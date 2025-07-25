EA FC 26 تقدم حلا وسطا: نمطان للعب يجمعان بين الواقعية والإثارة

حالة ترقب للعبة من محبيها

مع اقتراب إصدار EA Sports FC 26، قررت الشركة معالجة الجدل القديم الذي رافق السلسلة لعقود: هل ينبغي أن تكون التجربة أقرب لمحاكاة دقيقة لكرة القدم، أم مباراة سريعة الإيقاع مليئة بالأهداف والمهارات التي تبرز كونها لعبة فيديو بالأساس؟

هذا العام، جاءت الإجابة عبر تقديم نظامين مختلفين بالكامل هما: Competitive و Authentic، في محاولة لتلبية تطلعات كلا النوعين من اللاعبين، فما الذي يميز كل نمط؟

Competitive Gameplay

يعد النمط الافتراضي في Ultimate Team وPro Clubs والمباريات الودية عبر الإنترنت، مع إمكانية استخدامه أيضًا في Kick Off وCareer Mode.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يمنح تجربة سريعة واستجابة عالية، مع تقليل تدخلات الذكاء الاصطناعي، مما يجعل نتيجة كل حركة مسؤولية اللاعب وحده.

من أبرز ملامحه:

تصديات الحراس ترتد بعيدًا عن مناطق الخطورة لتقليل الأهداف السهلة.

خطوط دفاع أقل صلابة وتراجع تدخلات الـAI التلقائية.

زيادة سرعة المراوغات والتمريرات لتكون أكثر حدة.

إلغاء تأثير الإرهاق على اللاعبين الذين يتحكم بهم المستخدم ليقدموا دائمًا أقصى أداء.

تقليل أنماط تنفيذ الكرات الثابتة لتجنب الرتابة.

Authentic Gameplay

مخصص لعشاق الواقعية وتكتيكيات البطولات الكبرى، بإيقاع أبطأ وتجربة أقرب لمباريات الحياة الحقيقية.

أهم التغييرات تشمل:

تأثيرات طقس متغيرة (رياح، أمطار، ثلوج) تؤثر على مجريات اللعب.

خطوط دفاع منظمة وتفاعل طبيعي من المدافعين.

تصديات حراس أكثر عشوائية قد ترتد في أي اتجاه.

معدلات نجاح الكرات العرضية والركنيات أقرب للإحصاءات الواقعية.

حركات التحام وسقوط ونهوض أكثر إنسانية تضيف لمسة واقعية للمواجهات.

إذا كنت تفضل التخطيط وبناء الهجمات بتأنٍ وتبحث عن تجربة محاكاة حقيقية، فإن Authentic Gameplay سيكون خيارك الأمثل.

أما إذا كنت من عشاق السرعة والمراوغات والهجمات الخاطفة في أجواء تنافسية مليئة بالحماس، فإن Competitive Gameplay هو ما تبحث عنه.