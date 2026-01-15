كيفية شراء تذاكر مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2026: الميعاد والفرق والأسعار والمزيد

على مدار أسابيع، خطفت كأس الأمم الأفريقية الأنظار وقدّمت كرة قدم لا تعرف الرحمة، حيث امتزجت الإثارة بالتحدي، وولدت لحظات ستبقى محفورة في ذاكرة القارة. واليوم، يقف المشهد على حافة الذروة، مباراة واحدة فقط تفصل بين الحلم والخلود.

عملاقان أفريقيان يستعدان لمعركة لا تقبل القسمة على اثنين، مواجهة يُكتب فيها التاريخ، ويُمنح فيها المجد لمن يجرؤ على انتزاعه ورفع الكأس التي تمثل قمة كرة القدم الأفريقية.

هل ترغب في أن تكون جزءًا من هذه الليلة الاستثنائية؟ مع GOAL، اقترب من الحدث، احجز مقعدك في نهائي كأس الأمم الأفريقية، وعِش التجربة الكروية الأفريقية بأقصى درجاتها.

ما هي الفرق التي تأهلت لنهائيات كأس الأمم الأفريقية؟

واصلت كأس الأمم الأفريقية 2025 تقديم مستويات تنافسية مشتعلة دون أي هدوء، حتى وصلنا إلى اللحظة الحاسمة، حيث لم يتبقَ سوى منتخبين فقط في سباق اللقب: المغرب ونيجيريا.

وشهدت مواجهات نصف النهائي صراعًا كرويًا مثيرًا حتى اللحظات الأخيرة، بعدما تمكن المغرب من تجاوز نيجيريا، فيما حسم السنغال تأهله على حساب مصر في مباراتين حبستا الأنفاس، لتتحدد ملامح المشهد الختامي للبطولة.

والآن، تتجه أنظار القارة بأكملها إلى النهائي الكبير: المغرب في مواجهة السنغال، صدام لا يقبل إلا بفائز واحد، حيث يتنافس الطرفان على المجد القاري ورفع كأس الأمم الأفريقية الغالية. وفي مواجهة أخرى لا تقل أهمية، يلتقي نيجيريا ومصر في مباراة تحديد المركز الثالث، سعيًا لإنهاء البطولة بأفضل ترتيب ممكن.

متى ستقام المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر 17 يناير 2026 الفريق ضد الفريق (المركز الثالث) ملعب محمد الخامس - الدار البيضاء التذاكر 18 يناير 2026 فريق ضد فريق (النهائي) ملعب الأمير مولاي عبد الله - الرباط التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية؟

تعكس تذاكر نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 القيمة الاستثنائية للحظة الختامية للبطولة، إذ تعتمد نظام تسعير متدرج يتماشى مع حجم الحدث واهتمام الجماهير الكبير.

ووفقًا للأسعار الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، تنطلق أسعار التذاكر من 200 درهم مغربي (نحو 22 دولارًا أمريكيًا) لفئة المقاعد الثالثة، ما يتيح فرصة مناسبة لعشاق كرة القدم لمتابعة نجوم القارة عن قرب. أما فئة المقاعد الثانية، فتُطرح بسعر 400 درهم مغربي (قرابة 43 دولارًا)، في حين تصل أسعار الفئة الأولى – الأكثر طلبًا – إلى 600 درهم مغربي (حوالي 65 دولارًا أمريكيًا).

الزخم الجماهيري المصاحب للمباراة النهائية المرتقبة بين المغرب والسنغال، إلى جانب لقاء تحديد المركز الثالث الذي يجمع مصر ونيجيريا، أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب على التذاكر. ومن المنتظر أن تُباع التذاكر عبر المنصة الرسمية خلال وقت قياسي، مع تسابق الجماهير لحجز مقاعدها في أحد أبرز ملاعب القارة.

أما المشجعون الذين لم يتمكنوا من الشراء خلال الطرح الأولي، فيمكنهم اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل SeatPick وStubHub وTicombo، والتي توفر فرصة إضافية للحضور، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار في السوق الثانوية غالبًا ما تتجاوز السعر الرسمي، نظرًا للأهمية التاريخية والاستثنائية لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

هل يمكنني شراء تذاكر في اللحظة الأخيرة لنهائي كأس الأمم الأفريقية؟

تُعد المنصات الثانوية مثل SeatPick وStubHub وTicombo خيارًا استراتيجيًا للحصول على التذاكر بعد نفاد العرض على القنوات الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ومع ذلك، يتطلب الشراء في السوق الثانوية حذرًا إضافيًا لضمان تجربة سلسة وخالية من المفاجآت يوم المباراة.

ينصح دائمًا بمقارنة الأسعار عبر عدة منصات والتحقق من ضمانات البائع للتأكد من أصالة التذاكر. يجب أن تأخذ في اعتبارك أن الأسعار في السوق الثانوية قد تتقلب بشكل كبير حسب التوافر، وغالبًا ما ترتفع مع اقتراب مباريات عالية الطلب مثل النهائي بين المغرب والسنغال أو مباراة تحديد المركز الثالث بين مصر ونيجيريا.

مع تصاعد الطلب إلى مستويات غير مسبوقة، قد تُباع التذاكر في هذه المباريات الحاسمة خلال ثوانٍ فقط. لذلك، من الضروري التصرف بسرعة بمجرد العثور على التذكرة المناسبة لتأمين مكانك في الحدث الكروي الأكبر.

أين تقام المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية؟

أقيمت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 (AFCON 2025) في ست مدن مضيفة في المغرب، باستخدام تسعة ملاعب تم بناؤها حديثًا أو تحديثها لتلبية المعايير الدولية. تضمنت البطولة مباريات من مرحلة المجموعات وحتى النهائي، حيث وفرت مرافق عالمية المستوى لكل من اللاعبين والمشجعين.

ملعب الأمير مولاي عبد الله (الرباط) - 68,700

ملعب مولاي حسن (الرباط) - 22,000

ملعب البريد (الرباط) - 18,000

ملعب الملحق الأولمبي (الرباط) - 21,000

ملعب ابن بطوطة (طنجة) - 75,000

ملعب محمد الخامس (الدار البيضاء) - 45,000

ملعب أدرار (أكادير) - 45,000

ملعب مراكش (مراكش) - 45,000

ملعب فاس (فاس) - 45,000