سرقة منزل نجم مانشستر سيتي أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية!

المنزل انقلب رأسًا على عقب والمجوهرات سُرقت....

أصبح كيفين دي بروينه، وعائلته ضحية جديدة، من ضحايا سرقات منازل لاعبين كرة القدم، بعد حدوث عملية سطو على منزله في بلجيكا، أثناء تواجد اللاعب في المملكة العربية السعودية.

ويتواجد لاعب الوسط البلجيكي، مع فريقه في المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية، إذ يلعب الفريق الإنجليزي أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، في نصف النهائي يوم الثلاثاء.

وبحسب ما ذكرته الصحافة البلجيكية، فإن مكتب المدعي العام تلقى بلاغًا أن السرقة حدثت في الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساءً، يوم 16 ديسمبر، وقد تم نهب المنزل بالكامل.

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وأكدت التقرير الصحفي، أن التحقيق لا يزال جاريَا، مع وصول مختبر الطب الشرعي إلى موقع الحادث لإجراء تحقيقًا، للكشف عن هوية اللصوص.

وفي سياق منفصل، بدأ النجم البلجيكي الدولي، التعافي من الإصابة التي لحقت به في مباراة بيرنلي مطلع الموسم الحالي، وعاد للتدريبات في الفترة الحالية، ومن المتوقع حصوله على دقائق قليلة للمشاركة في كأس العالم للأندية.