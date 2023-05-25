56 مليون يورو.. اتفاقية جديدة تنعش خزائن برشلونة

الأموال في طريقها إلى دولاب البارسا

بعد تأكيد اتفاقية رعاية برشلونة مع "تي بي فيجن"، وهي شركة تابعة للعملاقة "فيليبس" وعليها سيتم عرض شعار Ambilight TV على أكمام قميص الفريق الأول، يوسع نادي برشلونة شراكاته الاقتصادية وسيعطي ذلك دفعة كبيرة في تحصيله للدخل لتسوية الوضع المالي للنادي.

كما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" سيرتفع الدخل من الاتفاقية مع "تي بي فيجن" تدريجيًا خلال المواسم القليلة القادمة، حيث إن توقيع الرعاية سيكون لمدة ثلاث سنوات ثابتة بالإضافة إلى سنتين اختياريتين.

سيتم جمع 8 ملايين يورو في السنة الأولى، بينما سيتم إدخال 10 ملايين يورو في السنة الثانية وفي السنة الثالثة 12 مليونًا أخرى.

في العامين الاختياريين التاليين، سيتم تحصيل 12 و 14 مليون يورو على التوالي، أي أنه في حالة تمديد الاتفاقية للمواسم الثلاثة الثابتة والموسمين الاختياريين، سيتقاضى برشلونة ما مجموعه 56 مليون يورو لرعاية "تي بي فيجن" مع بنود لها علاقة بالألقاب التي يحرزها الفريق يتراوح تحصيلها بين نصف مليون ومليون يورو.