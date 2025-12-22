يقترب موعد انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر أن تبدأ في 21 ديسمبر بالمغرب، حيث ستجمع البطولة 24 من أفضل المنتخبات الوطنية الأفريقية في شهر حافل بكرة القدم عالية الإثارة، والأهداف الحاسمة، واللحظات التي لا تُنسى.

يدخل منتخب الجزائر المنافسات باعتباره أحد أقوى الفرق في القارة. ويشتهر الخُضر بانضباطهم التكتيكي وقائمة لاعبيهم المليئة بالمواهب، إلى جانب سجل مميز في تاريخ البطولة القارية. جماهير الجزائر يمكنها أن تتطلع إلى فريق يجمع بين الخبرة والمهارة، وقادر على تحويل أي مواجهة إلى عرض كروي مثير.

ولعشاق متابعة المباريات من المدرجات، يصبح التخطيط المسبق أمرًا ضروريًا. في هذا الدليل، يستعرض GOAL كل ما تحتاج معرفته، بداية من مواعيد المباريات والملاعب، وصولًا إلى أسعار التذاكر ونصائح الشراء، لتسهيل حجز مقعدك ومتابعة كل لحظة من مشوار الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2025.

ما هي الفرق المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025؟

تشهد كأس الأمم الأفريقية 2025 مشاركة 24 منتخبًا يتنافسون على الجائزة الأغلى في كرة القدم الأفريقية، حيث يدخل كل فريق البطولة بطموح التتويج بلقب بطل القارة.

ومع تأكيد قرعة دور المجموعات، باتت الجماهير على موعد مع مواجهات قوية منذ اليوم الأول للبطولة:

المجموعة أ: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر

المجموعة ب: مصر، جنوب أفريقيا، أنغولا، زيمبابوي

المجموعة ج: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا

المجموعة د: السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا

المجموعة هـ: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان

المجموعة و: كوت ديفوار، الكاميرون، الغابون، موزمبيق

ومع تواجد منتخبات قوية وأخرى طموحة في كل مجموعة، تبدو البطولة مهيأة لـمنافسات شرسة، أهداف مثيرة، ومفاجآت غير متوقعة، في سباق محموم لحجز مقاعد التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

متى ستقام كأس الأمم الأفريقية 2025؟

من المقرر أن تُقام كأس الأمم الأفريقية 2025 (AFCON 2025) في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى 18 يناير 2026، لتقدم ما يقرب من أربعة أسابيع من كرة القدم القارية عالية الوتيرة، حيث تتنافس نخبة المنتخبات الأفريقية على أغلى الألقاب في القارة السمراء.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة (E) إلى جانب بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، والسودان، في مجموعة متوازنة تعد بمواجهات قوية ومفتوحة، حيث يسعى “محاربو الصحراء” لفرض حضورهم والمنافسة بقوة على بطاقات التأهل.

ومن المقرر أن تُقام جميع مباريات الجزائر في دور المجموعات بالعاصمة المغربية الرباط، ما يمنح الجماهير فرصة مثالية لمتابعة مباريات عالية المستوى في أجواء كروية مميزة. وفيما يلي جدول مباريات الجزائر في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

التاريخ المباراة المكان التذاكر 24 ديسمبر 2025، الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش الجزائر ضد السودان ملعب الأمير مولاي الحسن، الرباط التذاكر 28 ديسمبر 2025، الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش الجزائر ضد بوركينا فاسو ملعب الأمير مولاي الحسن، الرباط التذاكر 31 ديسمبر 2025، الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش الجزائر ضد غينيا الاستوائية ملعب الأمير مولاي الحسن، الرباط التذاكر

كيف تشتري تذاكر كأس الأمم الأفريقية للجزائر؟

تتوفر تذاكر كأس الأمم الأفريقية 2025 بأسعار متنوعة لتناسب جميع المشجعين. تبدأ الأسعار الرسمية من CAF من حوالي 100 درهم مغربي (≈ 11 دولارًا أمريكيًا) لمباريات الدور الأول، وتصل الفئات الأعلى إلى 400 درهم (≈ 43 دولارًا أمريكيًا) حسب المقاعد وأهمية المباراة. ومع تقدم البطولة إلى الأدوار الإقصائية، ترتفع الأسعار، حيث تبلغ تذاكر ربع النهائي نحو 600 درهم (≈ 65 دولارًا أمريكيًا)، فيما تصل تذاكر نصف النهائي والنهائي إلى 900 درهم (≈ 97 دولارًا أمريكيًا) للمقاعد من الفئة العليا.

ويُعد الطلب المرتفع على مباريات الفرق الشهيرة مثل الجزائر، المغرب، ونيجيريا سببًا في نفاد التذاكر بسرعة، غالبًا خلال ساعات قليلة من طرحها. ويمكن للمشجعين الراغبين في حجز مقاعدهم اللجوء إلى منصات إعادة البيع الموثوقة مثل StubHub، مع الانتباه إلى أن أسعار السوق الثانوية عادةً ما تكون أعلى من القيمة الأصلية بسبب الإقبال الكبير.

ولمحبي تجربة متميزة في يوم المباراة، تتوفر باقات الضيافة الرسمية، التي تقدم مزايا مثل مقاعد VIP، خدمات الطعام، صالات حصرية، وإمكانية الوصول إلى الكواليس. ولزيادة فرص الحصول على أفضل المقاعد، يُنصح بحجز التذاكر مبكرًا عبر القنوات الرسمية، ومراقبة منصات إعادة البيع فورًا، والنظر في خيارات الضيافة خاصة لمباريات الأدوار الإقصائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا.

أين ستقام كأس الأمم الأفريقية 2025؟

تستضيف ست مدن مغربية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 (AFCON 2025) على تسعة ملاعب تم بناؤها حديثًا أو تحديثها لتلبية المعايير الدولية. وستشمل البطولة جميع المباريات من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية، مع توفير مرافق عالمية المستوى للاعبين والجماهير على حد سواء، لضمان تجربة كروية مميزة لا تُنسى.

استاد الأمير مولاي عبد الله (الرباط) - 68,700

ملعب مولاي حسن (الرباط) - 22,000

ملعب البريد (الرباط) - 18,000

ملعب الملحق الأولمبي (الرباط) - 21,000

ملعب بن بطوطة (طنجة) - 75,000

ملعب محمد الخامس (الدار البيضاء) - 45,000

ملعب أدرار (أكادير) - 45,000

ملعب مراكش (مراكش) - 45,000

ملعب فاس (فاس) - 45,000