79 عامًا.. موسوعة "جينيس" تستقبل أكبر لاعب كرة قدم في العالم

كيف يستطيع اللعب بشكل احترافي في هذا العمر؟

أصبح رجل أسترالي يلعب لفريق كرة القدم المحلي في مدينته مسجلًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لاعب محترف في العالم عن عمر يناهز 79 عامًا.

وقالت موسوعة جينيس للأرقام القياسية إن ديفيد مودج، الذي احتفل بعيد ميلاده الثمانين يوم الأربعاء الماضي، كان يبلغ من العمر 79 عامًا و 89 يومًا عندما لعب لنادي كيسينج بوينت لكرة القدم في مباراة اتحاد الضواحي الشمالية لكرة القدم ضد نورث تورامورا.

تقدم مودج، الذي لعب للفريق مدة 45 عامًا بشكل أسبوعي، بطلب للحصول على خانة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن علم ابنه أن صاحب الرقم القياسي السابق لأكبر لاعب كرة قدم محترف كان يبلغ من العمر 73 عامًا فقط.

قالت الموسوعة إن الشرط الوحيد الذي طلبته هو بقاء مودج في الملعب لمدة 90 دقيقة كاملة، وهو ما حققه اللاعب في مباراة يوم 25 أبريل 2022.