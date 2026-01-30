كيفية شراء تذاكر كأس العالم للكريكيت للرجال T20 2026: المباريات والفرق المشاركة والأسعار والمزيد

يتوحد عالم الكريكيت في جنوب آسيا خلال الأسابيع المقبلة مع انطلاق بطولة T20 العالمية، التي ستجمع 20 فريقًا دوليًا للتنافس على لقب البطولة. احصل على فرصة لحضور كل الإثارة والحماس بحجز تذكرتك الآن، فالفرص محدودة! البطولة تنطلق بـ ثلاث مباريات يوم 7 فبراير، وتشمل 55 مباراة تُقام على ملاعب الهند وسريلانكا، بما في ذلك المباراة النهائية يوم 8 مارس.

تشهد شعبية الكريكيت T20 ارتفاعًا مستمرًا عامًا بعد عام. النجاح الكبير لدوري IPL في الهند وBig Bash في أستراليا ساهم في انتشار بطولات T20 حول العالم. هذه البطولة لا تسحر فقط عشاق الكريكيت التقليديين، بل جذبت أيضًا جمهورًا جديدًا بالكامل إلى اللعبة.

استعد لتجربة أروع الضربات، الرميات المذهلة، والالتقاطات المدهشة طوال البطولة التي تمتد لمدة شهر كامل. فهل تساءلت يومًا عن أسعار تذاكر المباريات، جدول المباريات، وكيفية حجز التذاكر؟ دع موقع GOAL يقدّم لك كل التفاصيل المهمة لتعيش تجربة الكريكيت العالمية عن قرب.

متى ستقام كأس العالم للرجال T20 2026؟

ستقام بطولة كأس العالم للرجال T20 2026 في ملاعب في سريلانكا والهند من السبت 7 فبراير إلى الأحد 8 مارس. وتقسم البطولة على النحو التالي:

التاريخ المرحلة التذاكر 7-20 فبراير مرحلة المجموعات التذاكر 21 فبراير - 1 مارس مرحلة السوبر 8 التذاكر 4 و 5 مارس نصف النهائي التذاكر 8 مارس النهائي التذاكر

ماذا نتوقع من كأس العالم للرجال T20 2026؟

تُترك الجهود الفردية والألقاب الناديّة جانبًا خلال الأسابيع القادمة، حيث يجتمع أفضل لاعبي T20 في العالم لتمثيل بلادهم والسعي نحو التكريم الوطني. بينما سيُتابع الملايين كل لحظة من البطولة بشغف، سيحرص الآلاف على التواجد مباشرة في الملاعب للاستمتاع بالأحداث عن قرب.

سبق لكل من سريلانكا والهند أن استضافتا كأس العالم T20 بشكل منفرد في عامي 2012 و2016 على التوالي، لكن هذه المرة تتعاون هاتان القوتان الكرويتان العظميان لاستضافة الحدث معًا. تجدر الإشارة إلى أن استضافة مشتركة لكأس العالم T20 ليست بالأمر الجديد، فقد شاركت الإمارات العربية المتحدة وعمان شرف الاستضافة في 2021، كما استضافت جزر الهند الغربية والولايات المتحدة نسخة عام 2024.

أما الهند، التي كانت أول بطلة لكأس العالم T20 في عام 2007، فقد استعادتها أخيرًا في نسخة 2024، وهي تطمح الآن إلى أن تصبح أول دولة تدافع بنجاح عن لقبها في T20، وأيضًا لتكون أول دولة مضيفة تحصد هذا الشرف التاريخي.

كيفية شراء تذاكر كأس العالم للرجال T20 2026

يمكنك شراء التذاكر الرسمية لكأس العالم T20 2026 بسهولة عبر موقع كأس العالم للكريكيت، الذي يوجهك مباشرة إلى BookMyShow، الشريك الرسمي في بيع التذاكر. يتيح الموقع للمشجعين تصفية التذاكر حسب الفريق لمتابعة جميع مباريات الفريق المفضل، أو حسب الملعب لعرض جميع المباريات المقامة فيه.

بدأت المرحلة الأولى من بيع التذاكر في 11 ديسمبر 2025، حيث تم بيع أكثر من 2 مليون تذكرة خلال فترة البيع الافتتاحية. وقد اعتمد المنظمون سياسة أسعار منخفضة وميسورة خلال هذه المرحلة، لضمان فرصة عادلة ومتساوية لجميع عشاق الكريكيت للحصول على تذاكر المباريات.

أما المرحلة الثانية من البيع فقد انطلقت في 14 يناير، مما يمنح المشجعين فرصة إضافية لتأمين تذاكرهم قبل انطلاق البطولة.

قد تكون بعض المباريات الأكثر شعبية صعبة المنال، لكن لا داعي للقلق، فموقع StubHub يمنحك فرصة ثانية للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة لتعيش تجربة واحدة من أعظم الأحداث الرياضية في العالم.

كم تبلغ تكلفة تذاكر كأس العالم للرجال T20 2026؟

خلال المرحلة الأولى من بيع تذاكر كأس العالم للرجال T20 ICC، بدأت الأسعار من 100 روبية هندية فقط في الهند و1000 روبية سريلانكية في سريلانكا. ولا تزال بعض التذاكر متاحة بهذه الأسعار، رغم أنه قد تضطر لدفع مبلغ أعلى للحصول على مقاعد في المباريات الأكثر أهمية.

إذا واجهت صعوبة في الحصول على تذاكر لمباريات محددة، من المفيد مراجعة الموزعين الثانويين مثل StubHub، حيث قد تنفد بعض التذاكر بسرعة عبر القنوات الرسمية أو يكون عددها محدودًا. حاليًا، تتوفر تذاكر StubHub، لتمنحك فرصة ثانية لتأمين مكانك في هذه البطولة العالمية المثيرة.

ما هو شكل بطولة كأس العالم للرجال T20 2026؟

تنقسم الفرق العشرون المتأهلة إلى أربع مجموعات، تضم كل منها خمسة فرق. في مرحلة المجموعات، سيخوض كل فريق أربع مباريات ضد بقية الفرق ضمن مجموعته بنظام الدوري.

بعد انتهاء مرحلة المجموعات، سيتأهل الفريقان الأعلى تصنيفًا من كل مجموعة إلى مرحلة Super 8، حيث سيتم تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين تضم كل منهما أربعة فرق.

في الدور الثماني الكبير، ستلعب كل فريق ثلاث مباريات ضد الفرق الأخرى في مجموعته. يتأهل أعلى فريقين من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، بدءًا من نصف النهائي وصولًا إلى المباراة النهائية، لتحديد بطل كأس العالم T20.

أين ستقام مباريات كأس العالم للرجال T20 2026؟

في نوفمبر، أعلن الاتحاد الدولي للكريكيت عن الملاعب الهندية والسريلانكية التي ستستضيف مباريات كأس العالم T20 2026. وهي كما يلي:

الهند

أحمد أباد: استاد ناريندرا مودي

تشيناي: استاد ملعب إم إيه تشيدامبارام

دلهي: استاد أرون جايتلي

كولكاتا: إيدن جاردنز

مومباي: استاد وانكيد

سريلانكا

كولومبو: ملعب ن. ر. بريماداسا

كولومبو: ملعب سينهاليس سبورتس كلوب للكريكيت

كاندي: ملعب باليكيلي للكريكيت

ما هو جدول مباريات كأس العالم للرجال T20 2026؟

التاريخ المباراة المجموعة/المرحلة المكان التذاكر السبت، 7 فبراير باكستان ضد هولندا المجموعة أ SSC، كولومبو التذاكر الهند الغربية ضد بنغلاديش المجموعة ج كولكاتا التذاكر الهند ضد الولايات المتحدة الأمريكية المجموعة أ مومباي التذاكر الأحد، 8 فبراير نيوزيلندا ضد أفغانستان المجموعة د تشيناي التذاكر إنجلترا ضد نيبال المجموعة C مومباي التذاكر سريلانكا ضد أيرلندا المجموعة ب بريماداسا، كولومبو التذاكر الاثنين، 9 فبراير بنغلاديش ضد إيطاليا المجموعة ج كولكاتا التذاكر زمبابوي ضد عمان المجموعة ب SSC، كولومبو التذاكر جنوب أفريقيا ضد كندا المجموعة د أحمد أباد التذاكر الثلاثاء، 10 فبراير هولندا ضد ناميبيا المجموعة دلهي التذاكر نيوزيلندا ضد الإمارات العربية المتحدة المجموعة د تشيناي التذاكر باكستان ضد الولايات المتحدة الأمريكية المجموعة أ SSC، كولومبو التذاكر الأربعاء، 11 فبراير جنوب أفريقيا ضد أفغانستان المجموعة د أحمد أباد التذاكر أستراليا ضد أيرلندا المجموعة ب بريماداسا، كولومبو التذاكر إنجلترا ضد جزر الهند الغربية المجموعة ج مومباي التذاكر الخميس، 12 فبراير سريلانكا ضد عمان المجموعة ب كاندي التذاكر نيبال ضد إيطاليا المجموعة ج مومباي التذاكر الهند ضد ناميبيا المجموعة أ نيودلهي التذاكر الجمعة، 13 فبراير أستراليا ضد زيمبابوي المجموعة ب بريماداسا، كولومبو التذاكر كندا ضد الإمارات العربية المتحدة المجموعة د دلهي التذاكر الولايات المتحدة الأمريكية ضد هولندا المجموعة أ تشيناي التذاكر السبت، 14 فبراير أيرلندا ضد عمان المجموعة ب SSC، كولومبو التذاكر إنجلترا ضد بنغلاديش المجموعة ج كولكاتا التذاكر نيوزيلندا ضد جنوب أفريقيا المجموعة د أحمد أباد التذاكر الأحد، 15 فبراير الهند الغربية ضد نيبال المجموعة C مومباي التذاكر الولايات المتحدة الأمريكية ضد ناميبيا المجموعة أ تشيناي التذاكر الهند ضد باكستان المجموعة أ بريماداسا، كولومبو التذاكر الاثنين، 16 فبراير أفغانستان ضد الإمارات العربية المتحدة المجموعة د دلهي التذاكر إنجلترا ضد إيطاليا المجموعة ج كولكاتا التذاكر أستراليا ضد سريلانكا المجموعة ب كاندي التذاكر الثلاثاء، 17 فبراير نيوزيلندا ضد كندا المجموعة د تشيناي التذاكر أيرلندا ضد زيمبابوي المجموعة ب كاندي التذاكر بنغلاديش ضد نيبال المجموعة ج مومباي التذاكر الأربعاء، 18 فبراير جنوب أفريقيا ضد الإمارات العربية المتحدة المجموعة د دلهي التذاكر باكستان ضد ناميبيا المجموعة أ SSC، كولومبو التذاكر الهند ضد هولندا المجموعة أ أحمد أباد تذاكر الخميس، 19 فبراير الهند الغربية ضد إيطاليا المجموعة ج كولكاتا التذاكر سريلانكا ضد زيمبابوي المجموعة ب بريماداسا، كولومبو التذاكر أفغانستان ضد كندا المجموعة د تشيناي التذاكر الجمعة، 20 فبراير أستراليا ضد عمان المجموعة ب كاندي التذاكر السبت، 21 فبراير يُحدد لاحقًا سوبر إيت بريماداسا، كولومبو التذاكر الأحد، 22 فبراير يُحدد لاحقًا سوبر إيت كاندي التذاكر يُحدد لاحقًا سوبر إيت أحمد أباد تذاكر الاثنين، 23 فبراير يُحدد لاحقًا سوبر إيت مومباي التذاكر الثلاثاء، 24 فبراير يُحدد لاحقًا سوبر إيت كاندي التذاكر الأربعاء، 25 فبراير يُحدد لاحقًا سوبر إيت بريماداسا، كولومبو التذاكر الخميس، 26 فبراير يُحدد لاحقًا سوبر إيت أحمد أباد التذاكر يُحدد لاحقًا سوبر إيت تشيناي تذاكر الجمعة، 27 فبراير يُحدد لاحقًا سوبر إيت بريماداسا، كولومبو التذاكر السبت، 28 فبراير يُحدد لاحقًا سوبر إيت كاندي التذاكر الأحد، 1 مارس يُحدد لاحقًا سوبر إيت دلهي التذاكر يُحدد لاحقًا سوبر إيت كولكاتا تذاكر الأربعاء، 4 مارس يُحدد لاحقًا نصف النهائي كولكاتا/كولومبو التذاكر الاثنين، 5 مارس يُحدد لاحقًا نصف النهائي مومباي التذاكر الخميس، 5 مارس يُحدد لاحقًا نصف النهائي مومباي التذاكر الأحد، 8 مارس يُحدد لاحقًا النهائي أحمد أباد/كولومبو التذاكر

من سيشارك في كأس العالم للرجال T20 2026؟

ستشارك عشرون فريقًا في كأس العالم T20 2026. وهي البلدان المضيفة للبطولة، والفرق السبعة الأولى من كأس العالم T20 الأخيرة (2024)، والفرق الثلاثة الأعلى تصنيفًا في تصنيفات ICC T20 (التي لم يتم تضمينها بالفعل) وثمانية فرق أخرى تم تحديدها من خلال التصفيات الإقليمية.

المجموعة أ

الهند

باكستان

الولايات المتحدة

هولندا

ناميبيا

المجموعة ب

أستراليا

سريلانكا

أيرلندا

زمبابوي

عمان

المجموعة C

إنجلترا

الهند الغربية

نيبال

إيطاليا

اسكتلندا

المجموعة د

نيوزيلندا

جنوب أفريقيا

أفغانستان

كندا

الإمارات العربية المتحدة