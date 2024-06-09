6 لاعبين دفعة واحدة .. دوري روشن السعودي يفاوض نصف فريق برشلونة!

بين رفض البعض وعدم الممانعة .. دوري روشن يستهدف نجوم برشلونة!

تُحاول الأندية السعودية حاليًا، مفاوضة لاعبين مميزين، من أجل ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن أن دوري روشن يسعى لمواصلة تدعيماته القوية من أجل توسيع نموه، حيث أجرى الاتصال بعدد من لاعبي برشلونة لضمهم.

ووفقًا لصحيفة ماركا فإن المدافع الفرنسي جول كوندي يعد هدفًا لنادي الاتحاد، حيث تفاوض معه بالفعل رامون بلانيز المدير الرياضي للعميد.

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وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" على أن رافينيا رفض عرضًا سعوديًا مُغريًا، وصلت قيمته إلى 100 مليون يورو، ولكن اللاعب وعائلته يشعرون بالراحة في برشلونة ولا يرغبون في الرحيل.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد مهتم بالتعاقد أيضًا مع الحارس الألماني مارك تير شتيجن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما أن هناك محاولات سعودية مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي ولكنه يفضّل البقاء مع برشلونة.

كليمون لينجليه المدافع الفرنسي رفض هو الآخر عروض سعودية خلال صيف 2023 لينضم إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة، وعاد إلى برشلونة بنهاية الموسم، ولكن مازال يحظى بمتابعة من دوري روشن.

وهناك محاولات حاليًا من جانب برشلونة لتجديد إعارة البرتغالي جواو فيليكس خلال الفترة المقبلة، وإذا لم يتم الوصول إلى اتفاق، قد تكون وجهته المقبلة هي دوري روشن، وفقًا لما أكدته الصحيفة الإسبانية.