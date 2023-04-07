فيديو | 57 دقيقة في عام .. احتفال "مُخجل" لماريانو دياز بإجازة الكلاسيكو

الأقل لعبًا كان الأكثر سعادة

رغم أنه يعيش معظم مسيرته مع ريال مدريد في فترة راحة بلا مباريات، إلا أن ماريانو دياز كان الأكثر سعادة بإجازة الكلاسيكو بعد اكتساح برشلونة.

ريال نجح في سحق برشلونة برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليتأهل الفريق لملاقاة أوساسونا في المباراة النهائية بشهر مايو القادم.

كارلو أنشيلوتي قام بإلقاء خطبة سريعة على اللاعبين في غرفة خلع الملابس بعد هذا الانتصار، وقام بالإعلان عن يوم إجازة للفريق بأكمله بعد الفوز التاريخي على الغريم التقليدي.

الغريب كان رد فعل ماريانو دياز، حيث كان الأكثر سعادة بالحصول على راحة، رغم أنه لعب 57 دقيقة فقط مع ريال مدريد هذا العام، وهو ما تسبب في تعرضه لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن صاحب الـ29 سنة ظهر في 8 مباريات فقط بكل البطولات مع ريال خلال موسم 2022/2023 ولم ينجح في تسجيل أي أهداف حتى الآن.