاكر
 الهند ضد ناميبياالمجموعة أنيودلهيالتذاكر
الجمعة، 13 فبرايرأستراليا ضد زيمبابويالمجموعة ببريماداسا، كولومبوالتذاكر
 كندا ضد الإمارات العربية المتحدةالمجموعة ددلهيالتذاكر
 الولايات المتحدة الأمريكية ضد هولندا المجموعة أتشينايالتذاكر
السبت، 14 فبرايرأيرلندا ضد عمانالمجموعة بSSC، كولومبوالتذاكر
 إنجلترا ضد بنغلاديشالمجموعة جكولكاتاالتذاكر
 نيوزيلندا ضد جنوب أفريقياالمجموعة دأحمد أبادالتذاكر
الأحد، 15 فبرايرالهند الغربية ضد نيبالالمجموعة Cمومبايالتذاكر
 الولايات المتحدة الأمريكية ضد ناميبياالمجموعة أتشينايالتذاكر
 الهند ضد باكستانالمجموعة أبريماداسا، كولومبوالتذاكر
الاثنين، 16 فبرايرأفغانستان ضد الإمارات العربية المتحدةالمجموعة ددلهيالتذاكر
 إنجلترا ضد إيطالياالمجموعة جكولكاتاالتذاكر
 أستراليا ضد سريلانكاالمجموعة بكانديالتذاكر
الثلاثاء، 17 فبرايرنيوزيلندا ضد كنداالمجموعة دتشينايالتذاكر
 أيرلندا ضد زيمبابويالمجموعة بكانديالتذاكر
 بنغلاديش ضد نيبالالمجموعة جمومبايالتذاكر
الأربعاء، 18 فبرايرجنوب أفريقيا ضد الإمارات العربية المتحدةالمجموعة ددلهيالتذاكر
 باكستان ضد ناميبياالمجموعة أSSC، كولومبوالتذاكر
 الهند ضد هولنداالمجموعة أأحمد أبادتذاكر
الخميس، 19 فبرايرالهند الغربية ضد إيطالياالمجموعة جكولكاتاالتذاكر
 سريلانكا ضد زيمبابوي المجموعة ببريماداسا، كولومبوالتذاكر
 أفغانستان ضد كندا المجموعة دتشينايالتذاكر
الجمعة، 20 فبرايرأستراليا ضد عمانالمجموعة بكانديالتذاكر
السبت، 21 فبرايريُحدد لاحقًاسوبر إيتبريماداسا، كولومبوالتذاكر
الأحد، 22 فبرايريُحدد لاحقًاسوبر إيتكانديالتذاكر
 يُحدد لاحقًاسوبر إيتأحمد أبادتذاكر
الاثنين، 23 فبرايريُحدد لاحقًاسوبر إيتمومبايالتذاكر
الثلاثاء، 24 فبرايريُحدد لاحقًاسوبر إيتكانديالتذاكر
الأربعاء، 25 فبرايريُحدد لاحقًاسوبر إيتبريماداسا، كولومبوالتذاكر
الخميس، 26 فبرايريُحدد لاحقًاسوبر إيتأحمد أبادالتذاكر
 يُحدد لاحقًاسوبر إيتتشينايتذاكر
الجمعة، 27 فبرايريُحدد لاحقًاسوبر إيتبريماداسا، كولومبوالتذاكر
السبت، 28 فبرايريُحدد لاحقًاسوبر إيتكانديالتذاكر
الأحد، 1 مارسيُحدد لاحقًاسوبر إيتدلهيالتذاكر
 يُحدد لاحقًاسوبر إيتكولكاتاتذاكر
الأربعاء، 4 مارسيُحدد لاحقًانصف النهائيكولكاتا/كولومبوالتذاكر
الاثنين، 5 مارسيُحدد لاحقًانصف النهائيمومبايالتذاكر
الخميس، 5 مارسيُحدد لاحقًانصف النهائيمومبايالتذاكر
الأحد، 8 مارسيُحدد لاحقًاالنهائيأحمد أباد/كولومبو التذاكر

من سيشارك في كأس العالم للرجال T20 2026؟

ستشارك عشرون فريقًا في كأس العالم T20 2026. وهي البلدان المضيفة للبطولة، والفرق السبعة الأولى من كأس العالم T20 الأخيرة (2024)، والفرق الثلاثة الأعلى تصنيفًا في تصنيفات ICC T20 (التي لم يتم تضمينها بالفعل) وثمانية فرق أخرى تم تحديدها من خلال التصفيات الإقليمية.

المجموعة أ

الهند

باكستان

الولايات المتحدة

هولندا

ناميبيا

المجموعة ب

أستراليا

سريلانكا

أيرلندا

زمبابوي

عمان

المجموعة C

إنجلترا

الهند الغربية

نيبال

إيطاليا

اسكتلندا

المجموعة د

نيوزيلندا

جنوب أفريقيا

أفغانستان

كندا

الإمارات العربية المتحدة

أسئلة الأكثر شيوعًا

ستُقام بطولة كأس العالم للرجال T20 2026 في الهند وسريلانكا، بدءًا من السبت 7 فبراير وحتى الأحد 8 مارس 2026. وتنقسم البطولة على النحو التالي:

مرحلة المجموعات: 7 – 20 فبراير

مرحلة Super 8: 21 فبراير – 1 مارس

نصف النهائي: 4 و5 مارس

المباراة النهائية: 8 مارس

يمكن شراء التذاكر الرسمية عبر موقع كأس العالم للكريكيت، الذي يقوم بتحويلك إلى BookMyShow، الشريك الرسمي في بيع التذاكر للبطولة.

يمكن للمشجعين تصفية التذاكر حسب:

الفريق: لمتابعة جميع مباريات الفريق المفضل.

الملعب: لمشاهدة كل المباريات المقررة في ملعب معين.

انطلقت المرحلة الأولى من بيع التذاكر في 11 ديسمبر 2025، وتم بيع أكثر من 2 مليون تذكرة خلال فترة البيع الأولى. وكانت سياسة الأسعار المنخفضة والميسورة تهدف إلى منح جميع عشاق الكريكيت فرصة عادلة ومتساوية للحصول على التذاكر.

أما المرحلة الثانية من البيع فقد بدأت في 14 يناير 2026، لتتيح للمشجعين فرصة إضافية لتأمين تذاكرهم قبل انطلاق البطولة.

نعم، يمكن للمشجعين الحصول على تذاكر إضافية من خلال الموزعين الثانويين مثل StubHub، في حال لم يتمكنوا من شراء التذاكر عبر القنوات الرسمية.

 يعتبر StubHub تاجرًا موثوقًا في سوق إعادة بيع التذاكر.

يضمن الموقع حصولك على تذكرة صالحة لدخول المباراة وفي الوقت المناسب للحدث.

إليك قائمة الفائزين بالمركز الأول والثاني في النسخ السابقة:

2024: الهند وجنوب أفريقيا

2022: إنجلترا وباكستان

2021: أستراليا ونيوزيلندا

2016: جزر الهند الغربية وإنجلترا

2014: سريلانكا والهند

2012: جزر الهند الغربية وسريلانكا

2010: إنجلترا وأستراليا

2009: باكستان وسريلانكا

2007:الهند وباكستان

