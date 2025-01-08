75 مليون يورو لبديل نونيز.. ليفربول يخطط لصفقة هجومية كبرى

هل ينجزها؟

يخطط مسؤولو ليفربول لإبرام صفقة هجومية كبرى، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعزيز صفوف الفريق تحت قيادة المدير الفني أرني سلوت.

وحسب موقع " Anfield Watch" فإن ليفربول معجب بمهاجم نابولي فيكتور أوسيمين، المُعار حاليًا إلى جلطة سراي التركي.

وأضاف: "يرى كل من مايكل إدواردز (الرئيس التنفيذي لكرة القدم) وريتشارد هيوز (المدير الرياضي) بأن أوسيمين هو البديل المثالي للمهاجم داروين نونيز، الذي يتعرض لانتقادات عديدة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح أن اهتمام ليفربول بأوسيمين يرجع إلى سنوات عديدة، حيث كان إدواردز مُعجبًا بالنيجيري منذ بدايته في كرة القدم الأوروبية في بلجيكا ثم فرنسا.

وتبلغ القيمة السوقية لأوسيمين، الذي سجل 13 هدفًا في 16 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، 75 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت".

في المقابل، تمكن نونيز من تسجيل 4 أهداف فقط في 24 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، وهو رقم بعيد جدًا عن الأرقام التي حققها أمثال صلاح وكودي جاكبو ولويس دياز.