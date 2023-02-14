توضيح للأنباء المنتشرة خلال الساعات الماضية

انتشرت العديد من التكهنات الفترة الأخيرة، حول قيام ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان بالتبرع لضحايا زلزال تركيا.

هزة أرضية قوية تسببت في كوارث بشرية في تركيا وسوريا خلال شهر فبراير الجاري، حيث أسفرت عن العديد من الضحايا بين قتلى ومصابين، ليقوم بعض النجوم والشخصيات المعروفة بالتبرع والتضامن بكل الأشكال الممكنة.

ما حقيقة تبرع ميسي لضحايا زلزال تركيا؟

صحيفة "فوتوماك" التركية أكدت أن ميسي تبرع بمبلغ 3.5 مليون يورو لأطفال وعائلات ضحايا زلزال "كهرمان مرعش" المدمر الذي صدم العالم.

وأشارت إلى أن اللاعب انضم إلى حملة عالمية للتضامن مع الضحايا بهذا المبلغ الذي تصل قيمته إلى 70 مليون ليرة تركية.

وبعد الرجوع إلى مصادر خاصة بموقع "جول" تبين أن هذه الأنباء ليست دقيقة، ولم يثبت حتى الآن قيام ميسي بالتبرع بهذا المبلغ حتى الآن.

ما هو رد فعل ميسي على زلزال تركيا؟

وهو ما يعني أن خطوة التضامن الوحيدة التي قام بها ميسي في الوقت الحالي، كانت رسالته على حسابه بموقع "إنستجرام" لتقديم التعازي لكل الضحايا.

وقام النجم الأرجنتيني في هذه الرسالة بمناشدة الجميع بتقديم التبرعات للأطفال المتضررين من الزلزال وعائلاتهم.