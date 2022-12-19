نجم الزمالك احتفل بجنون بتتويج ميسي باللقب العالمي

لم يشذ محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك عن القاعدة وشجع الأرجنتين والنجم ليونيل ميسي خلال نهائي كأس العالم قطر 2022 أمام فرنسا، وقد احتفل بجنون بالفوز والتتويج.

جل سُكان كوكب الأرض كانوا يُشجعون الأرجنتين مساء أمس رغبة منهم في تتويج ميسي باللقب الذي ينقص مسيرته المذهلة، وقد عبر العديد من نجوم كرة القدم عن فرحتهم بتتويج نجم باريس سان جيرمان باللقب بعد الفوز المثير على فرنسا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل 3-3.

شيكابالا نشر مقطع فيديو عبر تويتر أظهره وعائلته وأصدقائه لحظة تسديد جونزالو مونتييل ركلة الجزاء الحاسمة التي توجت بلاده وقائده باللقب، وقد احتفل اللاعب المصري بجنون وصخب مع أطفاله وسجد سجدة شكر لله.

الأرجنتين كانت قد تقدمت بهدفين نظيفين قبل أن تتعادل فرنسا في الدقائق الـ10 الأخيرة بهدفين من كيليان مبابي، وفي الشوط الإضافي تقدم ميسي لراقصي التانجو لكن زميله في الفريق الباريسي عاد وتعادل من ركلة جزاء ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.