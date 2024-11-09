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Barcelona Real Sociedad LaLiga 2023@FCBarcelona_es/@RealSociedad
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطاليالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الفرنسيالدوري الألمانيالدوري الأمريكي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 حيث نتابع استمرار الجولات المميزة في البطولات الأوروبية الكبرى، الدوري الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الفرنسي والألماني.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

ويمكن مشاهدة الدوري الأمريكي عبر Apple TV+

لمشاهدة الدوري الأمريكياضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 "10-11-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مانشستر يونايتد - ليستر سيتي16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 1

حسن العيدروس

نوتنجهام فورست - نيوكاسل

16:00 مصر، 17:00 السعودية

beIN Sports 2عبد الله الغامدي
توتنهام - إبسويتش تاون

16:00 مصر، 17:00 السعودية

beIN Sports 6

علي محمد علي
تشيلسي. -آرسنال

18:30 مصر، 19:30 السعودية

beIN Sports 1

عصام الشوالي

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ريال بيتيس - سيلتا فيجو15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports 3محمد السعدي
ريال مايوركا - أتلتيكو مدريد17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports 3محمد المبروكي
خيتافي - جيرونا19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 3عامر الخوذيري
بلد الوليد - أتلتيك بيلباو

19:30 مصر، 20:30 السعودية

beIN Sports 2باسم الزير
ريال سوسييداد - برشلونة

22:00 مصر، 23:00 السعودية

beIN Sports 1حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 12

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أتالانتا - أودينيزي13:30 مصر، 14:30 السعوديةAD Sports Premium 1

أحمد الحامد

فيورنتينا - هيلاس فيرونا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD Sports Premium 2عصام عبده
روما - بولونيا

16:00 مصر، 17:00 السعودية

AD Sports Premium 1

محمد الشامسي

مونزا - لاتسيو

19:00 مصر، 20:00 السعودية

AD Sports Premium 1

محمد الشامسي

إنتر - نابولي

21:45 مصر، 22:45 السعودية

AD Sports Premium 1

فارس عوض

الدوري الفرنسي - الجولة الحادية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
نيس - ليل16:00 مصر، 17:00 السعوديةbeIN Sports 4محمد بركات
مونبلييه - بريست18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 1منتصر الأزهري
لوهافر - ريمس18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports Xtra 3باسم الزير
رين - تولوز

18:00 مصر، 19:00 السعودية

beIN Sports Xtra 2مصطفى العلوان
ليون - سانت إيتيان

21:45 مصر، 22:45 السعودية

beIN Sports 4

جواد بدة

الدوري الألماني - الجولة 10

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أوجسبورج - هوفنهايم16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports 5أحمد فؤاد
شتوتجارت - أينتراخت فرانكفورت18:30 مصر، 19:30 السعوديةbeIN Sports 4أحمد عبده
هايدنهايم - فولفسبورج

20:30 مصر، 21:30 السعودية

beIN Sports 5

محمد بركات

دوري يلو السعودي - الجولة 10

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أبها - العدالة15:35 السعودية، 14:35 مصرالسعودية الرياضية 3هيثم طحطوح
العين - الجبلين15:35 السعودية، 14:35 مصرالسعودية الرياضية 2علي الربيع
الجبيل - النجمة17:30 السعودية، 16:30 مصرالسعودية الرياضية 1عبدالإله العمري

الدوري الأمريكي - تصفيات النهائيات

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنتر ميامي - أتلانتا يونايتد03:00 مصر، 04:00 السعوديةApple TV+

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