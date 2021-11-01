كشفت ألعاب Sledgehammer وActivision المزيد عن حملة اللاعب الفردي لـ Call of Duty: Vanguard المقرر إطلاقها في الخامس من نوفمبر.

على غرار ما قامت به لعبة Call of Duty: WWII عبر العودة إلى العام 2017 وسرد لحظات مألوفة من الحرب العالمية الثانية، ركّزت Sledgehammer في هذه اللعبة على أماكن اندلاع المعارك في جميع أنحاء العالم والتي كان من شأنها تغيير مسار الحرب، ثم كان التركيز على الأبطال الذين أصبحوا جنود القوات الخاصة الحديثة.

تدور حملة Call of Duty: Vanguard حول كيفية تكاتف القوات الخاصة لوقف عودة "الحركة النازية" مع انتهاء الحرب العالمية الثانية ومنع أخذ العالم في الاتجاه الخاطئ آنذاك.

تتكون هذه القوة الخاصة من 5 جنود ساعدت مجهوداتهم في تعزيز أربع جبهات رئيسية، هؤلاء الجنود هم:

1- الجندي لوكاس ريجز- حملة شمال إفريقيا- بالنسبة لحلفائه يعتبر ريجز عملاقًا لطيفًا، وغالبًا ما يكون بمثابة الرجل الذي يجلب الأفراح للمجموعة. أما بالنسبة لأعدائه، ريجز هو محارب مخيف ووحشي.

2- الملازم وايد جاكسون -المحيط الهادئ- بصفته النجم الجريء للمجموعة، يفضل وايد أن يُقاتل وحيداً، لكنه يرحب بأعضاء الفريق الأكفاء إذا لم يقفوا في طريقه.

3- الملازم بولينا بيتروفا التي دافعت عن وطنها على الجبهة الشرقية، والتي كانت مدفوعة برغبة في رؤية منزلها خاليًا من الغزاة النازيين، وهي لا تخشى وضع هذا السعي الشخصي فوق واجباتها.

4- القائد الرقيب آرثر كينجسلي من كتيبة المظلات التاسعة التابعة للجيش البريطاني، رجل يتمتع بإحساس قوي بالولاء للقتال ضد النازيين للمساعدة في حماية منزله ووضع حد للأفكار الخطيرة التي تنشرها النازية

لا يمثل هؤلاء العملاء سوى ثلث الشخصيات الـ 12 القابلة للعب والمتاحة عند الإطلاق ضمن أوضاع اللعب الجماعي باللعبة

سيعيش اللاعب اللحظات التي جعلتهم أبطالًا ويتعلم كيف شكلوا فرقة العمل الأولى.

سيتم إطلاق Call of Duty: Vanguard في الخامس من نوفمبر الحالي 2021 على كل المنصات