دليلك الشامل لشراء تذاكر حفل BLACKPINK في سنغافورة 2025

تستعد فرقة BLACKPINK العالمية للعودة إلى سنغافورة ضمن جولتها المنتظرة DEADLINE World Tour في نوفمبر 2025.

وتضم الفرقة الأعضاء جيسو وجيني وروزي وليسا، اللواتي خطفن قلوب الجماهير حول العالم بأعمالهن الناجحة وعروضهن المبهرة. وستصنع الفرقة حدثًا تاريخيًا بإحياء ثلاث ليالٍ متتالية في استاد سنغافورة الوطني، لتصبح أول فرقة كيبوب نسائية تحقق هذا الإنجاز في المدينة-الدولة.

بعد نجاح جولة Born Pink في مايو 2023، والتي شهدت حضورًا جماهيريًا ضخمًا، يترقب المعجبون عودة الفرقة بحماس كبير. ومن المتوقع أن تقدم الجولة الجديدة عروضًا أكثر قوة، مع مؤثرات بصرية مذهلة وتجربة فنية تضاهي سمعة BLACKPINK العالمية.

يوفر لك GOAL كل ما تحتاج معرفته من مواعيد الحفلات والموقع وأسعار التذاكر، إلى البائعين الرسميين ونصائح للعثور على أفضل العروض.

متى سيكون حفل BLACKPINK في سنغافورة؟

من المقرر أن تضيء BLACKPINK استاد سنغافورة الوطني لثلاث ليالٍ رائعة في أواخر نوفمبر 2025.

أين يمكن شراء تذاكر حفل BLACKPINK سنغافورة؟

كان موقع Ticketmaster.sg هو الموزع الرسمي لتذاكر جولة BLACKPINK العالمية في سنغافورة، وقد بيعت التذاكر بالكامل بالفعل.

ورغم نفاد التذاكر الرسمية سريعًا، لا يزال بإمكان المعجبين العثور على خيارات بديلة.

فبالنسبة لأولئك الذين لم يتمكنوا من الشراء خلال المراحل الأولية أو الباحثين عن تذاكر إضافية، يمكن التوجّه إلى منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub، حيث تبدأ الأسعار من 107 دولارات سنغافورية.

مع ذلك، من المهم دائمًا التحقق من موثوقية البائع قبل إتمام عملية الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر حفل BLACKPINK في سنغافورة؟

تراوحت الأسعار الرسمية لتذاكر حفلات BLACKPINK في سنغافورة بين 168 و428 دولارًا سنغافوريًا (غير شاملة رسوم الحجز). وقد تضمنت هذه الأسعار مجموعة واسعة من الفئات، مما أتاح للمعجبين اختيار التجربة التي تناسب ميزانيتهم ومستوى قربهم من المسرح.

وفيما يلي تفاصيل فئات التذاكر وأسعارها:

تذكرة VIP BLINK PIT (وقوف): 398 دولارًا سنغافوريًا

تذكرة VIP BLINK (مقاعد): 428 دولارًا سنغافوريًا

الفئة 1: 348 دولارًا سنغافوريًا

الفئة 2: 298 دولارًا سنغافوريًا

الفئة 3: 258 دولارًا سنغافوريًا

الفئة 4: 228 دولارًا سنغافوريًا

الفئة 5: 208 دولارًا سنغافوريًا

الفئة 6: 168 دولارًا سنغافوريًا

الفئة 7 (وقوف): 168 دولارًا سنغافوريًا

الفئة 8 (رؤية محدودة): 228 دولارًا سنغافوريًا

الفئة 9 (رؤية محدودة): 208 دولارًا سنغافوريًا

الفئة 10 (رؤية محدودة): 168 دولارًا سنغافوريًا

وتُعد الفئات CAT 6 و CAT 7 (وقوف) و CAT 10 (رؤية محدودة) الأرخص ضمن الخيارات الرسمية، بسعر 168 دولارًا سنغافوريًا.

أما عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub فتبدأ الأسعار من 107 دولارات سنغافورية.

متى تم طرح تذاكر BLACKPINK للبيع؟

شهدت تذاكر حفلات BLACKPINK في سنغافورة إقبالًا كبيرًا منذ طرحها الأولي، حيث تم تقسيم البيع إلى عدة مراحل قبل فتح الباب للجمهور. بالنسبة للعروض التي جرى الإعلان عنها في 29 و30 نوفمبر 2025، توزعت مراحل البيع المسبق على النحو التالي:

بيع مسبق حصري لأعضاء Weverse BLINK (عالمي) في 10 يونيو 2025 من 11 صباحًا حتى 11:59 مساءً.

بيع مسبق لحاملي بطاقات Visa Infinite في 11 يونيو من 11 صباحًا حتى 2 مساءً.

بيع مسبق لحاملي Visa في اليوم نفسه من 4 مساءً حتى 11:59 مساءً.

بيع مسبق لأعضاء Changi Rewards في 12 يونيو من 11 صباحًا حتى 11:59 مساءً.

بينما انطلق البيع العام في 13 يونيو 2025 عبر Ticketmaster.sg.

ومع ازدياد الطلب، تمت إضافة أمسية جديدة في 28 نوفمبر 2025 مع مراحل بيع مستقلة:

بيع مسبق لأعضاء Weverse BLINK (عالمي) في 24 سبتمبر من 2 ظهرًا حتى 11:59 مساءً (بعد التسجيل قبل 21 سبتمبر).

بيع مسبق لأعضاء Trip.com في 25 سبتمبر من 2 ظهرًا حتى 11:59 مساءً.

ثم بدأ البيع العام في 26 سبتمبر 2025.

تعكس هذه المراحل السريعة والإضافات الجديدة مدى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها BLACKPINK، ما يجعل متابعة تواريخ البيع خطوة أساسية للحصول على التذاكر في الوقت المناسب.