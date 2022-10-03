جوارديولا عن المقارنة بين ميسي وهالاند: الأرجنتيني ليس بحاجة لمساعدة!

تألق للنرويجي يفتح باب المقارنات مع الأسطورة الأرجنتينية

رد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على المقارنات التي طُرحت بين نجم فريقه إرلينج هالاند وأسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي عقب تألق النرويجي الشاب مؤخراً.

هالاند تألق في ديربي مانشستر وسجل هاتريك في شباك يونايتد، الهاتريك الثالث على التوالي لصاحب ال22 عاماً في مباريات سيتي على ملعبه، ليفوز فريقه 6-3 ويصل الشاب لهدفه الشخصي رقم 17 بكل المسابقات هذا الموسم.

ماذا قال جوارديولا عن المقارنات بين هالاند وميسي؟

وعلق مدرب سيتي مع "بي إن" على المقارنة بين لاعبه الحالي والسابق: "الفارق ربما أن هالاند يحتاج لكل الزملاء في الفريق لفعل ما يفعله".

وأتبع: "ميسي، الأمر لا يصدق، ميسي يملك القدرة على فعل الأمر بنفسه"

جدل على وسائل التواصل الاجتماعية بسبب التصريح

تصريحات بيب عن الفارق بين النرويجي والأرجنتيني فتحت مجالاً واسعاً للنقاش على وسائل التواصل الاجتماعية.

وقال أحد الحسابات إن الأمر ليس صحيحاً لأن ميسي امتلك أمثال إنييستا وتشافي، بينما أشار آخر إلى أن هالاند بتلك الوتيرة سيحطم أرقام ميسي قريباً.

واتفق الكثيرون مع رأي جوارديولا بخصوص ميسي، وأن لا مجال للمقارنة بين اللاعبين، سواء بسبب الأرقام الخاصة بلاعب بي إس جي ومسيرته الحافلة، أو لكون هالاند لا يزال في بداية مسيرته.