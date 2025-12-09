كيفية شراء تذاكر ربع نهائي كأس العرب 2025: المواعيد والمنتخبات والأسعار والمزيد

بعد أسابيع من المنافسة المثيرة في كأس العرب 2025، يصل الحماس إلى ذروته مع اقتراب الأدوار النهائية من البطولة.

ومع انطلاق مباريات ربع النهائي يوم 11 ديسمبر، تستعد أربعة منتخبات قوية، قدمت أداءً بطوليًا في دور المجموعات، لخوض مواجهات حاسمة. ومع وجود منتخبات مثل المغرب وسوريا وفلسطين والأردن، يزداد الترقب وتعلو المنافسة، فكل مباراة أصبحت معركة لا تُفوَّت.

سواء كنت تتابع منتخبك في رحلته نحو اللقب أو ترغب فقط في الاستمتاع بكرة قدم عالمية تُبقيك على أعصابك، يقدم لك GOAL كل ما تحتاج معرفته للحصول على تذاكر ربع النهائي.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي؟

المجموعة A: حجزت كل من سوريا وفلسطين مقعدهما في ربع النهائي بعد تعادلهما السلبي، مع تصدر فلسطين لجدول الترتيب بفارق الأهداف.

المجموعة B: تأهل المنتخب المغربي متصدرًا للمجموعة بعد فوزه 1-0 على أصحاب الأرض، في حين لحقت به السعودية كوصيف بعدما ضمنت أحد المراكز المؤهلة.

المجموعة C: ضمن الأردن تأهله رسميًا عقب انتصاره 3-1 على الكويت، بينما لا يزال الصراع مستمرًا بين بقية منتخبات المجموعة على البطاقة الثانية.

المجموعة D: لم تتضح ملامح المتأهلين بعد، حيث ستحدد المواجهات الختامية هوية المنتخبين اللذين سينضمان إلى ربع النهائي.

متى تقام مباريات ربع نهائي كأس الأمم العربية؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر 11 ديسمبر 2025، الساعة 18:30 المغرب ضد سوريا الريان، استاد خليفة الدولي التذاكر 11 ديسمبر 2025، الساعة 21:30 فلسطين ضد المملكة العربية السعودية لوسيل، استاد لوسيل التذاكر 12 ديسمبر 2025، الساعة 18:30 الأردن ضد 2D الريان، استاد المدينة التعليمية التذاكر 12 ديسمبر 2025، 21:30 1D ضد 2C الخور، استاد البيت التذاكر

كيفية شراء تذاكر ربع نهائي كأس العرب FIFA؟

تتوفر تذاكر ربع النهائي في عدة فئات سعرية تناسب مختلف المشجعين:

تبدأ التذاكر العامة من 60 ريال قطري لفئة 1، و40 ريال قطري لفئة 2. بينما تبدأ الفئات الأكثر توفيرًا، مثل فئة 3 والتذاكر المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، من 25 ريالًا قطريًا.

نظرًا للطلب الكبير، قد يصبح الحصول على التذاكر من القنوات الرسمية أمرًا صعبًا، لذلك يعتمد العديد من المشجعين على منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub، حيث تبدأ الأسعار من 17 ريالًا قطريًا.

أما لمن يبحثون عن تجربة فاخرة، فما زالت باقات الضيافة الرسمية متاحة، وتوفر دخولًا مضمونًا مع مزايا إضافية مثل الضيافة والخدمات الحصرية.

هل يمكن الاعتماد على أسواق إعادة البيع للحصول على تذاكر ربع النهائي؟

أين ستقام كأس العرب 2025؟

تستضيف قطر بطولة كأس العرب 2025، حيث تُقام 32 مباراة في 6 ملاعب موزعة على 4 مدن.

وسيستضيف استاد لوسيل النهائي، وهو أكبر ملعب في قطر والشرق الأوسط، وثاني أكبر ملعب في آسيا بعد ملعب يوم العمال في كوريا الشمالية.

استاد لوسيل هو أحد ملاعب كأس العالم 2022، واستضاف النهائي التاريخي بين الأرجنتين وفرنسا بحضور 88,966 مشجعًا، ويقع على بعد 20 كم شمال الدوحة في مدينة لوسيل.

قائمة ملاعب كأس العرب 2025 (السعة):

استاد البيت (الخور) – 68,895

استاد لوسيل (لوسيل) – 88,966

استاد 974 (الدوحة) – 44,089

استاد أحمد بن علي (الريان) – 45,032

استاد المدينة التعليمية (الريان) – 44,667

استاد خليفة الدولي (الريان) – 45,857