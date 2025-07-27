EA FC 26  تُحدث ثورة في حراسة المرمى بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة

نقلة نوعية في تقديم تجربة أكثر واقعية..

أعلنت شركة EA Sports عن مجموعة من التغييرات الجذرية في لعبة EA FC 26 تستهدف مركز حراسة المرمى، بعد الانتقادات الكبيرة التي واجهتها نسخة العام الماضي بسبب مشاكل التموضع ورد الكرات أمام الخصوم.

اللعبة الجديدة ستقدم إعادة تصميم شاملة لذكاء حراس المرمى الاصطناعي (Goalkeeper AI)، مدعومة بحركات جديدة تعتمد على بيانات التقاط حركة حجمية واقعية، بالإضافة إلى تطوير واجهة المستخدم وأدوات التحكم في وضعية “Be-A-Goalkeeper”.

أبرز التحسينات:

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تحكم جديد في الارتدادات: إدخال نظام Deflection Control الذي يوجّه معظم الكرات المرتدة إلى خارج الملعب، أو نحو زملاء الفريق، أو إلى مساحات آمنة بعيدًا عن المهاجمين.

تحسين قدرات الاستشعار: تطوير ما يُعرف بـ Goalkeeper Senses لمنح الحراس قدرة أكبر على قراءة مسار التسديدات والتصدي لها بطريقة أقرب للواقع.

تحديثات تقنية: تحسين أنظمة الإمساك بالكرة، وزيادة استقرار التصديات، واتخاذ قرارات أفضل في المواجهات الفردية.

تموضع ذكي: إدخال نظام Reinforcement-Learning Goalkeeper Positioning الذي يعتمد على تقنيات التعلم الآلي لمساعدة الحراس على اختيار أماكن مثالية داخل منطقة الجزاء.

كما ستتيح اللعبة للمرة الأولى إمكانية خوض تجربة حراسة المرمى في مباريات Rush، مما يضيف بعدًا جديدًا لهذا الدور المهم.

هذه التغييرات تجعل من EA FC 26 نقلة نوعية في تقديم تجربة أكثر واقعية ومتقنة لحراس المرمى، مع وعود بمعالجة أبرز المشكلات التي عانى منها اللاعبون في الإصدارات السابقة.