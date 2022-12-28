72 ساعة حاسمة .. رئيس النصر في مدريد لإنهاء صفقة رونالدو

النصر يتحرك سريعًا من أجل حسم التعاقد مع رونالدو

Shahid

أكدت تقارير صحفية، على أن مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، متواجد حاليًا في العاصمة الإسبانية مدريد، من أجل حسم التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويسعى نادي النصر للتعاقد مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم الفريق بصفقة انتقال حر، بعدما تم فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وأشار الإعلامي رودي جاليتي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن رئيس نادي النصر والمدير التنفيذي متواجد في مدريد، من أجل إتمام التعاقد مع رونالدو.

وأضاف جاليتي أن الـ72 ساعة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لهذه الصفقة ومستقبل كريستيانو رونالدو، حيث تسير الأمور بشكل إيجابي حتى الآن.

التقارير أكدت على أن عرض نادي النصر على رونالدو الحصول على 200 مليون يورو في موسم ونصف، ليكون لاعبًا في صفوف العالمي.

Shahid