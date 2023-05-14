فيديو | بـ"60 ريال سعودي" .. مزاد "غير مألوف" على حذاء عبد الله المعيوف!

الحارس قاد الهلال للتتويج بكأس الملك مؤخرًا، وبالطبع لا بد من استغلال الحدث

shahid

مؤكد أنه لم يخطر ببال عبد الله المعيوف؛ حارس الهلال السعودي، نفسه أن يتم الترويج لحذائه بهذه الطريقة، لكن هذا ما حدث في أحد أسواق المملكة!

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المعيوف توج مؤخرًا بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز أمام الوحدة في ركلات الترجيح 7-6، في لقاء شهد تألق كبير لـ"راعي المعروف".

ويبدو أن أحد البائعة أراد استغلال تألق حارس الزعيم، للترويج لبضاعته بطريقة "كوميدية"، وصلت لنسب أحد الأحذية لمقتنياته وقتما كان صغيرًا..

البائع زعم أنه يمتلك حذاء المعيوف، مرددًا: "حذاء المعيوف وقتما كان صغيرًا، بـ60، ركلها برجله مرتين، وتحياتنا للمعيوف، ما دام معك المعيوف، ما عليك خوف".

بالطبع هي طريقة ترويجية لبضاعة مستعملة، ولا يعرف المعيوف شيئًا عن هذا الحذاء، لكن طريقة البائع لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، خاصةً في ظل تمتعه بحس كوميدي عالٍ.

ويبدو أن هذه طريقة متبعة في هذا السوق في السعودية، إذ أكد أحد المتابعين في تعليقه أسفل الفيديو، أنه شهد الترويج في ذات المرات لسيف، زعم بائعه أنه من مقتنيات الصحابي خالد بن الوليد.

Shahid