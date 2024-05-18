890 ألف يورو قيمة "منديل ميسي" الذي غير تاريخ كرة القدم!

من كان يظن أن تحمل هذه القطعة كل تلك القيمة؟

عرض المنديل الذي تم تدوين العقد الأول لليونيل ميسي مع برشلونة عليه في مزاد علني من قبل دار "بونهامز" مقابل 762 ألف جنيه إسترليني (890 ألف يورو).

ويعود المنديل إلى ديسمبر 2000، عندما كان ميسي يبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا فقط، وهو موقع بالقلم الأزرق من قبل كارليس ريكساش، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك.

هذا المنديل، كان بحوزة وكيل الأعمال الأرجنتيني هوراسيو جاجيولي، معروض لمدة تسعة أيام في مزاد عبر الإنترنت من قبل دار بونهامز، التي عرضته في الأشهر الأخيرة في باريس ونيويورك ولندن.

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وقال إيان إيلنج، رئيس قسم الكتب والمخطوطات في دار بونهامز بنيويورك، إن المنديل منذ الإعلان عن طرحه للبيع بالمزاد، اجتذب "الاهتمام الدولي للعديد من المعجبين" وإنه من أكثر الأشياء إثارة للاهتمام التي اختارتها الدار".

وأضاف: "رغم أنه مجرد منديل، إلا أنه المنديل الذي بدأ مسيرة ميسي، لقد غير حياته ومستقبل برشلونة، وكان له دور فعال في تقديم بعض أفضل اللحظات في تاريخ كرة القدم!".