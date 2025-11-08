كل ما تحتاج معرفته عن تذاكر مباراة أرسنال وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

لا شيء يضاهي الحماس والتوتر اللذين يرافقان مشجعي أرسنال وتوتنهام مع اقتراب موعد ديربي شمال لندن، المواجهة التي تُعد من أكثر المباريات إثارة في كرة القدم الإنجليزية. فكلا الفريقين يسعيان لتحقيق انطلاقة قوية هذا الموسم، والانتصار على الغريم يُعد دفعة معنوية كبيرة داخل الملعب وخارجه، سواء للاعبين أو للمشجعين.

سيكون أرسنال على موعد مع استضافة الديربي الأول هذا الموسم يوم 22 نوفمبر، قبل أن ينتقل "الغانرز" لاحقًا إلى ملعب توتنهام هوتسبير لخوض لقاء الإياب في 21 فبراير 2026. ورغم أن أرسنال قدّم مستويات مميزة خلال المواسم الأخيرة وكان قريبًا من تحقيق اللقب، إلا أن الحظ لم يحالفه في اللحظات الحاسمة، ما زاد من إحباط جماهيره المتعطشة للإنجاز.

منذ أول مواجهة رسمية بين الفريقين عام 1909، شهد التاريخ تفوقًا لأرسنال بـ 84 فوزًا مقابل 61 فوزًا لتوتنهام، فيما انتهت 52 مباراة بالتعادل.

لا تفوّت واحدة من أكثر المواجهات انتظارًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. تابع كل التفاصيل مع GOAL، حيث نقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن ديربي شمال لندن، من كيفية شراء التذاكر إلى أسعارها وأهم المعلومات قبل صافرة البداية.

متى ستقام المباراة القادمة بين أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

التاريخ المباراة (بداية المباراة - بتوقيت لندن) المكان التذاكر السبت، 22 نوفمبر* أرسنال ضد توتنهام (3 مساءً) استاد الإمارات تذاكر تبدأ من 440 جنيه إسترليني السبت، 21 فبراير* توتنهام ضد أرسنال (3 مساءً) ملعب توتنهام هوتسبير تذاكر تبدأ من 148 جنيه إسترليني

*التاريخ ووقت بدء المباراة قابلان للتغيير

يقع ملعب الإمارات في منطقة هولواي بالعاصمة البريطانية لندن، ويُعدّ معقل نادي أرسنال منذ عام 2006. يتّسع الملعب لما يقارب 60,000 متفرج، ما يجعله سادس أكبر ملعب لكرة القدم في إنجلترا.

في عام تأسيسه، حصلت شركة طيران الإمارات على حقوق تسمية الملعب ضمن صفقة ضخمة بلغت قيمتها نحو 100 مليون جنيه إسترليني لمدة 15 عامًا، وشملت أيضًا رعاية قمصان الفريق. وقد تم تجديد الشراكة لاحقًا، لتستمر حتى عام 2028 على الأقل.

كيفية شراء تذاكر مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

من المعروف أن شراء تذاكر أرسنال مباشرة من النادي أمر صعب، إذ نادرًا ما تُطرح للبيع للجمهور العام خارج إطار العضوية الرسمية. ففي عام 2022، انتقل النادي إلى نظام الاقتراع (Ballot System) بدلًا من فترات البيع التقليدية، مما جعل شراء التذاكر يعتمد على الحظ إلى حدٍّ كبير.

يُفتح باب الاقتراع للأعضاء عادةً قبل 6 إلى 8 أسابيع من موعد المباراة، ويستمر لمدة أربعة أيام تقريبًا. ونظرًا للطلب الهائل، غالبًا ما يكون عدد الطلبات أكبر بكثير من عدد المقاعد المتاحة، مما يجعل فرص الفوز في الاقتراع منخفضة للغاية، حيث بلغ متوسط معدل النجاح خلال موسم 2024/25 نحو 9% فقط، وانخفض إلى 7% في ديربي شمال لندن.

بشكل عام، لا تُطرح تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز للبيع العام، إذ تُباع جميعها عبر نظام الاقتراع. الاستثناء الوحيد يكون في مباريات كأس الرابطة الإنجليزية (EFL Cup)، والتي تحظى عادةً بإقبال أقل وقد تُتاح فيها بعض التذاكر لغير الأعضاء.

أما الطريقة الأكثر أمانًا للحصول على تذاكر أرسنال فهي عبر المنصة الرسمية للنادي. ومع ذلك، يمكن للمشجعين الذين لم يحالفهم الحظ في الاقتراع اللجوء إلى المنصات الثانوية الموثوقة مثل SeatPick، التي توفر أحيانًا تذاكر في اللحظة الأخيرة بأسعار متغيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

Getty Images

تتفاوت أسعار تذاكر المباريات عند شراء التذاكر مباشرة من نادي أرسنال، بحسب مكان المقعد ونوعية المباراة. إذ تتراوح أسعار تذاكر البالغين بين 30 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد السفلية خلف المرمى، وتصل إلى 145 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد المميزة في المستويات العليا على طول خط المنتصف.

أما مباريات الفئة "أ"، والتي تشمل المواجهات الكبرى مثل ديربي شمال لندن، فتبدأ أسعار التذاكر فيها من 78 جنيهًا إسترلينيًا.

يقدم النادي أيضًا خصومات خاصة لفئات معينة:

الشباب (من 19 إلى 24 عامًا) وكبار السن (65 عامًا فما فوق)، حيث تبدأ الأسعار من 22 جنيهًا إسترلينيًا وتصل إلى 105 جنيهات إسترلينية.

المشجعون دون 18 عامًا يمكنهم الحصول على التذاكر بأسعار تتراوح بين 15 و70 جنيهًا إسترلينيًا.

ينصح بمتابعة البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بالنادي للحصول على أحدث المعلومات حول توافر التذاكر وأسعارها. وفي حال نفاد التذاكر الرسمية، يمكن للمشجعين الراغبين في حضور المباريات الاطلاع على المنصات الثانوية الموثوقة مثل SeatPick، حيث تبدأ الأسعار حاليًا من حوالي 400 جنيه إسترليني لتذاكر ديربي شمال لندن.

ما هي باقات الضيافة المتاحة لمباراة أرسنال وتوتنهام؟

الصناديق الخاصة

توفر المقصورات الخاصة مساحة حصرية وخاصة لـ 10-15 ضيفًا، وتشمل الطعام والمشروبات، بالإضافة إلى مضيف شخصي، ومقاعد خارج المقصورة مباشرةً. وهي مثالية لاستضافة العملاء أو الفعاليات الخاصة بالشركات، وتشمل بعض باقات المقصورة قمصان أرسنال مخصصة ولقاءات مع اللاعبين.

الصندوق التنفيذي N7:

12,950 إسترلينيًا (من 10 إلى 15 ضيفًا)

الصندوق التنفيذي N7+:

29,595 جنيه إسترليني (تتسع لـ15 ضيفًا)

الصندوق التنفيذي N5:

13,140 جنيهًا إسترلينيًا (تتسع لـ12 ضيفًا)

صالات حصرية

تم تصميم صالات كبار الشخصيات في نادي أرسنال لتلبية احتياجات الأفراد أو المجموعات الصغيرة الباحثين عن تجربة ضيافة فاخرة. يتيح حجز مكان في إحدى هذه الصالات الاستمتاع بمقاعد مميزة بالقرب من خط المنتصف أو في مستوى المقصورة، مما يوفر إطلالة مثالية على مجريات المباراة.

تشمل تجربة الضيافة داخل الصالات تشكيلة من المشروبات والأطعمة الفاخرة، إلى جانب البرنامج الرسمي للمباراة وزيارات خاصة من أساطير النادي التي تضيف طابعًا حصريًا للتجربة.

تُعد هذه الصالات الخيار الأمثل للمشجعين الراغبين في الاستمتاع بأجواء المقصورة الخاصة وما توفره من راحة وتميّز، دون الحاجة إلى حجز مساحة كبيرة أو استضافة عدد كبير من الضيوف.

باقة ذا أفينيل (The Avenell): 1,595 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد (متاحة بمضاعفات 2 فقط)

باقة ذا هيريتاج (The Heritage): 1,795 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد (متاحة بمضاعفات 2 فقط)

تجارب غير رسمية

تتوفر أيضًا تجارب ضيافة غير رسمية، وتُعد مثالية للعائلات والأفراد من جميع الأعمار. تمنح هذه الباقات الزوار إمكانية الوصول إلى البار مع قسائم للطعام والمشروبات، مما يجعلها خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن يوم مباراة اجتماعي ومريح دون التزامات رسمية.

تشمل التجربة أيضًا مقاعد ممتازة توفر رؤية مثالية لأرض الملعب، إلى جانب الوصول إلى مجموعة من الأكشاك والمنافذ التي تقدم مجموعة متنوعة من الوجبات والمشروبات، مما يضيف مرونة ومتعة لتجربة حضور المباراة.

باقة الأكاديمية: 525 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد

باقة الأكاديمية+: 745 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد

باقات تجريبية

لمن يبحث عن تجربة فريدة وممتعة حقًا، يقدم نادي أرسنال باقات تجريبية مميزة تتيح للمشجعين التفاعل مع اللاعبين، والاطلاع على الكواليس، والاستمتاع بـ هدايا حصرية تخلّد هذه اللحظات الخاصة.

تم تصميم هذه الباقات بعناية لتوفر تجربة لا تُنسى تشمل مقاعد ممتازة تمنح رؤية مثالية للمباراة، إلى جانب خدمة طعام ومشروبات شاملة في أجواء راقية. إنها الخيار الأمثل لعشاق أرسنال الذين يرغبون في الاقتراب أكثر من نجومهم المفضلين والعيش تجربة يوم المباراة بأدق تفاصيلها.

باقة تجربة البطل: 2695 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد (مجموعة من 4 أشخاص فقط)

باقة الدائرة الداخلية: 1895 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد (مجموعات من 4 أو 8 أشخاص فقط)

باقات الطعام

إذا كانت تجربة يوم المباراة المثالية بالنسبة لك تتضمن طعامًا شهيًا ولذيذًا، فهناك أيضًا باقات طعام رائعة متاحة.

أساطير فاوندري: 995 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد (متاحة لمجموعات من شخصين فقط)

وولويتش أرسنال: 725 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد

نادي 1886 (Club 1886): 695 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد ما يجب معرفته عن مباراة أرسنال وتوتنهام: ديربي شمال لندن

بالنسبة لتوتنهام، كان موسم 2024/25 من بين أكثر المواسم غرابة وإثارة للدهشة في تاريخ النادي.

شهد المشجعون المخلصون تقلبات عاطفية شديدة على مدار نحو عشرة أشهر، تراوحت بين الإحباط الكبير والفرح الغامر. ومن المدهش أن توتنهام أنهى الموسم في المركز 17 بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أسوأ مركز للنادي منذ هبوطه من الدرجة الأولى عام 1977.

وفي أي موسم آخر، كان هذا الإنجاز سيكون سببًا للصراخ والغضب، لكن بعد أربعة أيام فقط من انتهاء الدوري الإنجليزي الممتاز، احتفل المشجعون بفوز الفريق بلقب الدوري الأوروبي في بلباو بعد التغلب على مانشستر يونايتد 1-0.

كان المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوغلو العقل المدبر وراء هذا الإنجاز، حيث قاد الفريق للفوز بأول لقب كبير منذ كأس الرابطة 2008، وأول لقب أوروبي منذ أكثر من 40 عامًا.

ولكن رغم النجاح واللقب، لم يستمر بوستيكوغلو طويلاً، إذ تم الاستغناء عنه فيما بعد، وتولى توماس فرانك من برينتفورد قيادة الفريق.

على مر السنوات، تقلبت موازين القوى بين الفريقين، لكن أرسنال كان صاحب اليد العليا مؤخرًا. أنهى رجال ميكيل أرتيتا الموسم الماضي بفارق 36 نقطة عن توتنهام، وفازوا في آخر ثلاث مواجهات مباشرة ضد غريمهم المحلي، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عام 2005.

لا يزال مشجعو أرسنال واثقين من فريقهم، مع توافدهم المستمر إلى الملاعب. وقد حقق الفريق نتائج قوية مؤخرًا، حيث احتل المركز الثاني في جدول الدوري في المواسم الثلاثة الأخيرة، واقترب من إنهاء فترة طويلة من فقدان الألقاب بعدما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة في الموسم الماضي.

ومع تعزيز الفريق بلاعبين من العيار الثقيل مثل مارتن زوبيميندي، إيبيريشي إيزي، فيكتور جيوكيريس، ونوني مادويكي، يثق مشجعو أرسنال في قدرة فريقهم على تحقيق مزيد من النجاحات هذا الموسم، ويزداد حماسهم للحصول على التذاكر، خصوصًا عندما يزور توتنهام ملعب الإمارات في نوفمبر المقبل.