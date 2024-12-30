60 مليون يورو تحسمها.. ريال مدريد يستهدف صفقة برشلونة المعطلة

هل ينضم؟

يستهدف ريال مدريد تعزيز صفوفه بلاعب وسط مميز، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعويض اعتزال النجم الألماني توني كروس.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن النادي الملكي يضع لاعب وسط ريال سوسيداد مارتن زوبيميندي، كأحد الخيارات المحتملة.

وأضافت: "يحظى صاحب الـ25 عامًا بإعجاب كبير في النادي الأبيض، ويُنظر إليه كلاعب ارتكاز على من نوعية تشابي ألونسو ورودري (مانشستر سيتي)، إذ يجعل بقية زملائه يلعبون بشكل جيد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويملك ريال سوسيداد شرطًا جزائيًا في عقد اللاعب بقيمة 60 مليون يورو، علمًا بأنه يحق له الرحيل مجانًا في صيف 2027.

وأوضحت: "أداء زوبيميندي في يورو 2024 مع إسبانيا، كان عاملًا رئيسيًا في وضع اسمه على رأس قائمة اهتمامات ريال مدريد، حيث أظهر شخصية قوية في اللحظات الصعبة، حين دخل مكان رودري المصاب بالشوط الأول أمام إنجلترا (بالنهائي)".

يشار إلى أن وكيل أعمال زوبيميندي إيناكي إيبانيز، اجتمع مرتين مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، من أجل مناقشة إمكانية انضمامه إلى الفريق الكتالوني، حيث كان أحد طلبات المدرب السابق (تشافي)، لكن الوضع الاقتصادي للبارسا حال دون إتمام الصفقة.