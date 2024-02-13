6 ساعات بالحافلة.. إنجلترا توافق على رحلة "مرهقة" في يورو 2024!

180 ميلًا من مقر الإقامة إلى ملعب المباراة

يستعد منتخب إنجلترا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في الصيف المقبل، حيث يقع في المجموعة الثالثة إلى جانب "الدنمارك وسلوفينيا وصربيا".

وقرر المنتخب الإنجليزي الانتقال بالحافلة لمواجهة الدنمارك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 20 يونيو المقبل، على ملعب كومرتسبانك أرينا في فرانكفورت.

وذكرت صحيفة "ميل سبورت" أنه بعد محادثات مع المدير الفني جاريث ساوثجيت، قرر الاتحاد الإنجليزي اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مواجهة الدنمارك، وهي رحلة طولها 180 ميلًا من معسكرهم التدريبي القريب من لايبزيج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "سيواجه نجوم إنجلترا رحلة شاقة مدتها 6 ساعات (ذهابًا وإيابًا) بدلًا من رحلة الطائرة التي تستغرق ساعة واحدة، بسبب قواعد خضراء جديدة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون من السفر الجوي.

وتعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بجعل بطولة هذا الصيف في ألمانيا "الأكثر إخضرارًا" على الإطلاق، حيث ينفق 25 مليون إسترليني على مجموعة من إجراءات الاستدامة، بما في ذلك مطالبة الفرق بتجنب السفر الجوي كلما أمكن ذلك.

وتشير إرشادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أنه من المعقول توقع أن تقوم الفرق برحلات تستغرق حوالي ثلاث ساعات براً أو بالسكك الحديدية من أجل تقليل الانبعاثات، إلا أن هذا الإجراء لم يُفرض بشكل صارم.